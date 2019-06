Horóscopo da semana de 1º a 7 de julho: fatos do passado retornam

A primeira semana refletirá bem o espírito geral do mês, vindo com extrema intensidade e cheia de energias. “Algumas muito positivas, outras nem tanto. Mas promete!”, afirma a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro.

O dia 1º começará com a Lua no signo de Gêmeos, tal qual Vênus, que finaliza sua passagem. Assim, a segunda-feira pede por mais afetividade, inclusive na comunicação, que deve ser trabalhada de modo mais carismático e positivo. Ainda no dia 1º, Marte sai de Câncer e entra em Leão, trazendo aquele impulso necessário para a prática de exercícios físicos, além de uma maior auto-confiança.

Já no dia 2, todo cuidado é pouco. Além de Sol e Lua em Câncer, haverá também um eclipse solar. Essa combinação implica em uma ressignificação do passado. É hora de olhar um pouco para trás e analisar as circunstâncias. O fenômeno do eclipse vem para impactar mágoas e assuntos não resolvidos. Ele promete mexer muito com pessoas que tem o signo de Câncer em pontos importantes do mapa astral, assim como Capricórnio, Áries e Libra. E não dá para esquecer da Lua nova, que limpa o passado, liberando o caminho para que coisas novas sejam trabalhadas.

A partir do dia 4, a Lua estará em Leão, juntando-se a Marte e Mercúrio, proporcionando mais um up na auto-confiança, força e ânimo. Para o fim de semana, a dica é aproveitar o momento para organizar aspectos da vida que pedem por isso. No domingo, a Lua em Virgem formará uma oposição com Netuno em Peixes, o que implica em certa melancolia. Hora de investir em recolhimento e trabalhar a espiritualidade.

Áries

Semana ativa para que arianos obtenham conquistas. Incentivo à movimentação para tomar as rédeas de suas decisões e motivação para fazer mais exercícios, principalmente nos dias 4 e 5. Lua Nova e eclipse incidem na área familiar, afetando questões da casa e da família. Há possibilidade de emergirem fatos do passado com novos significados. No dia 6, há foco em organizar questões pendentes envolvendo trabalho. No dia 7, enfoque em afetividade, mas com cuidado para não recair para energias pesadas, de carência.

Touro

Logo no início da semana estará mais atento às finanças, área em que podem haver surpresas interessantes. Nesse período, é necessário ouvir mais à intuição, seguindo pistas emocionais para compreender questões que poderão surgir. Ouvir a intuição será útil para desenvolver a comunicação. No dia 3, há tendência a trocas estimulantes com as pessoas ao redor da taurina. Nos dias 4 e 5, com muitos planetas em Leão será gerada ansiedade para fazer tudo ao mesmo tempo. Cuidado: foque mais em questões do lar. Já no final de semana, busque diversão, mas de modo seletivo e buscando qualidade de vida.

Gêmeos

Se a geminiana não tem conseguido resolver pontos pessoais, relacionados à aparência ou até mesmo a um hobby, a segunda-feira é um ótimo dia para colocar isso em movimento. Já no dia 2, questões financeiras que ficaram mal resolvidas podem ser realinhadas. Nos dia 4 e 5, há tendência a relações mais alegres, com mais carisma e com muitas trocas entre as pessoas. Isso para, nos dias seguintes, focar em recolhimento e interiorização. Boas ideias são cuidar da casa e do que ainda estiver pendente.

Câncer O eclipse e a Lua Nova em Câncer trazem questões do inconsciente, por isso vale prestar atenção a sonhos e buscar se harmonizar. Durante toda a semana, é preciso não deixar que as questões emocionais sejam mais fortes do que as racionais, e vice-versa. O meio termo é o ponto ideal. Com a entrada de Vênus entra no signo de Câncer, são trazidas possibilidades interessantes para que canceriano resolva questões afetivas e busque conciliações. Por vezes, será possível reinterpretar o passado de forma positiva.

Leão

Começa a semana mais entrosada com as pessoas. Com o passar dos dias, surgem questões do inconsciente e lembranças. Algumas vão aparecer e pode ser que, inicialmente, não se entenda muito bem os motivos, mas depois ficará claro que esse movimento era necessário para limpar o inconsciente. Nesse sentido, é um bom exercício para a leonina aproveitar o final de semana e arrumar os ambientes ao seu redor, limpando e se desfazendo de objetos. Isso ajudará a trabalhar aspectos afetivos do passado. A semana também promete à leonina desenvolver melhor alguns aspectos de si mesma, criando confiança.

Virgem Já na segunda-feira, podem chegar boas notícias para o setor profissional, sejam acontecimentos significativos sejam sinais positivos para a carreira. Nos dias 2 e 3, são favorecidas as trocas, com empolgação para buscar fazer programas em grupo. O eclipse impacta gerando autoconfiança e incentivando a tomada de atitude. Nos últimos dias, pode haver inquietação para fazer mudanças. Não se afogue com essa ansiedade e busque prazeres pessoais no final de semana.

Libra Finalmente, a libriana conseguirá enxergar melhor o que quer, sentindo-se mais autora das próprias ideias e com inclinação para colocá-las em prática. O eclipse se fará sentir em temas de trabalho, com reflexões sobre o que é preciso mudar. Nessa seara, questões mal resolvidas podem ressurgir ou indecisões podem ser desfeitas. Pode ser mais uma oportunidade para tomar uma decisão que vem se arrastando. Nos dias 4 e 5, é momento de encontrar amigos e dar boas risadas. Em contrapartida, o final de semana será de recolhimento.

Escorpião Muitas reflexões sobre o que está faltando emocional e afetivamente devem surgir, sobretudo depois do dia 2, com o eclipse. A Lua nova em Câncer deve impactar a dificuldade e o receio de dar abertura a mudanças, gerando desprendimento e busca por novos rumos, principalmente no que se refere à afetividade. Na quinta e na sexta-feira haverá certo agito na área profissional, com potencial de que a escorpiana continue fazendo e acontecendo. Nos dias 6 e 7, estar com amigos e pessoas próximas pode valer à pena.

Sagitário O campo afetivo sofrerá mudanças, não necessariamente negativas, que clamam pelo uso de pensamentos mais racionais que valorizam o diálogo. Nos dias 2 e 3, serão trabalhados pontos que vêm sendo ignorados por quem é do signo ou tem ascendente em Sagitário. É recomendável buscar profundo autoconhecimento para lidar com situações que precisam ser revistas. Será preciso encarar e tocar em questões emocionais. Esse ar emotivo é contornado nos dias seguintes, quando haverá mais diversão e foco em trabalho, o que pode se estender para o final de semana.

Capricórnio Semana bastante movimentada. No dia 1º, alguma quebra de rotina é aguardada, seja uma notícia positiva, seja um convite ou a chegada de uma visita. Durante o eclipse, as questões afetivas devem ser movimentadas, e Capricórnio já vinha lidando com essa tensão há algum tempo. É tempo de finalizar o que ficou mal resolvido ou por decidir. Questões emocionais e de relacionamento terão um tônica forte com Vênus em Câncer. Depois, cuidado com a ansiedade e com a irritação.