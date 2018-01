O amor em 2018 segundo Susan Miller

Áries

21/3 a 20/4

As arianas são regidas pelo sensual Marte, o que as faz serem apaixonadas e confiantes. E você leva algum tempo antes de assumir seus sentimentos. É uma maneira de proteger seu coração. Você não é o tipo de garota que fica olhando o celular para acompanhar o que um interesse romântico mandou. Se o paquera não acompanhar, azar o dele. Para você, flores e chocolate não são o primordial, mas sim a atenção do amado. Ao mesmo tempo, você não é carente ou pegajosa. E é provável que se interesse por pessoas que tenham tanto sucesso quanto você. Apesar de ser essa mulher independente, você quer contar com apoio emocional do parceiro. Seu espírito aventureiro deseja que vocês continuem se aventurando juntos, descobrindo coisas bonitas.

Desde o começo de 2018, vão chegar muitas notícias românticas. Até dia 26 de janeiro, Marte estará em Escorpião, signo sensual. Júpiter está na mesma casa. Essa combinação vai gerar muitos sentimentos bons de atração física e afetiva. Você estará mais carinhosa do que o habitual. Dia 6 será especialmente brilhante para o amor, vale até comprar lingerie nova.

Na primeira parte do ano, o Universo estará em uma missão para ajudá-la a encontrar o amor que você merece. Se você está solteira, o eclipse lunar de 31 de janeiro será decisivo. Talvez você conheça alguém. Se está saindo com alguém, o eclipse deve intensificar os sentimentos e vocês vão discutir compromissos maiores. Na Lua cheia, se algo não lhe agradar, vai saltar aos seus olhos e você deve pensar se deseja terminar a relação. Não que o eclipse seja agressivo, então qualquer que seja sua decisão, você lidará bem com ela.

No dia 15 de fevereiro, um eclipse solar a possibilitará frequentar um evento muito especial. Vai ser um dia de destaque. Talvez você conheça alguém ou vá curtir com seus amigos.

No dia 12 de junho, Dia dos Namorados, Marte estará em movimento direto – ele fica retrógrado no dia 26 e só volta 27 de agosto. Marte é seu regente, então tem um impacto grande nas suas decisões. Não seria uma boa ideia começar uma relação se ele estivesse retrógrado. A Lua estará em Gêmeos na data, indicando que você deve ganhar muitos presentes. No dia seguinte, Vênus entra na sua casa do amor, onde fica até 9 de julho. É um bom período para planejar uma viagem a dois.

O dia 27 de julho, quando acontece outro eclipse Lunar, em Leão, será confuso. Urano vai se intrometer nas conjunções e a estrada para o amor se tornará tumultuada. Os sentimentos vão chegar ao limite e notícias a deixarão abalada. Se vocês resistirem a este teste, devem sentir o amor crescer cada vez mais.

No dia 11 de agosto, outro eclipse, dessa vez solar, trará um período com intensa atividade social. Notícias boas e ruins vão chegar. Talvez um segredo se revele. Vênus ficará retrógrado de 5 de outubro a 16 de novembro, período ruim para começar relações.

Querida ariana, apesar dos desafios, você está cotada para encontrar um parceiro que seja compatível com você, especialmente na cama. Júpiter trará uma relação dessas que você achava que só existia nos filmes.

Touro

21/4 a 20/5

As taurinas tendem a ser mais tímidas e reservadas, mas seu magnetismo atrai admiradores. Talvez você nem saiba que tem tanto poder. Seu regente, Vênus, o planeta do amor, aumenta sua afetividade e lhe dá essa natureza doce. Para taurinas, promessa feita é promessa cumprida. De todo o zodíaco, você é a que tem os sentidos mais claros. Você é detalhista. Seu par ideal precisa ser sua rocha, ter um trabalho legal, que você admire, dinheiro no banco e desejo de evoluir, de crescer.

As taurinas desabrocham cedo, elas entendem rapidamente o que querem. E têm um lado possessivo. Você diz com clareza para o parceiro o que deseja. Em retorno, você leva alegria para a vida do outro. É isso que te faz tão adorável. Sair da sua zona de conforto é uma maneira ótima de conhecer alguém ou de acender o fogo da paixão em uma relação.

Na Lua nova de 16 de janeiro, seis planetas vão estar em Capricórnio para energizar seu setor das viagens distantes. Você vai querer planejar, fazer malas, partir… com passagem direta para o romance.

O dia 1º de março, quando a Lua cheia vai estar em Virgem, será um dos mais doces do ano. Esse brilho aparecerá alguns dias antes e se manterá por mais três dias depois.

Marte, o planeta da energia, vai passar os três primeiros meses do ano no seu setor do sexo, garantindo momentos muito bons faça chuva ou faça sol. Se não der para escapar com o amado nesse período, experimente um destino diferente de 17 de março a 15 de maio. Marte estará em Capricórnio, estimulando você a ir além, conhecer mais. Perto de 15 de maio, quando a Lua nova será em Touro, também é uma boa data para oficializar uma relação, talvez fazer uma festa de casamento. Você sentirá que seus maiores desejos estão sendo apoiados por algo maior, uma energia especial que transformará tudo em verdade.

Se você está solteira, a chance de conhecer alguém legal aumenta a partir da Lua nova em Virgem, em 9 de setembro. Ela vai ser o gatilho de muitos episódios legais na seara do romance. O amor estará no ar.

De 5 de outubro a 16 de novembro, Vênus estará retrógrado e você sentirá isso na sua vida amorosa, afinal, o planeta é seu regente. Os pretendentes não serão os melhores ou não vão aparecer com tanta facilidade. Evite criar altas expectativas.

Desde outubro, Júpiter está na sua casa do casamento – é a primeira vez em 12 anos. As taurinas têm vantagens na possibilidade de encontrar um par perfeito ou estreitar laços com ele. É o melhor ano em mais de uma década para ficar noiva ou casar. Se você já é casada, sentirá vontade de expandir horizontes, aumentar a família, viver mais aventuras a dois.

Gêmeos

21/5 a 20/6

As geminianas são tão animadas que parecem não envelhecer. Elas não transparecem sua idade e mantém um ar jovial tanto fisicamente quanto na maneira de se comunicar. As pessoas te admiram por isso, por ter essa energia vital! Quando se trata de relações, você toma seu tempo, não se apressa. Isso porque há duas facetas das geminianas, aquela que se envolve e a outra que precisa voar, explorar. Você precisa ter viajado o mundo, tentado tudo antes de aquietar e assumir responsabilidades. Você busca alguém com quem possa conversar, alguém que você admire – essa combinação fará a paixão ser instantânea. Você gosta de ficar até tarde conversando, tomando café, juntinhos em um espaço aconchegante.

Recentemente, você ficou muito concentrada em começar um novo capítulo da sua vida, e isso pode incluir casamento ou uma aliança a longo prazo. Saturno, planeta que nos faz pensar no futuro e planejar para alcançá-lo, passou três ano no seu setor da parceria. Isso liberou esse estado meditativo sobre quem a faria realmente feliz. Saturno testou seus relacionamentos mais próximos, até mesmo nos negócios, e você aprendeu muito sobre quem você é e do que você precisa ter por perto. Também recebeu lições sobre a importância de respeitar o tempo certo das relações.

Se você é casada, Saturno lhe deu motivação para melhorar a relação a dois. Isso pode ter acontecido com mais conversas ou, se a situação era mais complicada, através de terapia de casal. Uma união tediosa não é para você, você quer ver crescimento e mudança. Poucas coisas são tão frustrantes para uma geminiana do que uma vida estagnada. A partir de agora, as relações serão mais tranquilas, leves. Mares calmos, entende? Depois de um tempo difícil, é merecido.

Para o melhor sexo de todos, fique de olho na Lua nova de 16 de janeiro e as semanas seguintes. Com Vênus, Mercúrio, Plutão, Saturno, o Sol e a Lua no seu setor do sexo, você provavelmente estará no braços de um bom amante e amando cada minuto.

Sua casa do amor é regida por Vênus e o planeta estará no seu signo de 24 de abril a 19 de maio. Seu magnetismo estará em alta. Vale mudar a aparência se estiver com vontade.

Um pouco antes, na Lua cheia de 31 de março, Vênus estará bem próximo de Urano, adicionando brilho e surpresa à sua vida social. Você vai conhecer muitas pessoas e estará com vontade de arriscar mais.

Talvez você queira planejar uma boa viagem enquanto Marte estiver em Aquário, de 15 de maio a 20 de junho e depois, de 10 de setembro a 16 de novembro. Vênus estará retrógrado de 5 de outubro a 16 de novembro, deixando declarações de amor mudas. Não se deixe abalar.

Câncer

21/6 a 21/7

Você é um signo de água e sente tudo profundamente. Sua inteligência emocional estará alta, você vai perceber a menor das mudanças no comportamento do parceiro ou de pessoas próximas. Você é generosa e gentil, nunca estará muito ocupada para ajudar um amigo em necessidade. Você não pede atenção, mas claro que aprecia quando recebe.

Alguns signo até gostam de ficar solteiros, mas não é seu caso canceriana. Para você, um ambiente de carinho e conforto criado a dois é a melhor situação possível. Com os anos, essa relação ficará ainda mais forte e será o ambiente ideal para criar filhos, caso sonhe com isso. Poucas pessoas podem criar essa atmosfera tão pacífica quanto você. Você faz tudo isso parecer muito normal, sem tanto esforço, mas é claro que coloca muita energia e boas intenções nessa construção.

Seu sentimentos são tão reais que podem ser abalados até com palavras mais duras. Você precisa ser amado por um parceiro que entenda isso em você e que tenha a mesma compaixão pelo próximo. Ter momentos com o amado é essencial para você – você não precisa estar o tempo todo com os amigos, mas sim com o amado. Seu parceiro precisa ser sensível, entender você, criar uma atmosfera estável.

Se você está buscando alguém neste novo ano, as notícias são boas. Você vai encontrar amor onde menos espera. Até 8 de novembro, as oportunidades serão ricas. Júpiter em Escorpião desde outubro de 2017 ilumina sua casa do amor. Serão 10 meses brilhantes para conhecer pessoas de valor. E você ainda vai se divertir no processo. Isso é algo grande para você. É provável até que viaje – para um lugar bem inspirador com o amado, é claro. É o momento ideal para engravidar ou adotar uma criança. Se não há planos de aumentar a família, divirta-se e leve seu clã aproveitar a vida. Dar risada com os pequenos, não importa a idade, é um dos maiores prazeres da vida.

Vênus estará no seu signo de 19 de maio a 23 de junho, momento ideal para mudar o visual. O que vai ser muito bom para zanzar por aí e se divertir. Você vai estar atraindo todos os olhares e nem vai precisar se esforçar ou se arrumar demais.

Este ano, uma série de eclipses começam no seu signo, o primeiro deles dia 12 de julho. Será um evento muito positivo, uma porta aberta para começar um novo caminho, que vai lhe levar até o destino ideal até 2020. Eclipses no seu signo indicam que grandes mudanças estão perto, elas trarão novos potenciais, necessidades e desejos. Você vai escolher prioridades para sua vida.

Se estiver solteira, é a oportunidade ideal para conhecer alguém. Sua casa do amor é controlada por Plutão e há três datas que o planeta oferece mais sintonia para a vida a dois. São elas 18 de janeiro, 14 de abril e 12 de setembro Plutão desperta paixão. Claro que será necessário frequentar lugares diferentes, estar aberta a conhecer pessoas. Mesmo que aparecer um obstáculo, você vai conseguir superar, porque estará com a cabeça e o coração no mesmo lugar.

O dia 12 de junho pode ser uma das datas mais memoráveis do ano. Isso indica que há algo novo começando.

Leão

22/7 a 22/8

A parte mais amável da leonina é a criança animada e entusiasmada que vive dentro dela. Essa curiosidade infantil as leva a serem mais criativas e a estarem sempre prontas para experimentar algo novo. Essa é uma qualidade que você carrega – não é de se estranhar, portanto, que o parceiro a veja como uma joia rara, cintilante, e cheia de facetas. Você é amorosa, gosta de juntar todo mundo e não é de julgar quem entra na sua vida de acordo com as suas opiniões.

Muitas leoninas trabalham na indústria do entretenimento, porque têm um dom de compreender expressões artísticas. Elas se destacam na moda, na cultura. E seu parceiro aprecia essa sua sede.

Você deseja encontrar um parceiro que a elogie de tempos em tempos e a presenteie com algo simbólico. Sendo tão generosa, é normal desejar que seu parceiro também seja. Você ama viajar, então é bom que o outro também goste de explorar o mundo. Isso envolve gastar dinheiro, então não faz sentido ficar com alguém que é muito econômico, pois dinheiro vai virar uma questão complicada. Para você, leonina, a vida deve ser aproveitada ao máximo, e isso envolve gastar. Você precisa sentir que o amado está fazendo um esforço especial por você.

Há três anos, desde 23 de dezembro de 2014, Saturno entrou em Sagitário, sua casa do amor. Se você é solteira, é provável que tenha sido um período difícil, com obstáculos na vida amorosa. Você pode ter se apaixonado por alguém que mora em outra cidade ou que não estava disponível emocionalmente. Saturno testa relações, mostra realisticamente os riscos de ficar juntos, quer que ambos demonstrem esforço e paixão. No dia 20 de dezembro de 2017, Saturno seguiu para Capricórnio. Em alguns meses, esses imbróglios do coração devem ficar mais leves. As comprometidas podem ter adiado ter filhos ou, se já eram mães, perceberam que o esforço para educar e ensinar valores era maior do que o habitual. Você sairá desse período mais forte, resistente, aumentar as chances de encontrar felicidade no amor. Dois eclipses foram muito importantes para você no ano passado, 7 e 21 de agosto. Eles podem ter sido dramáticos na sua vida, pois você viu um sonho romântico se tornar realidade.

Agora, a situação é outra. Saturno e Urano em ótima orientação agem como fadas-madrinhas. Eles acrescentam espontaneidade, mas também estabilidade. Você logo sentirá uma explosão de felicidade, pois as boas notícias serão positivas. Viajar para um lugar exótico faz parte do pacote de diversão.

Se você não nasceu dentro de 4 dias de 7 ou 21 de agosto, os outros eclipses que ainda vão acontecer em Leão e Aquário vão lhe atingir. Isso quer dizer que você pode ter mais oportunidades para amar. Os eclipses trazem mudanças, portanto você vai se pegar pensando sobre o que deseja para si mesma. Você estará na liderança, no controle. Se algo ou alguém anda fazendo você infeliz, você vai conseguir cortar da sua vida e achar algo que combine mais com você.

Se você está feliz no seu relacionamento, deve sentir o ritmo acelerar. Um casamento planejado para daqui alguns anos pode ser adiantado. Os eclipses vão ser um marco no seu relacionamento este ano. No dia 14 de fevereiro, você será o foco do zodíaco.

Vênus, o planeta do amor, estará em Leão de 13 de junho a 9 de julho, provocando momentos românticos e divertidos. Nesse período, pense em mudar o visual. Você estará no clima de passear e dividir bons momentos com o amado. Seu magnetismo para a felicidade e o amor estará impressionante.

Algumas das melhores notícias para o amor chegam no final no ano. Em 8 de novembro, Júpiter entra em Sagitário, sua casa do amor, pela primeira vez em uma década. Vai ser o oposto daquilo vivido nos anos de Saturno. As casadas vão se divertir, querer aumentar o tempo juntos, pensar em expandir a família.

Como leonina, você é regida pelo Sol. Vai adorar o dia de mais sorte do ano, em 25 de novembro, quando o Sol se opor a Júpiter. Esse evento é anual, mas cai em lugares diferentes do seu mapa dependendo da data. Vai ser tão especial, que você vai se preparar cuidadosamente para ele. E sentirá os efeitos nos dias 24 e 26 também.

Virgem

23/8 a 22/9

Virginianas são sempre damas em público, mas bem animadas no privado. Você não é do tipo que beija e sai falando para todo mundo. Mas isso não significa que é puritana. Você é modesta e gosta da privacidade, não precisa que todos ao seu redor saibam de tudo. Essa aura de mistério fala muito sobre você. Você gosta de planejar e de ter tudo certinho no cronograma. E busca isso em um parceiro, alguém com senso de organização apurado. Como você é extremamente fiel, busca alguém com esse mesmo senso de dedicação à relação. Para você, Deus está nos detalhes, portanto pequenos gestos fazem a diferença. Mimos, cuidados, pequenos presentes. Além disso, seu par precisa ser alguém inteligente, que seja seduzido por uma boa conversa, pelo lado intelectual. Você gosta muito de trabalhar e quer alguém que tenha esse mesmo apego pelo desenvolvimento profissional. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa tem que ser engraçada, te admirar e trazer leveza para o dia a dia.

Viagens para lugares distantes acendem ainda mais o sentimento entre você e seu amado. Antes de partir, vocês vão pesquisar o lugar juntos e planejar as atividades, vão ler críticas, escolher restaurantes. Se for preciso, vão aprender o máximo possível sobre a língua do local. Pra vocês, o preparo é tão emocionante quanto a viagem. Fique de olho na Lua nova no dia 9 de setembro. É um bom momento para viajar, especialmente para cenários de campo. Será um final de semana lírico com influência de Júpiter bem angulado a Netuno.

Durante este ano todo, você terá várias surpresas no amor, pois Urano e Saturno estarão em um ângulo ideal, misturando surpresa e estabilidade. Um bom ano para conhecer pessoas novas.

O dia 6 de janeiro deve ser especial, especialmente para sexo. Depois, a Lua nova do dia 16 desperta o amor e o carinho. As semanas seguintes, com Vênus, Plutão, Mercúrio, Saturno, o Sol e a Lua em Capricórnio, vão manter o amor como prioridade. Você deve pensar sobre o futuro a dois, ao menos estabelecer o que deseja, qual seu ideal. Sua vida pessoal será mais reconfortante, preencherá você (um sentimento delicioso!).

Um dia incrível este ano será 5 de outubro, quando Vênus e Marte entram em conjunção rara no seu signo, soltando fogos de artifício. Juntos, eles vão lançar o clima de amor no ar.

No dia 18 de outubro, Mercúrio encontra Júpiter – o que só acontece uma vez por ano. Sua habilidade de comunicação ficará ainda mais forte, então tratará a dois qualquer assunto (até os mais tensos) sem se exaltar. Esse também é um ótimo dia para viajar.

Se você pensa em casar, março é um bom mês. No dia 2, a Lua cheia vai brilhar no seu signo, e uma questão de extrema importância vai chegar aos seus ouvidos – talvez você precise tomar uma decisão. Essa influência vale para dias próximos. Mas não pense que é algo negativo ou preocupante. Aliás, no dia 17, a Lua nova trará mais promessas de amor e até mesmo troca de alianças.

Em Julho, Vênus entra em Virgem e fica até 6 de agosto. O planeta auxilia no look, portanto vale experimentar um corte ou uma cor nova no cabelo. E até mesmo uma renovação de guarda-roupa. Não é o momento ideal, contudo, de entrar em um relacionamento, pois Marte estará retrógrado, emitindo energia baixa. No dia 27 de agosto, o planeta volta ao seu movimento normal e isso fará de setembro, seu aniversário, um mês ótimo para romance.

No dia 29 de outubro, Mercúrio faz conjunção com Júpiter, o planeta dos presentes. Esse encontro raro só acontecerá esta vez durante o ano todo. Será outra data muito especial para o romance. Também é um bom período para viajar com o amado, nem que seja para emendar o final de semana.

Libra

23/9 a 22/10

As librianas têm Vênus como regente e este é o planeta da sabedoria e do amor. Se você é solteira, Vênus vai exigir que você não seja assertiva demais, pois seu estado natural já é carismático e magnético o suficiente. Librianas são o sol em uma garrafa e possuem um charme praticamente irresistível. As qualidades que você procura no seu par são educação e afeto. Você quer alguém que lhe trate com doçura, sem estouros de mau-humor ou palavras duras que machuquem seu coração. Librianas são elegantes e gostam de refinamento. Libra é signo para casar, porque quem nasce nesse período prefere dividir com alguém os momentos mais importantes. É por isso que se relacionam com pessoas que partilham dessa crença, que tem vontade de construir junto.

Você não gosta de confronto, então, quando discorda do parceiro, resolve tudo de maneira diplomática, sem levantar a voz ou perder o controle. Não que você seja capacho, você apenas defende que é necessário compreensão para a vida a dois.

Até outubro do ano passado, Júpiter, planeta dos presentes, estava no seu signo, fazendo você o favorito celestial. Um ano de Júpiter acontece a cada 12 anos. Nesse período, você deve ter encontrado seu amor verdadeiro. Se você conheceu alguém, deve ser um parceiro de muita sintonia. Além desse benefícios, os eclipses de 2017 foram em áreas pessoais e emocionais do seu mapa. Você deve ter tido muitas notícias boas nessa área. E a tendência é continuar durante 2018. No dia 31 de janeiro, 15 de fevereiro e 27 de julho e 11 de agosto. Os melhores serão no começo do ano. Como resultado, talvez você assuma um compromisso ou resolva se casar ou engravidar. Vocês também podem viajar juntos.

O mês de agosto vai ser importante para sua vida emocional. Do dia 6 até 9 de setembro, Vênus entra em Libra e você terá magnetismo muito alto. É um bom momento para mudar o visual. Só evite cirurgias plásticas porque Marte estará retrógrado.

Escorpião

23/10 a 21/11

Quando uma escorpiana se apaixona, é intenso e acontece muito rapidamente. Você é possessiva, gosta de exclusividade e de paixões memoráveis. Você é do tipo de pessoa que pode amar profundamente um alguém para sempre. Mas você tem algumas preferências.

A começar pela rotina. À noite, você gosta de ficar quietinha, refletir sobre o dia e os eventos. Você não quer jogar conversa fora. Se você estiver chateada, vai querer ficar no seu canto, refletindo, sem ninguém lhe atrapalhando. Alguém sensível para ajudar a desfazer o nó de emoção dentro de você é sempre bem conceituado. Ouça os outros para ter perspectivas diferentes, que você não veria com seus próprios olhos

Uma relação sem sexo é impensável para você. Você acredita em se esforçar para manter a atividade sexual quente e íntima. Você é muito confiante e não entende porque outra mulheres precisam de reafirmação constante do amor. Para você, as ações são mais simbólicas do que as palavras. Sendo muito intuitiva, você consegue sentir se o outro ainda sente tudo por você ou se está diferente.

Agora que Júpiter está no seu signo, você é o favorito celestial. De outubro do ano passado a novembro do ano que vem, tudo na sua vida vai brilhar, resplandecer. Júpiter expande tudo que toca, faz tudo maior e melhor. Você terá oportunidades vindas de todas as áreas: carreira, casa e amor. Astrólogos antigos diziam que quando você conhece alguém sob regência de Júpiter, essa pessoa é um amor verdadeiro, mesmo que você não sinta imediatamente. Então aqui vai uma dica: seja aberta e generosa, assim você verá o sentimento crescer.

Se você é comprometida, vocês vão querer passar mais tempo juntos, viajar para alguma cidade distante que você nunca tenha ido. Viagens vão lhe transformar. Você vai conhecer uma nova faceta da sua personalidade.

Dois planetas, Plutão e Marte, influenciam muito sua vida. Marte encontra com Júpiter em 6 de janeiro, um dia fabuloso, especialmente para o amor. Se puder, dê uma escapada com o amado para uma cidade próxima. Marte, seu regente, vai lhe iluminar durante todo o mês de janeiro. Você ficará ainda mais atraente. Plutão também fará sua parte para ajudá-la a achar o amor. Plutão estará em um ângulo ótimo com Júpiter, aumentando a confiança, o otimismo e o amor.

É um ano muito forte para evolução amorosa, especialmente dia 25 de maio e 19 de agosto, quando Júpiter e Netuno entram em sintonia. Os finais de semana próximos terão perfume romântico. Nessas datas, o amor vai comandar o mundo. Se o seu aniversário cai 5 dias antes ou depois de 8 de novembro, dobre tudo que eu acabei de falar.

Vênus vai passar para Escorpião a partir de 9 de setembro, mas estará retrógrado de 6 de outubro a 16 de novembro. Nesse período, evite casar ou ficar noiva, nem de começar uma nova relação. Mas os dias 9 a 13 de setembro são de ouro. Você se sentirá forte e confiante e não terá dificuldade em encontrar um amor.

Sagitário

22/11 a 21/12

É uma alegria estar perto de você que é tão otimista diante de situações desafiadoras. Sua visão bonita do futuro tem a ver com Júpiter, planeta dos presentes, ser seu regente. O que mais entusiasma quem vive ao seu redor é que sua atitude positiva contagia e acaba se tornando uma realidade. Por isso que não teria nada a ver você ficar com alguém pra baixo, negativo, que não faz questão de sorrir. Alguém assim destruiria seu astral bom. Você quer mais, mira alto e persegue seus objetivos. E precisa de alguém assim ao seu lado. Juntos, vocês podem dominar o mundo. Aliás, você adoraria conhecer o mundo todo. Sua curiosidade aguçada a faz querer viajar para todos os lugares.

Você é muito honesta e isso pode causar brigas, às vezes. Existe excesso de sinceridade. Você pode não perceber quando o outro ficar magoado, mas se esforce. Há uma dose de verdade, mas ela pode ser dita de outro jeito.

Desde que Saturno entrou no seu signo, em 2014, sua vida ganhou nova dimensão. Mas o planeta foi embora em dezembro passado, deixando uma fase cheia de desafios e testes para trás. Você amadureceu e pensou bem sobre o longo caminho que tem pela frente. Hoje, você é menos ansiosa, está pronta para levar um dia de cada vez. Saturno exigiu alguns sacrifícios da sua parte, mas ele trará presentes e resultados a longo prazo. Além disso, auxiliou a construir pilares na sua vida, uma sustentação que a acompanhará pelo resto da vida. Você pode ter casado, tido um filho, escrito um livro, comprado uma casa – seja lá o que foi, foi algo difícil, complexo. Só que vai lhe trazer muito de bom.

Agora, você vai se sentir mais livre, feliz, sem tantas preocupações. Você evoluiu como pessoal e deve se parabenizar por isso.

Júpiter estará em Escorpião, sua casa da privacidade e reflexão. É um processo de preparo para o próximo ano, quando você se tornará a favorita do zodíaco, com a entrada de Júpiter no seu signo. Quanto mais cuidadosa você for nesse planejamento, mais brilhante será esse período. Isso inclui limpar o terreno, ou seja, eliminar aquilo que não faz sentido, que não acrescenta nada na sua vida. As chances de conhecer alguém são grandes, e será uma relação de muita sintonia.

Urano está na sua casa do amor desde 2010, mas este ano entra em conjunção especial com Saturno, uma cooperação que vai durar o ano todo. A combinação multiplica suas chances de conhecer alguém e formar uma relação com laços profundos, baseada em respeito mútuo e que respeite o teste do tempo. Urano traz altos e baixos, muita emoção. Mas você teve aterrisagem suave e tem a companhia de uma série de planetas que querem ver você casada.

De 26 de janeiro a 17 de março, Marte entrará no seu signo pela primeira vez em dois anos, aumentando sua sensualidade. Todos os olhos estarão em você. Além disso, eclipses vão esquentar ainda mais o clima. No dia 15 de fevereiro, um eclipse acontecerá. O efeito dele vai durar de 6 meses a 1 ano. Uma proposta vai lhe surpreender.

O dia de mais sorte do ano será 25 de novembro. É o encontro anual de Júpiter com o Sol, trazendo um momento de alegria pura, brilho, amor.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Você é prática, isso quer dizer que se organiza para viver a vida dos seus sonhos. Ambiciosa, você precisa de um parceiro que entenda seu desejo de se tornar a melhor versão de si mesma. Você vai tão alto quanto sua imaginação permitir. E é claro que isso envolve um parceiro forte, pronto para encarar desafios e conquistar uma vida estável, com as finanças organizadas. Mas o mais importante para você é o carinho com que trata o parceiro. Nada entra no caminho do seu afeto. Família e tradição estão na fundação do seu ser, do seu mundo. E você espalha isso pela família toda, filhos inclusos. É a construção de um caminho para crescimento e segurança emocional. Você é uma dama e quer encontrar um parceiro que trate você com cuidado. Mas isso não quer dizer que a vida será chata ou tediosa, você constrói todos os dias (com muito amor) um futuro do qual se orgulhará.

Saturno entrou no seu signo em dezembro, onde permanece até 17 de dezembro de 2020. Essa visita rara, que não acontece desde 1988, exige que você coloque a vida nos eixos para alcançar mais metas. No ano passado, seu crescimento de carreira foi considerável, mudou também a situação no seu lar, então você teve pouco tempo para lidar com sua vida emocional. Isso vai mudar agora, com Júpiter em Escorpião. Júpiter vai mexer com seus sonhos. Sua vida social estará a mil, mas com frescor e delicadeza.

Seu ano começa no dia 16, quando Vênus, Mercúrio, Plutão, Saturno, o Sol e a Lua Nova se unem no seu signo, abrindo um momento de foco nos seus objetivos. Você terá mais controle sobre o que deseja. Se alguma vez você já se sentiu invisível, isso não vai acontecer mais após essa Lua. Com Vênus no seu signo, você vai atrair todos os olhares admiradores.

Quanto a sexo, você e o parceiro estarão mais sintonizados e prontos para brincar após o eclipse solar de 31 de janeiro, que iluminará sua casa da atração física. O amor se transforma e, nesse momento, Marte vai lhe dar um empurrão para ser mais aberta a novas opções. Mas na cama tudo vai melhorar daqui para diante.

O eclipse do dia 15 traz um presente, uma surpresa, mais amor próprio. No dia 12 de junho, a animação será grande. E um mês depois outro eclipse traz notícias inesperadas. Mas será um momento mágico, um dos mais especiais do ano, e vai iluminar sua casa do compromisso e casamento. Vai ser um momento de felicidade.

Vênus, o planeta do amor, estará na sua casa do casamento de 19 de maio a 13 de junho. Pode ser que apareça uma proposta tentadora. Se você já é casado, vocês vão se tornar ainda mais próximos. Marte entrará no seu signo de 17 de março a 15 de maio, o que trará vantagem no flerte e na vida a dois. Você vai estar mais otimista e confiante. Além disso, estará tão, mas tão sexy. Urano entrará em Touro de 15 de maio a 15 de novembro. As surpresas em relação ao amor serão muitas. Você não terá o mesmo stress de anos anteriores, mas sim estabilidade nas relações. A vida vai florescer. Em 15 de maio, uma Lua nova ajuda a encontrar um novo amor. A de 24 de outubro também beneficia o romance.

É um ano de fazer escolhas que vão definir sua vida, portanto é vital que você leve com seriedade.

Aquário

21/1 a 19/2

Aquarianas escrevem as próprias regras para o amor. Você nunca se interessou em seguir o que a sociedade ditou ou tentou agradar as expectativas de outras pessoas. Essa alma rebelde exige um parceiro curioso, que questione o motivo das coisas serem como são e a apoie no seu jeito de ser. Mas é importante dizer que essa pessoa não pode agir como seu dono, pois você é livre e jamais se submeteria a um relacionamento assim. Às vezes, o que você precisa é tempo sozinha, então seu par deve entender essa necessidade e respeitá-la.

Além disso, você é uma pessoa que valoriza os amigos, portanto procura alguém que tenha alguma compatibilidade com sua visão de mundo. Você é uma pessoa que gosta de conversar, debater. Mas também é muito generosa na hora de ouvir e leva rem consideração a opinião alheia – algo que é valorizado na sua personalidade.

Este ano você vai ter Vênus no seu signo a partir de 17 de janeiro e até 10 de fevereiro. Considere este um presente dos astros, pois Vênus a faz mais atraente e apoia mudanças no visual. Pode ser uma maneira de se preparar antes do seu aniversário. Você vai se sobressair na multidão e seu carisma estará em alta. No dia 31 de janeiro, acontece um eclipse de Lua cheia. Desde o ano passado, os eclipses vêm acontecendo no eixo Aquário e Leão, seu signo e seu oposto. Eles têm a missão de mudar sua vida para melhor. Acontecimentos dramáticos podem ter acontecido no ano passado, mas com resultados bons para seu momento atual. No dia 31, uma questão vai chegar ao seu ápice e terá que ser resolvida. O lado bom é que você estará sentada no banco do motorista, pronta para tomar a decisão certa. O resultado será positivo e a agradará.

O Segundo eclipse virá duas semanas depois, no dia 15 de fevereiro, será solar. O efeito começa cinco dias antes e se estende por mais cinco dias depois. Urano, seu regente, estará em ângulo ideal, aumentando o poder deste eclipse. Júpiter e Plutão também vão cooperar. Isso quer dizer que um novo amor pode chegar ou você receberá uma proposta que não poderá recusar. Principalmente para aquelas nascidas em 25, 31 de janeiro ou 7, 11 e 15 de fevereiro, a vida vai mudar. Os eclipses a forçam a ser uma pessoa diferente. Você deve retomar questões discutidas anteriormente.

Mais eclipses vão acontecer em 27 de julho e 11 de agosto. O primeiro vai testar uma relação. Se você e seu parceiro sobreviverem a ele, têm um longo e feliz destino pela frente. A tensão será grande, mas você saberá como agir. Muito virá à tona. No dia 11, mais notícias inesperadas chegam, pois Marte retrógrado em Aquário vai bater de frente com Urano.

No dia12 de junho, a Lua em Gêmeos é ideal para você. Sua atratividade vai estar altíssima, praticamente um holofote será colocado sobre você pelos astros. Você vai radiar charme, confiança. Se for solteira, estará preparada para conhecer alguém novo. Vênus estará em Leão, pronto para lhe conceder uma forcinha extra.

Marte entra em Aquário em 15 de maio, onde fica até 15 de novembro. É um tempo longo para Marte, que costuma passar apenas seis semanas em cada signo. Mas atenção: o planeta estará retrógrado de 26 de junho a 27 de agosto. Você vai mudar de ideia algumas vezes a respeito de um relacionamento. Ou você vai querer fazer novos planos para o futuro. Não use esses meses para tomar decisões que mudem sua vida, que sejam muito profundas.

Vênus estará retrógrado de 5 de outubro a 16 de novembro. Também um momento para evitar mudanças grandes. Você pode compreender errado seus sentimentos e achar que não quer mais estar numa relação que ainda a fará muito feliz.

O primeiro semestre será o mais favorável para você em termos de amor. A data da Lua cheia em Sagitário, em 29 de maio, será especial e a energia segue até 2 de junho. Entretanto, no segundo semestre acontece o dia de mais sorte do ano, quando o Sol encontra Júpiter. Será em 25 de novembro na sua casa de sonhos, levando a entender que você vai realizar um grande desejo. Será algo que vai mudar sua vida para sempre. Sua casa do sexo também estará acesa, levando a entender que algo inesperado, mas muito especial poderá acontecer. Talvez uma noite memorável a dois, ou o encontro com um alguém diferente, especial. Vá a festas, saia e se abra para o mundo.

Peixes

20/2 a 20/3

Quando você se apaixona, querida pisciana, é profundo, intenso. Você quer um parceiro que vá até o fundo do mar com você. Poucos consegue se encontrar no mesmo nível de espiritualidade e misticismo, de sagrado, que você vê no amor. Você precisa de calor, compaixão, autenticidade. Alguém que queira realmente construir uma vida com você. O que você sonha é em construir um círculo de poder de amor ao seu redor. É por isso que você é a namoradinha do zodíaco, aquela que não esconde os sentimentos porque mostra-os no olhar.

E isso se espalha para o próximo, tanto que você tem o desejo de livrar os outros de qualquer sofrimento. Você não julga nem critica, porque não quer causar mais dor. Palavras duras deixam cicatrizes e você consegue se lembrar delas durante a vida. É por isso que busca um parceiro que tenha maturidade emocional, que não vá te machucar, não vá causar dor nem sofrimento. Esse é o tipo de beleza que você procura.

Há quem tente tirar vantagem dessa sua natureza do bem, mas se você nota que estão lhe tirando algo sem retribuir, você parte sem nunca voltar. Joguinhos não são para você. E nem sexo sem significado, você quer confiar no outro, sentir que há algo genuíno ali.

As previsões do ano são boas para você nesse sentido. Júpiter entrou em Escorpião, um signo de água como o seu. Até 8 de novembro, você sentirá felicidade pura. Você vai viajar com alguém muito querido. E isso os aproximará. Ficar longe, relaxar, poder se conhecer mais e mais.

Do primeiro dia do ano até 26 de janeiro, Marte estará em Escorpião, transformando o momento em festivo, alegre. Dia 6, Júpiter se alinha a Marte, aquecendo a paixão e trazendo momentos memoráveis na cama. Escorpião é muito sensual e estará impactando astros importantes no seu mapa. A partir de 16 de janeiro, na Lua nova, a vida social se sobressai. Os compromissos serão muitos! Seis planetas estarão em Capricórnio e você será convidada para festas, eventos, pequenas reuniões. Uma delas deve ser muito elegante. E haverá pessoas interessantes para conversar. Alguém deve despertar aquela faísca dentro de você.

De 10 de fevereiro a 6 de março, Vênus no seu signo vai lhe mimar. Brilhe muito! Cuide da aparência, faça tudo que puder por você mesma. No dia 15 de fevereiro, um eclipse coloca mais luxo na sua vida. Talvez uma noite a dois em um hotel ou casa de campo. As mais beneficiadas serão as nascidas próximo a 22 de fevereiro.

No dia 12 de junho, Vênus estará saindo de Câncer, mas ainda trará o romantismo e o afeto do signo para você. Mercúrio e Urano também estarão em belo ângulo, indicando que há surpresas a caminho. Vênus estará em Câncer de 19 de maio a 13 de junho, agindo como uma fada-madrinha, cuidando de você e realizando desejos.

Um dos momentos mais importantes do ano será o eclipse em 12 de julho. Os eclipses em Lua nova, como é o caso desse, demonstram que há algo começando, abrem o caminho para o novo. E isso deve ser na sua vida amorosa. Será um eclipse doce como mel, pois Júpiter e Netuno estarão em uma trina (a suprema harmonia) com o Sol e a Lua. Isso é um fenômeno muito raro e vai lhe beneficiar até o final de agosto!

Se você está buscando amor ou mais atenção do parceiro, os meses depois de 12 de julho serão primordiais. No dia 26 de agosto, a Lua cheia em Peixes coincide com o alinhamento de outros planetas que querem lhe ver muito feliz. Deve ser uma data de extrema importância na sua vida e uma novidade fará você dançar sobre as mesas de tão feliz.

Marte, o planeta da assertividade e do sexo, ficará retrógrado de 26 de junho a 27 de agosto. Depois, Vênus, planeta da afeição, fica retrógrado de 5 de outubro a 16 de novembro. Com forças reduzidas, não é bom contar com eles se quiser firmar compromissos mais sérios.

