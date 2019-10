15 fantasias infantis de Halloween fáceis de reproduzir em casa

A época do Halloween é superdivertida, mas a missão de escolher uma fantasia pode ser complexa, especialmente para pais que têm filhos pequenos. Todos os anos, para ajudar nessa missão, o Pinterest faz um Relatório de Halloween para descobrir quais as principais tendências de fantasias do momento.

Em 2019, as mais buscadas são as clássicas Meninas Super Poderosas e Super-heróis. Lilo e Stitch, Woody e Betty do Toy Story, personagens de Stranger Things e do Rei Leão também são superpopulares esse ano.

Selecionamos aqui 15 opções de fantasias simples, fofas e que podem ser reproduzidas com o que você já tem em casa para os pequenos. Confira:

Leia mais: Casa que inspirou ‘Peter Pan’ está à venda por 40 milhões de reais

+ Fenômeno mundial na TV, o filme Downton Abbey conquista o cinema

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?