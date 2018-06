Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em junho

Gêmeos

21/5 a 20/6

Um raro triângulo dourado no céu conecta Netuno, Júpiter e Vênus na sua casa das honras durante os primeiros dias do mês. Isso quer dizer que sua carreira avançará e você provará com facilidade do que é capaz. Leve a sério projetos em que estiver envolvida. A Lua nova no seu signo, no dia 13, trará momentos de alegria. Só fique esperta com as finanças. Afinal, Saturno estará cruzando esse setor do seu mapa. Na mesma data, Vênus entra em Leão, esquentando a vida amorosa. Marte atrapalha viagens depois do dia 26, quando fica retrógrado; aproveite para passear antes. No amor, muitas novidades. Talvez você engate de vez um relacionamento ou, se já tiver um par, converse com ele sobre assumirem um compromisso maior a dois. Parcerias profissionais também serão beneficiadas.

Câncer

21/6 a 21/7

É verdade que a carreira tem consumido a maior parte do seu tempo, mas respire fundo e siga firme, pois este mês a produtividade será mais alta do que o normal. Depois, durante a Lua nova, no dia 13, você poderá descansar. Uma questão financeira vai martelar na sua cabeça por causa da posição de Marte em Aquário até novembro. Você atravessa um período de mudanças no estilo de vida que vem acarretando gastos. Desde dezembro, Saturno está na sua casa das relações, colocando obstáculos entre você e o parceiro. A Lua cheia, no dia 27, em conjunção com esse astro, exigirá que você tome uma decisão séria e definitiva. Até o dia 13, é recomendado investir em um novo visual. Vale pintar e cortar o cabelo ou comprar roupas. Isso com certeza levantará sua autoestima. Entenda que não há nada de errado em se presentear de vez em quando. Reserve um dia no spa, relaxe. E não descuide da saúde. Marque médicos, reveja sua alimentação e avalie o que fazer para melhorar a imunidade.

Leão

22/7 a 22/8

O amor será o tema central da sua vida. As comprometidas sentirão o vínculo com o par mais forte do que nunca. Isso faz parte do projeto de estabilidade que você vem elaborando há algum tempo com a ajuda de Marte. Depois do dia 26, o planeta entra em movimento retrógrado, levando ao surgimento de dúvidas. Convém não tomar grandes decisões. No dia 13, durante a Lua nova, você se sentirá dividida, tendo que escolher entre a carreira e um relacionamento. Aproveite para refletir sobre o que realizou até agora e rever seus planos. Talvez você resolva mudar de endereço. Qualquer medida que tome relacionada ao lar ou à família trará bastante felicidade. Você também deve decidir a respeito de uma viagem ou festa com os amigos. Aproveite todas as oportunidades para se divertir. Mas fique de olho nos gastos para não estourar o orçamento. A carreira está evoluindo, impulsionada por Urano na sua casa da fama. Dê tudo de si!

Virgem

23/8 a 22/9

Você terá oportunidades na carreira, mas examine os detalhes com cuidado, separando razão e emoção. Não será um grande desafio para você, virginiana. Esteja pronta para mostrar sua produção a qualquer momento. É provável que receba uma oferta de emprego com salário gordo. O assunto deve alcançar o auge na Lua nova, no dia 13. Lembre-se de que a boa comunicação é a chave para o sucesso. De qualquer jeito, tudo indica que as tarefas serão muitas até o dia 26, quando Marte fica retrógrado e dá uma chance para você descansar. Sua casa também entra em foco. Talvez você faça pequenas reformas e melhorias ou ajude um familiar que está precisando. Seja o que for, deve ser concluído no dia 27, durante a Lua cheia. Esteja pronta para tomar uma decisão importante e permanente sobre seu par romântico na mesma data. O mês deve ser cheio e exigente, mas você sempre poderá contar com as pessoas queridas e próximas. Peça colo se precisar.

Libra

23/9 a 22/10

A vontade de viajar está incontrolável, e uma escapada de fim de semana pode ser exatamente o que você precisa para diminuir as preocupações. Mas atente para detalhes de hotel e transporte, pois Netuno talvez cause confusão. A primeira quinzena favorece o progresso na carreira, já que Vênus, seu planeta regente, estará em trânsito por esse setor, aumentando a popularidade com pessoas influentes. A Lua cheia, no dia 27, interfere na estrutura das coisas, desde os ossos do corpo até a hierarquia da empresa ou a construção da casa. Algo dessa ordem precisará de reparo. Marte, planeta da energia, está no seu setor do amor, colocando o foco nas relações. Entretanto, ficará retrógrado a partir do dia 26, período favorável à revisão de relacionamentos antigos. Se estiver indecisa a respeito do par, não se force a fazer uma escolha. O final definitivo virá em alguns meses. No entanto, caso saiba o que quer, dê o próximo passo sem olhar para trás.

Escorpião

23/10 a 21/11

Colocar as finanças em ordem será prioridade. Isso inclui olhar para dívidas que se acumularam nos últimos anos e também para investimentos se você tem economizado dinheiro e não o destinou ainda. A movimentação de Marte reforçará esse aspecto e talvez você pense em soluções a longo prazo, como a compra de um imóvel. Depois do dia 26, o planeta estará retrógrado, gerando dúvidas. Então evite deixar pendências. Até o dia 13, Vênus se encontra em boa posição para marcar viagens. Se o objetivo for romântico, embarque quanto antes. No dia 27, a Lua cheia trará um comprometimento sério pessoal ou profissional. Saturno por perto garantirá que seja uma parceria duradoura. Os raios de Urano em direção à Lua no seu setor do compromisso trarão leveza e felicidade para a relação a dois. Ao mesmo tempo, a carreira será beneficiada com movimentações pouco esperadas. A vida é cheia de boas surpresas e provavelmente este mês lhe reserve muitas delas.

Sagitário

22/11 a 21/12

Logo no começo do mês, um raro triângulo dourado incluindo seu planeta regente, Júpiter, irá criar uma vibração de harmonia e beleza. Seu astral ficará lá em cima. Pense com calma nas propostas que receber perto do dia 13, pois Netuno, em confronto com a Lua nova em Gêmeos, atrapalha seu julgamento. Marte aumenta a probabilidade de viagens, talvez românticas ou para fechar um negócio. No dia 19, Mercúrio e Júpiter estarão em sintonia perfeita, favorecendo a assinatura de contratos. Evite deixar para depois do dia 26, quando Marte fica retrógrado, provocando confusões. No dia 22, um pagamento inesperado recheará sua conta bancária. Use o dinheiro com sabedoria, pois as contas andam bastante altas. A Lua cheia, no dia 27, expande sua criatividade. Quem sabe você tenha uma ideia tão boa que se torne lucrativa. Muito lhe será exigido, mas as recompensas virão. Todo o trabalho que realizar ajudará a levá-la aonde quer chegar.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Este mês reserva um momento decisivo bastante difícil. Um relacionamento romântico ou profissional enfrentará uma fase crítica durante a Lua cheia, no dia 27, ou perto dessa data. Como Saturno estará em conjunção com essa Lua, você terá de encarar realidades duras. O melhor a fazer é ser prática e objetiva. Exponha seu ponto de vista e diga ao parceiro o que espera dele. Será uma fase de crescimento. Os outros perceberão como você está mais madura. A partir do dia 13, quando acontece a Lua nova em Gêmeos, outras tarefas vão surgir no trabalho. Como a comunicação estará comprometida, seja cuidadosa e não descuide dos detalhes. Financeiramente, é preciso ter parcimônia nos gastos, pois a tendência é que continuem subindo até novembro. A atenção deve voltar-se para a vida social, pois Júpiter, planeta dos presentes, estará na sua casa da amizade, aumentando os momentos de lazer e alegria. Prepare-se para risadas constantes com seu grupo.

Aquário

21/1 a 19/2

Você será o centro das atenções, pois Marte no seu signo até novembro a torna a favorita do zodíaco. Ele vai torná-la corajosa e assertiva e criará oportunidades para conquistar o que desejar. Vênus no seu setor do trabalho receberá raios dourados de Júpiter, astro da sorte, indicando que suas ideias, se bem executadas, podem trazer muito lucro. Se estiver procurando emprego, fale com chefes antigos ou com amigos. Apenas fique atenta depois do dia 26, quando Marte entra em movimento retrógrado. A Lua cheia, no dia 27, será um pouco pesada por causa da conjunção com Saturno. Assuntos envolvendo dinheiro, comissões e seguros devem surgir. Não se esqueça de que, mesmo em períodos conturbados, é preciso se cuidar. Coma e durma bem. Reserve tempo para a diversão. No dia 13, a Lua nova cria o cenário ideal para relacionamentos. Será difícil não atrair olhares e admiradores. Mas, acima de tudo, permita-se sentir a vibração do amor que recai sobre você.

Peixes

20/2 a 20/3

Bons ventos empurram a carreira. Neste mês, você deve conquistar ainda mais respeito por suas excelentes habilidades profissionais. Mas não se limite a isso. Procure colocar entre as suas prioridades a vida social e viagens – não será difícil, pois um triângulo dourado no céu estimula vibrações festivas. No amor, aproveite a primeira quinzena para curtir o clima de romance no ar. Vênus estará na sua casa dos relacionamentos, criando momentos alegres e mágicos. Em torno do dia 13, durante a Lua nova, o período é bom para reformar ou redecorar o lar. Se não for esse o caso, é possível que alguém da família precise da sua ajuda. No dia 27, a complicada Lua cheia levanta preocupações sobre um amigo que pode estar enfrentando desafios. Marte ficará até novembro incentivando um projeto criativo que exige privacidade. Uma boa ideia é escrever um diário. Ele deve oferecer escape para sua voz interna, caso ela ande muito forte.

Áries

21/3 a 20/4

A vida exigirá que você faça escolhas, mas elas serão doces. No dia 13, durante a Lua nova, deverá optar por um destino de viagem que vai saciar sua vontade de viver novas experiências e fugir das obrigações do dia a dia. Se não puder se ausentar, cogite matricular-se em um curso que a desafie. Os primeiros dias do mês serão propícios para deixar a casa mais aconchegante, graças a um triângulo dourado harmonioso que se formará no céu. Por sorte, seu orçamento contribuirá com os planos. A vida social estará agitada, pois Marte, seu planeta regente, vai permitir que o setor da carreira libere tempo para você se dedicar às relações pessoais mais profundamente. Na Lua cheia, no dia 27, uma tarefa importante será concluída. Você se sentirá pressionada, mas, como de costume, vai surpreender a todos com os resultados e será recompensada financeiramente por isso. Com Marte retrógrado a partir do dia 26, em vez de começar outros projetos, dedique-se a melhorar antigos.

Touro

21/4 a 20/5

Urano, planeta das mudanças, estará no seu signo pela primeira vez em décadas, o que é garantia de reviravoltas. Pode ser que você troque de endereço, escolha uma nova carreira ou até mesmo decida ir para outro país. Seja lá o que for, você valorizará sua liberdade, surpreendendo as pessoas ao seu redor. O mês é fundamental para avançar na carreira, já que ela está sendo impulsionada por Marte na sua casa da fama e honras. Você estará determinada e focada. Só não deixe a ansiedade tomar conta – as coisas acontecem em seu devido tempo. A partir do dia 26, Marte estará retrógrado, indicando que não é um bom momento para iniciar projetos. A gestão do dinheiro será um tema importante. Na Lua nova, no dia 13, você terá a oportunidade de ganhar uma boa quantia – pense em negociar aquele aumento. A Lua cheia, no dia 27, favorece uma viagem a trabalho ou com um objetivo específico. No fim, o importante será concluir assuntos pendentes.

