Horóscopo completo de 2018 por Susan Miller

Áries

21/3 a 20/4

As arianas são focadas no trabalho. Persistentes, querem conquistar poder e melhorar a reputação. Saturno em Capricórnio vai fazer sua carreira decolar. Espere também por viagens internacionais e a retomada dos estudos.

Muitas oportunidades boas lhe serão apresentadas, mas, antes de aceitar, atente para sua casa. Às vezes, a família precisa de sua energia para se reestruturar. Mas não fique triste e aguarde, pois outras possibilidades virão. No fim, você sempre alcança seu sonho. A partir de dezembro, Júpiter entra em Sagitário impactando o crescimento pessoal. É provável que viaje muito e conheça um lugar distante que sempre imaginou. A vontade de estudar ou aprimorar um conhecimento também será grande. Você deve entrar de cabeça no curso que deseja.

Marte estará em Escorpião junto com Júpiter. Essa combinação a deixará atraente, reforçando sua conexão quase magnética com o parceiro. Durante o primeiro semestre, tanto as solteiras quanto as que estão namorando vão perseguir o amor que merecem. No caso das comprometidas, é o momento de oficializar relações, dar um passo além ou resolver terminar caso não exista mais sintonia. Essa reflexão será potencializada no eclipse de 31 de janeiro. Já na segunda metade do ano, com o eclipse de 27 de julho, alguns entraves devem aparecer. Será um período de surpresas pouco agradáveis que farão a estabilidade da parceria balançar. Mas, se isso for superado, a dupla estará pronta para qualquer desafio.

Saturno entrou em Capricórnio no finalzinho do ano passado e influenciará na conquista de uma posição desejada, de muita responsabilidade e poder. Apesar da promoção, é possível que, durante a negociação, você não consiga o salário que tinha em mente. Não se preocupe, pois o aumento da qualidade de vida não virá daí. Júpiter estará na sua casa do dinheiro dos outros, o que quer dizer que sua renda será proveniente de comissões, royalties ou bônus – e não do salário. Essa área controla também os dias de férias, o horário flexível e a equipe de apoio.

Em vez de pensar em valores, converse sobre esses benefícios.

Touro

21/4 a 20/5

Crescimento pessoal é prioridade com Saturno em Capricórnio. Quem você quer se tornar? Isso exige estudos e empenho. No amor, a parceria estará mais forte do que nunca. A vida a dois será feliz e vocês devem fazer planos conjuntos.

Saturno, o planeta professor, entrou em Capricórnio em dezembro e permanecerá nessa posição por três anos. Esse signo, assim como o seu, é de terra, o que fará as lições serem mais amenas. Mesmo assim, vão lhe empurrar para a frente. Capricórnio é sua casa nove, do intelecto e da informação. Pode ser que você volte a estudar ou vá disseminar informação. Quem sabe escreva um livro ou dê cursos? Só tenha em mente que Saturno é exigente. Uma vez numa posição, ele impede que você continue realizando as tarefas do mesmo jeito. Será preciso criar estratégias diferentes.

Desde novembro, Júpiter está na sua casa do casamento ou parcerias. Esse planeta dos sonhos é mestre em presentear. Falando de maneira simples, este será o melhor ano em muito tempo para estabelecer compromissos fiéis e felizes. Você e seu par vão se tornar mais próximos. Se houve problemas na relação recentemente, Júpiter servirá de curativo, fechando qualquer ferida. Você deve observar que seu companheiro se tornará mais otimista, abrindo um leque de possibilidades felizes para vocês. Pode ser que escolham viajar, comprar uma casa, aumentar a família… Juntos, vocês vão fazer mágica. O sexo também promete ficar mais quente por influência de Marte.

Assim como Júpiter beneficia o amor, pode ajudar em parcerias profissionais. Se você encontrar um sócio tão esforçado quanto você, o sucesso será certeiro. Cuide para que a comunicação flua bem e estejam sempre em sintonia. As pessoas ao seu redor vão notar o empenho em cada tarefa, especialmente se o cenário for desafiador. Saiba que tudo aquilo que você criar agora e fizer crescer vai impactar profundamente sua vida pessoal e profissional no futuro. O comprometimento mostrará resultados financeiros a partir de novembro do ano que vem, quando o dinheiro da recompensa vai cair no seu colo.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Júpiter está na sua casa seis, que impulsiona a carreira e também os cuidados com a saúde. É hora de pensar em você. Saturno a ajuda a estabelecer fundações estáveis – sobre elas, você construirá a vida que desejar.

Até novembro, Júpiter estará em Escorpião, sua casa da saúde e do trabalho. O planeta é conhecido por expandir a área à qual se dedica. Na vida pessoal, isso quer dizer que você terá o estímulo necessário para cuidar do corpo e da mente com esmero. Marque os exames de rotina, retorne aos médicos com os resultados e faça direitinho o tratamento recomendado. Se está querendo mudar radicalmente sua rotina, este é o momento. Reveja sua dieta e concentre–se em alimentos naturais, coloridos. Também vale matricular-se na academia ou começar uma atividade física que a faça feliz, como corrida ou pilates. Essa ação combinada será certeira para alcançar o corpo que você deseja. As geminianas que pretendem perder peso devem aproveitar a onda de Júpiter.

Em novembro, Júpiter estará em Sagitário, sua casa do amor e da parceria. A partir do final do ano, você será beneficiada na seara dos relacionamentos. Pode ser que encontre um pretendente ideal, carinhoso e amoroso ou resolva firmar compromisso com o namorado. A energia vale para quem quer aumentar a família, comprar uma casa, estabelecer qualquer plano a dois. O romance vai permear toda sua vida.

Até março, as oportunidades de vagas semelhantes à sua serão frutíferas. É um trabalho divertido, recompensador e tranquilo, pois você já o domina. Caso seja empreendedora ou autônoma, aumentará a carteira de clientes com qualidade e mantendo a boa reputação. Entretanto, se aspira a uma posição superior, uma promoção, precisa esperar o primeiro trimestre do ano passar. Saturno está em sua casa das finanças desde dezembro e deve lhe dar lições sobre economia a longo prazo. A ideia é focar em um futuro confortável. Examine seu orçamento e decida quais são as prioridades. Se for comprar uma casa, consulte as condições de financiamento. Caso sonhe em abrir o próprio negócio, chame um consultor para lhe ensinar o passo a passo.

Câncer

21/6 a 21/7

Saturno gosta de ensinar boas lições. O planeta vai se concentrar em arrumar suas parcerias, testando a saúde delas. Não descuide de quem você gosta, mas evite ultrapassar seus limites pessoais. O ano terá clima leve e prazeroso.

Há muitos aspectos positivos na astrologia, mas algumas combinações são extremamente benéficas. É o caso da posição atual de Júpiter, em Escorpião. O planeta trará uma sensação rara de harmonia e paz interior. Seu otimismo vai crescer e você verá que a vida está mais doce e ensolarada. Há tantas possibilidades e caminhos abertos para você, canceriana. Para encarar as novidades que o ano trará, é importante cuidar da saúde. Às vezes, vai se sentir esgotada, porque a produtividade será grande. Busque reservar momentos para relaxar e observe os resultados dos exames de saúde com frequência.

Cupido certamente tem você na mira. Com Júpiter em Escorpião, sua casa do amor, até novembro, a vida será alegria e romance. Quem está solteira e duvida disso vai se pegar suspirando por alguém conhecido há pouco e com muito potencial para ser um ótimo companheiro. Talvez você encontre essa pessoa em uma festa, mas também pode acontecer durante uma reunião de trabalho. As comprometidas vão se ver tão envolvidas e encantadas com o parceiro que darão um passo adiante na relação. Se formam um casal aventureiro, pensem em uma viagem longa e prazerosa para um lugar distante ou exótico. O período é ideal para aumentar a família, caso isso esteja nos planos. É possível que você já tenha se frustrado algumas vezes na tentativa de ter filhos, mas saiba que agora tudo está diferente, pois Júpiter ilumina seus planos.

A criatividade estará em alta. Com tantas propostas ousadas, você vai despertar a atenção de colegas e da chefia. Se souber usufruir dessa capacidade, poderá transformá-la em ganhos financeiros ou de reputação na empresa. Saturno na sua casa de parcerias vai lhe ensinar o que é necessário para fazer funcionar uma sociedade. Se houver disposição dos dois lados para aprender, o resultado será lucrativo. Lembre-se de que sua energia atrai outra semelhante. Portanto, cuide de seus pensamentos e desejos.

Leão

22/7 a 22/8

As leoninas são intensas. Quando colocam o coração em algo, dedicam-se por completo. Este ano, o lar e a família estarão sob os holofotes. Arrumar o seu cantinho significa ter um refúgio feliz e tranquilo para acalentá-la sempre.

As mais beneficiadas do zodíaco quando o assunto for casa e família devem ser as leoninas. As possibilidades são infinitas. Você pode escolher se mudar, reformar seu endereço atual ou comprar um imóvel. Seu coração estará plenamente empenhado em transformar um ambiente qualquer em um verdadeiro lar. Não aceite nada menos do que aquilo que sonha ou almeja. Há, sim, lugares com janelões, bela vista ou grandes armários e salas espaçosas. Júpiter em Escorpião vai ajudá-la a encontrar o seu castelo. Seus familiares estarão por perto para apoiá-la. Talvez lhe emprestem dinheiro ou você se aproxime emocionalmente deles após um acontecimento feliz. A saúde deve ser um ponto de atenção.

Em dezembro de 2014, Saturno entrou em Sagitário, sua casa do amor. Como esse planeta ensina grandes lições, não facilitou sua vida romântica. Aliás, deve ter causado muitas confusões. Talvez você tenha se envolvido com alguém que mora longe ou que não está disponível emocionalmente como você merece e deseja. A boa notícia é que Saturno, enfim, foi embora, e o cenário deve se tornar um pouco mais otimista. Os eclipses no seu signo e em Aquário transformarão aquilo que parece um sonho distante em realidade. Se você já está em um relacionamento, deve sentir a velocidade dos acontecimentos mudar. Tudo ficará mais rápido e eficiente. Mas o zodíaco está guardando o melhor para o final. Em novembro, Júpiter muda para Sagitário, fazendo de você a mais cotada para encontrar o par perfeito, a sintonia ideal, por um ano. Aproveite!

Nem sei como isso será possível, mas é fato que Saturno em Capricórnio a fará ser ainda mais organizada e eficiente do que você já é. O astro controla nosso conceito de tempo e lhe ensinará técnicas para conseguir encaixar suas tarefas em um cronograma real. Isso não quer dizer que você vai conseguir fazer tudo sozinha – e não há mal algum em contratar alguém ou pedir ajuda

quando necessário.

Virgem

23/8 a 22/9

Seu signo tende a reagir com menos resistência aos pedidos de Saturno porque entende que o planeta quer ajudar você a construir uma base segura e uma experiência de vida mais significativa e profunda.

Astrólogos antigos notavam a importância de saber expressar pensamentos de maneira ordeira e clara. Por esse motivo, designaram uma casa inteira do mapa astral para a comunicação. Júpiter nesse setor beneficia as virginianas, que já são talentosas em transmitir mensagens, fazer discursos e informar. É hora de apresentar projetos e ideias. Você será uma espécie de Midas. Tudo em que tocar (ou demonstrar em falas inspiradas) virará ouro. Aproveite para se sofisticar. Fazer cursos ou voltar a estudar um assunto específico pode ajudar. A mesma área controla as pequenas viagens, para lugares próximos. Portanto, elas devem se tornar mais comuns. Em novembro, quando Júpiter entra em Sagitário, você voltará sua atenção para o

lar e deve querer reformar ou encontrar um novo endereço.

É verdade que queremos amar e ser amados, mas essa tarefa pode se tornar um pouco mais difícil durante os próximos três anos por interferência de Saturno. Na verdade, o planeta não vai evitar que você se apaixone, mas colocará alguns obstáculos entre você e o amado. Pode ser que morem em lugares distantes ou que um não esteja disposto a se envolver emocionalmente e acabe atrapalhando a harmonia da dupla. Outras relações também serão afetadas. Algumas vezes, você sentirá que o compromisso da maternidade será pesado e exaustivo. Não sinta culpa

por isso. Acontece com todas as mulheres. Saiba admitir quando estiver no seu limite e peça ajuda. Tirar um dia para você não significa que ama menos seu bebê.

Você deve se envolver em um grande projeto que dará muito trabalho, mas permitirá que utilize todo seu potencial criativo. No final, as tarefas que exigem dedicação total são aquelas

que trazem mais satisfação e orgulho quando dão certo. As oportunidades de sucesso também crescem para aquelas que trabalham com o setor de vendas e marketing. Não esconda suas ideias e abuse do seu carisma.

Libra

23/9 a 22/10

Você foi a estrela do zodíaco por 13 meses. Esse período se encerrou em outubro passado e, a partir de agora, você deve colher o resultado de tanto esforço e sorte. É uma fase próspera e de infinitas possibilidades.

Muitas vezes, em meio ao turbilhão de crescimento, nem notamos as mudanças em nossa vida. Isso deve ter acontecido no último ano. Foram tantas as revoluções que ficou difícil analisar friamente o contexto geral. Pois agora Júpiter, planeta dos presentes, saiu do seu signo e migrou para Escorpião. Não quer dizer que a fase de sorte acabou – apenas que as inspirações devem acontecer de maneira mais focada, em áreas específicas. É o caso do seu setor de viagens rápidas, para destinos próximos. Os holofotes nesse ramo devem levá-la a lugares inéditos. Um desejo profundo de se presentear com um pequeno luxo despertará. Se for algo que cabe no orçamento sem comprometer as necessidades básicas, vá fundo. Saturno deve se concentrar no seu setor de casa e família. Pode ser que você resolva fazer uma grande reforma ou compre um novo espaço. Parentes próximos talvez exijam atenção.

O ciclo de eclipses em Leão e Aquário, iniciado no ano passado, impacta diretamente sua vida amorosa. Mais quatro fenômenos acontecerão nesse eixo, trazendo notícias e reflexões sobre parceria e união. As decisões tomadas com base nessas pensatas serão importantes, elas devem fazer você focar em continuidade, construção. Laços vão se estreitar. De agosto a setembro, Vênus ficará no seu signo, o que a deixará reluzente e confiante.

A tendência é que você ganhe muito dinheiro nos próximos meses. O empenho dedicado ao trabalho no último ano finalmente renderá benefícios. E outras possibilidades vão se abrir para você subir ainda mais na escada da reputação. Há duas opções para seu caminho. A primeira é achar um novo emprego, que lhe ofereça mais perspectivas; a outra é conversar com seu chefe caso você ame o que faz. Peça um aumento, negocie o que puder. Há muitas maneiras de fazer dinheiro, mas é a paixão pelo seu trabalho que vai determinar se será possível alcançar o sucesso no final.

Escorpião

23/10 a 21/11

Talvez você já esteja sentindo os efeitos de Júpiter no seu signo, já que ele começou a agir em novembro. Alguns sinais mágicos podem ter aparecido – e vão se tornar cada vez mais frequentes. A partir de agora, muita gente nova vai entrar na sua vida. Algumas pessoas serão bastante influentes e vão apresentá-la a novos hobbies, além de contribuir para o desenvolvimento dos seus talentos. A vida reserva tantas surpresas para você, escorpiana. E será uma delícia passar por essas experiências. Afinal, você estará mais energizada e otimista. Terá impulso para encarar situações que antes considerava muito desafiadoras. É provável que tenha a chance de viajar para o exterior, para um lugar ao qual nunca foi. Lembre-se de que todas as sementes plantadas agora trarão resultados frutíferos depois de novembro deste ano, quando Júpiter segue para Sagitário.

Há um clima de romance no ar. Talvez você esbarre em alguém muito charmoso ou troque olhares com uma pessoa interessante. Leve a sério essa iniciativa, mesmo que seu instinto inicialmente não dê muita atenção para o fato. O amor da sua vida pode aparecer durante este ano, influenciado por Júpiter. As comprometidas vão sentir o laço cada dia mais apertado com o parceiro. O aprofundamento da relação levará à vontade de crescer juntos, e vocês tomarão decisões conjuntas, como a compra de um apartamento ou a opção por ter um bebê.

Claro que nem todo projeto apresentado será aclamado e aprovado pela empresa, mas os “sim” devem ser bem mais comuns. Suas habilidades de negociação estarão afiadas. Organize as ideias, escolha um visual agradável e leve–as a público. Aproveite que Saturno ajuda você a se comunicar melhor, expressar com clareza seus objetivos. Num futuro próximo, essas iniciativas lhe trarão muito dinheiro e posições de prestígio. Para isso, entretanto, é vital que você conheça bem suas prioridades e saiba aonde quer chegar.

Sagitário

22/11 a 21/12

Antes de uma grande mudança, é preciso pôr ordem na casa. Em novembro, Júpiter entra no seu signo e ilumina tanto a vida pessoal quanto a profissional. Para as coisas boas começarem, porém, você deverá abrir espaço para o novo.

Olhe para você mesma e avalie o que precisa ser cuidado, tanto fisicamente quanto psicologicamente. É hora de encarar seus medos e investir na sua saúde. Se acredita que deve voltar para a terapia, marque a consulta. Não fuja também da fisioterapia (por mais enfadonha que pareça). Entre nos consultórios com coragem e o otimismo lá em cima, pois tudo será resolvido em breve e você se sentirá mais em paz. Nos próximos meses, dedique-se a fazer uma lista detalhada dos seus objetivos para 2019. Aonde você quer chegar? E como pretende fazer isso? O processo também inclui tirar da rotina aquilo que não traz alegria. Quanto mais maduras e sábias ficamos, melhor enxergamos as coisas que só ocupam nosso tempo e drenam nossa energia sem trazer nada em retorno. No ano que virá, Júpiter entrará no seu signo e será sua vez de brilhar, de crescer. Mas isso só acontecerá se houver espaço aberto e vontade para tal.

Urano está na sua casa do amor desde 2010, mas este ano entra em ângulo especial com Saturno, beneficiando a criação de laços duradouros e significativos. Até março, Marte permanecerá no seu signo, aumentando seu magnetismo natural. O ponto alto do romantismo no ano acontecerá em novembro, perto do dia 25.

Você estará mais produtiva do que o habitual, influência do todo-poderoso Júpiter na sua casa profissional, e deve assumir novas tarefas. Não será uma posição na linha de frente, mas algo nos bastidores, mexendo pauzinhos e criando estruturas para que o trabalho siga sem erros. Pessoas poderosas vão ajudá-la e estarão de olho nos resultados. É a oportunidade de deixar sua marca no mercado. Outra característica que estará em alta é a criatividade. Dê asas a ela e ouse ao oferecer ferramentas diferenciadas. As finanças podem ficar instáveis algumas vezes. Analise friamente como elas refletem seus hábitos, que mudam com o tempo, e procure as melhores opções de investimento.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Até novembro, seu foco estava na carreira, em subir a escada do sucesso. Isso pode ter sido exaustivo. Agora, concentre-se nos relacionamentos amorosos e, principalmente, nos amigos. Pegue leve e relaxe, é merecido.

Equilíbrio é o segredo de uma vida feliz, mas nem sempre conseguimos alcançá–lo. É ainda mais difícil para as capricornianas, que são tão centradas na carreira. Isso deve mudar agora, e os amigos estarão de braços abertos para recebê-la. Pode parecer impossível a princípio virar a chavinha e desconectar do escritório. Só que é essencial para que sua produtividade continue crescendo. Talvez você conheça pessoas e elas lhe apresentem hábitos estimulantes. Não precisa ser radical e deixar o trabalho de lado, mas apenas lembrar-se do desenvolvimento pessoal. Cogite entrar para um clube de leitura ou um grupo que faça ações de caridade – juntar-se a um projeto humanitário expande sua visão do próximo. Procure amigos também quando precisar pedir conselhos. Não deixe de agradecer e mostrar quão importantes são o apoio e o carinho deles em sua vida.

Um amigo deve apresentá-la a alguém que, em pouco tempo, se tornará um interesse romântico. Como essa introdução virá de uma pessoa de confiança, você pode se abrir sem ficar de pé atrás. Durante o ano, alguns acontecimentos inéditos vão surpreendê-la e deixarão uma marca no seu futuro. Será algo grandioso, mas não é preciso ter medo. Você e seu par vão querer reforçar a união de diversas maneiras. Pode ser comprando uma casa, assinando os documentos do casamento ou tendo um filho. Serão expressões de amor intenso.

Saturno no seu signo vai fazer com que trabalhe duro pela recompensa. Como você não costuma reclamar de desafios, deverá aceitar mais alguns de bom grado. E deve saber que, por mais difícil que seja o que está por vir, será importante na construção dos pilares da sua vida. Sairá do período de Saturno, em 2020, mais sábia e experiente. Pode ser que você não perceba nada disso a princípio, pois os frutos do planeta professor só aparecem depois que ele segue para o próximo signo. Então, a colheita será farta.

Aquário

21/1 a 19/2

Você está à beira de uma revolução profissional. Esse movimento será intensificado com Júpiter em Escorpião. Ao mesmo tempo, Saturno incentiva um detox de corpo e mente para estabelecer seus reais objetivos de vida.

Saturno está na sua casa que controla o que acontece nos bastidores da sua vida, dando o ritmo atual. Neste momento, sua visão tende a ser mais realista, pouco afetada pelo ego. Seu subconsciente se sentirá livre para sugerir ideias criativas sem medo do julgamento. Você pode usar essa energia para um novo hobby que envolva artes manuais. Com tanta coisa acontecendo, cuide da saúde para não se exaurir. Procure descansar e limpar corpo, mente e alma. Só assim você conseguirá encarar os três anos de Saturno nessa posição.

Eclipses no seu signo e em Leão, seu oposto, estão acontecendo desde o ano passado. Eles são definitivos para seus relacionamentos, pois a colocam na direção da situação, pronta para tomar a decisão que lhe for mais conveniente. A vida vai mudar, e você deve ficar mais madura. No Dia dos Namorados, 12 de junho, Marte no seu signo aumentará seu poder de atração. Você vai se sentir confiante. Alguns dias depois, o planeta entrará em movimento retrógrado, deixando-a indecisa quanto a seus sentimentos. O dia 25, de mais sorte do ano, trará um momento especial a dois.

Júpiter entra na sua casa das honras e da fama. O retorno pelo empenho na carreira virá. Só que a energia do planeta é tão forte que você deve experimentar uma verdadeira revolução na carreira, a maior da última década. Terá acesso a pessoas muito importantes, dispostas a lhe dar o poder necessário para promover mudanças. Maio é um bom mês para iniciar esse processo. Esse setor também reflete seu legado no mundo, o que está deixando para as próximas gerações, e parece que o resultado é algo para se orgulhar. Você pode escolher quão grande quer ser. Basta se entregar e mergulhar fundo naquilo que o mundo lhe oferece. Aquarianas tendem a ter talento para as finanças, ou seja, possuem habilidade para investir uma pequena quantia e transformá-la em um bom rendimento.

Peixes

20/2 a 20/3

Este será um dos seus melhores anos mais recentes. Você sentirá sua curiosidade aguçada para desbravar o desconhecido. Terá a companhia dos bons amigos, figuras que se tornarão indispensáveis para o crescimento pessoal.

Conhecido como o mestre do zodíaco, Saturno, ensina boas lições. Ele entrou na sua casa das amizades e atividades em grupo em dezembro passado e só vai embora em três anos. Talvez, por esse motivo, você passe por uma revisão das suas relações. É possível que algumas pessoas se afastem (ou que você prefira a distância delas) e outras se aproximem. Será um processo comum, mas nem por isso fácil. Os ajustes exigirão paciência da sua parte. O critério deve ser de acordo com o impacto da convivência. Ninguém precisa ter por perto alguém que lhe diminua ou critique severamente, por exemplo. A partir de agora, você vai querer manter somente as relações que demonstrem claramente seus propósitos. Em um contexto maior, talvez você use esse sentimento para participar de coletivos que apoiem projetos com populações carentes. Há, dentro de você, o desejo de provocar uma mudança na sociedade em que vivemos.

Júpiter em Escorpião, signo de água, como o seu, indica que as relações vão passar por um período suave, de prazer. Vocês devem viajar juntos, conhecer outros países, descobrir culturas. De fevereiro a março, com Vênus no seu signo, o magnetismo promete subir aos ares – todos os olhares estarão em você. Os eclipses trarão pessoas interessantes para perto ou aproximarão duplas.

O planeta dos presentes, Júpiter, entrará na sua casa do intelecto. Você sentirá a sede de conhecimento mais forte e desejará crescer, expandir sua área de atuação. Isso vale para parcerias internacionais, criação de serviços que beneficiem pessoas por todo o mundo. Seu caldeirão de ideias estará transbordando. Talvez isso passe por uma peneira mais filosófica do que prática, mas terá resultado efetivo em seu trabalho. Será quase uma necessidade dividir seu conhecimento com os outros. Então é possível que inicie uma carreira no ensino ou resolva escrever um livro com suas teses.

