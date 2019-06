Como a Lua Nova do dia 2 afetará o seu signo

Julho mal começará e já teremos uma Lua Nova exercendo sua influência sobre os signos. Positivas ou negativas? Descubra a seguir com as previsões da astróloga Susan Miller:

Áries (21/3 a 20/4)

Dois eclipses trazem mudanças (mesmo que você não queira). O primeiro, solar, em Câncer, ocorrerá no dia 2 e impactará o setor do lar e da família. Como esse eclipse acontece na Lua nova, ele abre portas para novas direções. Você pode se mudar, reformar ou comprar um imóvel. Como Urano dará apoio, você encontrará tudo de que precisa muito rapidamente – e talvez envolva uma barganha.

Touro (21/4 a 20/5)

Viagens estão saltando do seu mapa – os eclipses farão você arrumar as malas e partir. A primeira fuga deve ser espontânea e curta, resultado do eclipse solar do dia 2, na Lua nova. Você se afastará um pouco das responsabilidades da carreira e curtirá o melhor da vida pessoal.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

É possível que o eclipse solar, durante a Lua nova em Câncer, no dia 2, faça você trocar de trabalho, obter um aumento ou conquistar um novo cliente. A posição de Saturno exigirá que preste atenção nos detalhes e respeite o tempo das coisas. Você precisará exercitar a paciência. Se preciso, consulte um planejador financeiro para ter certeza de que lidará bem com o dinheiro extra.

Câncer (21/6 a 21/7)

Este será um mês poderoso. Nele, acontecem dois eclipses – um solar, no seu signo, e outro lunar, em Capricórnio, seu signo oposto. O conjunto de elementos acentuará seus desejos e os do parceiro (amoroso ou profissional). O primeiro ocorre no dia 2, na Lua nova, e a obrigará a fechar as portas do passado para abrir novos caminhos. Urano, o planeta das surpresas, trará novidades. Com Saturno oposto ao Sol, você estará pronta para assumir responsabilidades. Talvez se case ou entre de cabeça em um compromisso.

Leão (22/7 a 22/8)

Marte no seu signo ajuda a controlar os acontecimentos. O eclipse solar, no dia 2, será em Câncer, na sua casa dos segredos. Isso quase sempre desenterra informações obscuras. Urano, planeta das surpresas, na casa das realizações e prêmios, promete novidades maravilhosas relacionadas à sua posição profissional. Como esse eclipse traz Saturno oposto ao Sol e à Lua, sua carga de trabalho deverá ser pesada.

Virgem (23/8 a 22/9)

O eclipse lunar da Lua nova em Câncer no dia 2 iluminará seu setor das amizades, lhe deixando bem mais sociável este mês. Saturno estará oposto ao Sol e à Lua Nova, o que sugere que você talvez precise ajudar um amigo. Esteja ciente de que, caso se comprometa, precisará estar 100% presente. Por isso, não se precipite ao oferecer seu apoio, mas também não ignore.

Libra (23/9 a 22/10)

As mudanças em sua carreira prometem ser intensas. No dia 2, o eclipse solar, durante a Lua nova em Câncer, vai colocar as coisas em movimento. Fique de olho nas ligações. As novidades serão animadoras. Saturno estará diretamente oposto à Lua. Então qualquer vaga lhe trará influência e responsabilidade. Negocie seu salário, mas, se possível, não assine contratos, pois Mercúrio estará retrógrado até 31.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Perto do eclipse solar do dia 2, durante a Lua nova em Câncer, você vai sentir vontade de ir para um lugar pitoresco próximo à água. Mas não se desligue completamente do trabalho. Urano, planeta dos eventos inesperados, entrará em conflito com Marte, levando a confusões no escritório.

Sagitário (22/11 a 21/12)

As finanças serão afetadas, reflexo de novos objetivos e prioridades. Ainda que a situação a deixe tensa, não se desespere. Alguns planetas virão ao seu encontro para ajudá-la. Durante o eclipse solar, na Lua nova do dia 2, talvez herde ou ganhe dinheiro da sua família. Ao mesmo tempo, contas inadiáveis aparecerão. Netuno pode trazer alguma confusão; então confira tudo muitas vezes. Urano, de olho na bagunça, enviará um recurso-surpresa para que você saia de qualquer emergência.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Você mergulhará em seus relacionamentos para decidir qual o próximo passo. O eclipse solar, durante a Lua nova do dia 2, concentrará sua energia em uma parceria de amor ou de negócios. Saturno, o planeta professor, desafiará o Sol e a Lua, sugerindo que você assuma um compromisso sério ou cumpra uma promessa feita a alguém.

Aquário (21/1 a 19/2)

Emissários de mudanças, os eclipses colocarão os holofotes sobre as questões do trabalho. No solar do dia 2, durante a Lua nova em Câncer, uma revelação referente ao escritório vai deixá-la surpresa. Ela pode envolver a saída de alguém de confiança. Ainda assim, o fenômeno reunirá informações para que você faça planos e saiba se posicionar.

Peixes (20/2 a 20/3)

No dia 2, o eclipse solar, durante a Lua nova em Câncer, colocará o foco na vida pessoal. Com Saturno oposto à Lua e ao Sol, o fenômeno trará mais responsabilidades. É provável que engate um compromisso sério com o parceiro. Seja qual for a promessa assumida, ela perdurará.

