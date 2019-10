Halloween: marcas preparam guloseimas temáticas para a data

Doces ou travessuras? Cada vez mais celebrado no Brasil, o Halloween acontece no dia 31 de outubro, próxima quinta-feira.

Além de festas temáticas, sustos e fantasias assombrosas — mas também divertidas — a data também é comemorada pelo comércio e pelas marcas. No universo das guloseimas, entre os lançamentos estão donuts gostosos e horripilantes, bala com recheio ácido e também chocolate temático.

Confira nossa seleção de novidades para o Halloween 2019:

1 – The Good Cop (@thegoodcopdonut), Donuts Clássicos (R$ 10) são: Donut de Aranha (açúcar gelado e oreo), Donut de Olho (cobertura de limão), Donut de Fantasma (açúcar gelado e gotas de chocolate), e Donut de Frankenstein (fondant colorido). Nos Recheados (R$ 12): o Donut do Panda, vem de Halloween (recheado com nutella), Donut Cérebro (recheado com geleia de morango), Donutde Caveira (recheado com creme de oreo), e Donut de Abobora (recheada com doce de abobora e coco). A quantia de 8 donuts saem por R$ 80.

2 – Baton Recheado Roxo e Laranja – São 30 bastões de chocolate ao leite, recheados nas cores roxo e laranja. O chocolate vem com embalagens temáticas, com o logo da marca personalizado. O pacote de 480g tem preço sugerido de R$ 29,99.

3 – KitKat Halloween – Pacote com 15 KitKats 2 fingers ao leite, com quatro embalagens temáticas. O pacote de 250,5g tem preço sugerido de R$ 18,99.

4 – Bombons Garoto – São 25 bombons Serenata de Amor, com três diferentes embalagens temáticas. O pacote de 475g tem preço sugerido de R$ 19,99.

1 – Atomic tangerina, chiclete recheado com toque ácido, de 3,5g, pelo preço sugerido de R$ 0,10.

2 – Atomic maçã verde, chiclete recheado com toque ácido, de 3,5g, pelo preço sugerido de R$ 0,10.



3 – Chocolat Du Jour, Lata Spider Brigadeiro, recheada com 6 barrinhas (vem com uma aranha na lata), R$ 75

4 – Chocolat Du Jour, Choco Palha Tubo de Halloween, R$ 92

5 – Fini, Balas de Gelatina Zombie, super ácida, preço sob consulta

1 – Julia Mezzadri (@chefjuliamezzadri), Bolo Oreo – Bolo recheado de Oreo crocante e brigadeiro belga, todo coberto com brigadeiro belga. O bolo pesa 1,5kg, serve até 12 convidados e o valor inicial é de R$ 295. Todos os pedidos e orçamentos são feitos através do e-mail jmpatisserie@gmail.com

2 – Arcor, Plutonita Hallowen – Com embalagem de 370g, a novidade conta com chicles sortidos nas versões Baba de Bruxa, Cabeça de Abóbora e Abraço Congelante. Preço sugerido: R$ 8,99 o pacote, com aproximadamente 74 unidades.

