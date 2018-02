Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em fevereiro

Gêmeos

21/5 a 20/6

Seu mapa está recheado de referências a viagens, principalmente para lugares distantes. Mas, além de lazer, isso pode significar contratos profissionais no exterior. O eclipse do final de janeiro, em Leão, signo que combina com o seu, abre discussões e possibilidades nessa área. Não deixe para depois as conversas que surgirem sobre o tema, pois as duas primeiras semanas do mês serão fundamentais para isso. Mas não fique triste se o retorno não for imediato. Sua estrela está em ascensão e as recompensas poderão ser recebidas somente nos meses seguintes. O que importa é que sua carreira está em alta. Seja mais cuidadosa nos gastos, pois Urano e Plutão, juntos, trarão obstáculos financeiros. Urano ainda estará em ângulo com Marte, combinação que favorece as relações. Uma fase complicada está terminando e você colherá os frutos das lições aprendidas. O final do mês reserva os melhores dias para o amor. Talvez surja interesse por um colega de trabalho.

Aquário

21/1 a 19/2

Há bifurcações na vida que exigem decisões, e elas podem surgir perto do aniversário, quando pensamos no que queremos para nosso novo ano. Antes de fevereiro começar, um poderoso eclipse no dia 31 de janeiro terá feito você refletir sobre parcerias profissionais ou pessoais. Agora, é hora de decidir se deseja construir a dois ou prefere seguir o seu caminho. Como as energias são positivas, a tendência é que, qualquer que seja a escolha, isso a deixará mais feliz. No dia 15, um eclipse no seu signo lançará luz sobre o futuro, mostrando quais passos são necessários para seus sonhos se tornarem realidade. Até o dia 10, conte com Marte no setor da carreira para ter uma conversa produtiva com o chefe ou fazer uma bem-sucedida entrevista de emprego. Depois, a vida social será seu principal foco. Divirta-se!

Peixes

20/2 a 20/3

Você está prestes a iniciar um novo ciclo na sua carreira. Essa transformação pode ter começado há algum tempo, mas só agora ocorrerá efetivamente. Concentre seus esforços nessa área, pois é uma oportunidade de ouro. Abre-se, assim, um caminho que mudará a maneira como você encara o trabalho nos próximos dois anos. A Lua nova do dia 15, quando acontece também um eclipse, aumenta as possibilidades de lucro, ou seja, sua responsabilidade será recompensada. No dia 11, Vênus entra em seu signo, situação ideal para renovar o guarda-roupa e mudar o visual. Isso lhe dará confiança, inclusive na vida amorosa. Talvez você conheça alguém com potencial para se tornar um par promissor. O dia 21 é uma data-chave, pois Vênus receberá raios brilhantes de Netuno, criando oportunidades especiais e até mágicas para você. Portanto, não fique em casa. Se já for comprometida, chame seu amor para pensar no futuro e imaginar aonde desejam chegar juntos. Façam planos.

Áries

21/3 a 20/4

Dois eclipses trazem mudanças importantes na sua vida pessoal. O primeiro deles, lunar, no seu setor do amor, aconteceu em 31 de janeiro e influencia a primeira semana deste mês. É possível que conheça alguém interessante, com potencial para virar seu par. Se já for comprometida, pode ser que vocês dois decidam morar juntos. O segundo eclipse, no dia 15, durante a Lua nova em Aquário, promete, além de romance, colocar os amigos em papel de destaque. Urano e Mercúrio garantem notícias inesperadas. Se você tiver dúvidas sobre como conduzir suas finanças, preste atenção nas dicas de um amigo ou conhecido. Com Júpiter na sua sexta casa, talvez decida fazer um investimento diferente ou aprenda a aumentar sua renda. Na carreira, deixe de ser tão crítica consigo mesma e tenha um olhar mais objetivo –verá que está indo melhor do que imagina. Ao final de um mês tão agitado, fique atenta aos sinais do seu corpo e procure cuidar da saúde.

Touro

21/4 a 20/5

No começo do mês, o foco será sua casa e família. Talvez você esteja pensando em adotar um novo estilo de vida ou até mudar de apartamento. A dica é ficar de olho no que acontece na sua carreira, pois uma troca de emprego pode impactar seu endereço. O eclipse do dia 15, em plena Lua nova em Aquário, abre as portas do setor de honras e realizações. Sem dúvida, será seu momento de brilhar. Podem surgir ligações inesperadas, com novas propostas. Mantenha o currículo atualizado, mesmo que não esteja procurando uma vaga. Júpiter, planeta da sorte, atuará com Plutão para trazer mais dinheiro. Vênus entrará em Peixes no dia 11, posição favorável para mexer no visual. Você atrairá ainda mais olhares e se sentirá confiante. Isso pode levar a um novo amor ou fortalecer o que já existe. O dia 21 será bastante especial para o romance. Mesmo sendo uma quarta-feira, procure fazer um programa diferente a dois. As memórias desse dia serão resgatadas com doçura por toda a vida, beneficiando a relação.

Câncer

21/6 a 21/7

Olhe para suas finanças. A Lua cheia do último dia 31 a incentivou a procurar outras maneiras de ganhar dinheiro. De qualquer forma, se não conseguiu economizar muito no ano passado, é um bom momento para começar a guardar um pouco. Dedique-se a fazer seu orçamento e veja onde é possível cortar gastos. A boa notícia é que, próximo à Lua nova do dia 15, uma renda extra deve surgir na sua vida. Talvez venha por meio de uma herança, da venda de um imóvel ou de um bônus. Como isso acontece durante um eclipse, significa que mais oportunidades do gênero aparecerão no futuro. No trabalho, haverá a necessidade de se organizar para dar conta de um período particularmente atarefado. No fim do mês, a Lua cheia beneficia uma viagem de aventura ao exterior, ideal para mudar de ares. Se não puder ir, considere pelo menos fazer um curso ou ir a uma palestra, algo que refresque sua mente. Com Vênus em Peixes a partir do dia 11, sua vida amorosa promete esquentar.

Leão

22/7 a 22/8

Você passa por um momento decisivo. Pode estar sendo difícil, mas mantenha–se firme, porque, em breve, se sentirá livre para seguir o caminho que sempre quis. O encontro com seus desejos mais profundos vem acontecendo há alguns meses, mas deve ter se intensificado com o eclipse de 31 de janeiro. Assuntos que antes a confundiam agora estão mais claros, e você já é capaz de enxergar toda a gama de possibilidades que tem pela frente, assim como os passos que precisam ser dados para que consiga chegar lá. Como o eclipse foi influenciado por Marte, seu setor pessoal será impactado. O amor voltará a ser o foco da sua vida – após três longos anos de tentativas sofridas e pouca sintonia com as pessoas. Use a energia da Lua nova do dia 15 para solidificar uma parceria. Talvez seja a hora de conversar com o namorado sobre assumir um compromisso maior. Se preferir investir em alianças profissionais, a energia também se revela ideal para encontrar um sócio.

Virgem

23/8 a 22/9

É sabido que eclipses causam mudanças profundas e sem aviso prévio. Com o fenômeno do dia 31 de janeiro, não foi diferente. Nas primeiras duas semanas do mês de fevereiro, você viverá reflexos disso e deve ficar a par de um segredo, algo que era mantido escondido fazia tempo. Mas não encare como uma coisa negativa. Há muitas surpresas na vida que vêm para o bem. Marte estará neste mês no seu setor do lar, tornando sua casa o melhor lugar para ficar durante o período, Mesmo que os últimos três anos tenham sido desafiadores nesse campo – por causa de uma reforma, por dificuldades para administrar as contas ou até por ter tido de cuidar de um parente doente –, saiba que a fase turbulenta acabou. Curta seu canto agora! No dia 15, o eclipse durante a Lua nova influenciará sua carreira. Devem surgir oportunidades para aprender e desenvolver habilidades. No fim do mês, você só vai querer saber de paixão. Dedique-se ao parceiro e aproveite. Só não deixe a saúde de lado.

Libra

23/9 a 22/10

Prepare-se para um mês altamente sociável e divertido. Um evento trará resultados duradouros. Talvez você conheça uma pessoa tão marcante que fique lembrando dela a toda hora – e por um bom tempo. A partir do dia 6, tudo deve seguir mais de acordo com a sua vontade, pois Vênus, na sua casa do amor, garantirá magnetismo extra. A segunda quinzena terá influência do eclipse do dia 15, durante a Lua nova. A data, inclusive, promete ser uma das melhores do ano para você. Muitas oportunidades românticas surgirão e as decisões tomadas terão grande impacto e longa duração, já que Saturno está por perto. Se puder, programe viagens rápidas a dois, pois a fase é propícia. No final do mês, você estará exausta com tanta atividade social e vai querer se cuidar e descansar. Faça uma sessão de massagem ou reserve um dia no spa. Toda pausa será preciosa. Em breve, sua vida profissional vai pegar fogo e você precisará ter pique para acompanhar.

Escorpião

23/10 a 21/11

Não há motivos para se assustar, mas este mês será crucial para você. Pode ficar calma, pois as notícias serão boas. Sua carreira vai progredir e aquela almejada promoção talvez venha quando você menos esperar. Mal sobrará tempo para digerir o que acontecerá no seu setor profissional, e sua casa (ou família) exigirá atenção. Isso deve ocorrer perto da Lua nova, no dia 15, quando haverá um eclipse. Se estiver em busca de outro endereço, é hora de se dedicar mais, visitar muitos apartamentos e escolher. Como as escorpianas são fãs de estabilidade, você deverá estranhar tantos acontecimentos. Mas observe e verá que só permanecerá na sua vida aquilo que for positivo, agradável e benéfico. Preste atenção nos gastos. Mesmo que tenha economizado para pagar as despesas decorrentes de um novo estilo de vida, é melhor desacelerar porque há risco de surgirem imprevistos. A partir do dia 11, Vênus, em Peixes, a aproximará mais do amado. Curta a paixão forte que florescerá.

Sagitário

22/11 a 21/12

Você tem um período feliz pela frente, apesar das notícias não muito agradáveis sobre dinheiro logo no início do mês. Mercúrio e Urano podem trazer surpresas negativas nessa área, como uma fatura de cartão de crédito um pouco acima do esperado. Seja menos exigente consigo mesma. Afinal, todas nós fazemos besteiras de vez em quando. O gasto extra pode ser com sua educação. Quem sabe você não volta para um curso abandonado no passado ou decide se aventurar por novos conhecimentos? Como estímulo, saiba que, com o eclipse do dia 15, na Lua nova, é provável que esse investimento lhe traga um trabalho mais rentável logo adiante. A energia transformadora na sua carreira deve seguir até o começo de março, quando a Lua cheia indica que atingirá um dos pontos mais altos da vida profissional. No amor, terá bastante atenção dos admiradores. É que Marte, em Sagitário, faz com que tenha poder sobre os outros – qualidade da qual não terá consciência, mas a deixará irresistível.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Seis corpos celestes estavam alinhados em seu signo em janeiro – ou seja, havia uma baita agitação astral. Agora, o ritmo segue mais tranquilo. Se der um passo para trás, encare como uma chance de olhar para as situações vividas com clareza. No íntimo, sabe que precisa de um tempo para pensar em você e no caminho à sua frente. Sua casa parece exigir alguma atenção, mas não é o momento de agir. Apenas reflita sobre o que fazer e deixe a ação para março. Suas finanças entram em destaque a partir da Lua nova, no dia 15, quando acontece um eclipse. Urano, planeta das surpresas, acena com a possibilidade de receber herança, aumento de salário ou uma proposta de emprego. Saturno, seu planeta regente, está lhe trazendo responsabilidades, e você precisará criar logo os pilares da sua vida no futuro. O que quer que aconteça? Casar está nos planos? E ter filhos? As escolhas de hoje devem guiar seu amadurecimento, e isso tudo exigirá muito de você. Então, descanse sempre que der.

