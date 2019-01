Horóscopo: as previsões para o amor em 2019

Este será um ano cheio de desafios, mas também lhe dará a chance de crescer, aproveitando a crise para se desenvolver e fazer a sua parte na mudança do mundo.

Confira o que os astros reservam para o seu coraçãozinho:

Áries

21/3 a 20/4

Viva um dia de cada vez, dando preferência a ter por perto quem seja companheiro e amigo, além de amante. Mesmo assim, não espere que todas as relações se tornem compromissos sérios. Talvez você precise desfrutar das oportunidades, experimentar uma vida amorosa de menos cobranças e responsabilidades. É possível que pinte até uma amizade colorida. E, se isso for levado de forma divertida – mas que preencha seu coração e o do par –, é provável que daí surja um amor de total entrega no futuro.

Touro

21/4 a 20/5

É da sua essência ser romântica, mas 2019 pede um pouco mais de pragmatismo e objetividade. Isso significa construir cada relação com calma demonstrando o que está sentindo. O sexo vai ser mais intenso. Lembre-se de que você pode estar presente por inteiro e aproveitar cada momento sem exigir respostas tão concretas e definitivas. É provável que você também queira mais liberdade e independência; então esqueça as cobranças. O ciúme também pode atrapalhar. Confie mais em si mesma e dedique-se a realizar desejos e fantasias.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Só fica solteira em 2019 quem realmente quiser curtir um tempo sozinha. Alguém muito especial ganhará espaço no seu dia a dia. As comprometidas vão ver a relação ganhar profundidade. O problema que pode surgir é que, com tantas áreas demandando atenção, talvez você falhe em dedicar o tempo e o carinho que seu par merece. Tente não deixar isso acontecer. Observe seus passos e faça autocríticas com frequência. Se for necessário, inclua programas com seu parceiro na agenda, dando a mesma importância de uma reunião de trabalho. Assim não deixará um jantar ou cinema de lado. Juntos, planejem uma viagem, mesmo que seja curta, só para esquentar a relação.

Câncer

21/6 a 21/7

Com a rotina pesada, as relações podem se tornar difíceis e até chatas. Esse desgaste precisa ser contido ou recuperado. Só mesmo com muito amor e vontade de ficar junto para fazer dar certo. Caso esteja em um relacionamento complicado e já abalado, não se deixe levar pelo medo de ficar sozinha ou por carência. O ideal é só se comprometer e se doar caso realmente valha a pena. A vida está fazendo uma auditoria nessa área, fortalecendo projetos afetivos com futuro e ajudando a aparar as arestas que estão fora de lugar. Procure contornar problemas sendo afetuosa e evitando confusões.

Leão

22/7 a 22/8

Você pode viver uma grande paixão. Quando isso acontecer, permita-se mergulhar sem medo. Não se assuste com a intensidade dos seus sentimentos. Se o par não tiver nada a ver com você, dê-lhe uma chance antes de desistir. O que a vida quer é tirar você da zona de conforto. Ao dividir seus dias com alguém tão diferente, você descobrirá outras possibilidades e sensações e realizará até mesmo fantasias sexuais. A amizade entre vocês será uma força poderosa, capaz de aumentar a intimidade e o prazer. Entregue-se à paixão ainda que não tenha nenhuma garantia sobre o futuro.

Virgem

23/8 a 22/9

Você viverá uma onda de romantismo puro. Estará pronta para ser amada e valorizada como realmente merece. Se você já tem alguém legal a seu lado, não sinta medo de se expressar. Fale mais sobre seus desejos e necessidades na relação. As virginianas são muito conectadas com suas sensações físicas e emocionais. Um projeto a dois fará muito bem ao relacionamento. Vale adotar atividades prazerosas, como dançar juntos, aprender a tocar um instrumento musical ou fazer um curso do interesse de ambos.

Libra

23/9 a 22/10

Procure sair da zona de conforto. Apaixone-se por alguém diferente, que agite sua vida com mais emoção e novidades. Ainda que sejam relações efêmeras, trarão aprendizado e sabor ao cotidiano. As comprometidas podem fugir da rotina preparando surpresas para o amado, como escapadas de fim de semana para refrescar os sentimentos. Quando um casal se diverte junto, a amizade entre eles se fortalece e, consequentemente, o relacionamento. Aproveite também para falar das suas ideias e fantasias mais ousadas. Não tenha medo de viver cada situação, de se entregar.

Escorpião

23/10 a 21/11

Romantismo não vai faltar. Se tudo o que você quer é amar, ser amada e ter uma relação feliz, busque algo mais estável, leve e saudável. Isso inclui aprender a confiar mais e saber dosar o ciúme. Quanto mais possessiva for, mais brigas terá que aguentar. Se estiver encantada por alguém, crie coragem e declare-se. Procure falar o que sente sem medo. O que o Universo quer é mostrar que o controle não existe no amor. Fortaleça a amizade e o companheirismo a dois caso seja comprometida. Invista em programas íntimos, em que o laço seja reforçado. Além disso, vale pensar em planos e atividades que possam ser realizados em conjunto.

Sagitário

22/11 a 21/12

Você sentirá ainda mais necessidade de liberdade e independência. Isso acabará rendendo longas discussões com seu parceiro sobre essa expansividade. Para evitar o distanciamento, programe-se para atividades mais íntimas, que possibilitem trocas profundas e ajudem a restabelecer a confiança. É provável que você se sinta mais segura para expor medos ou incertezas. Se a relação permitir, reserve momentos para si mesma, como uma viagem para reflexão ou uma saída com as amigas. Se estiver aberta a um novo amor, aproveite a oportunidade para conhecer pessoas.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Talvez você esteja sendo mais exigente do que já é, mas, quando algo não a satisfizer, não fique fria e distante. Pelo contrário. Coloque mais amor e carinho na relação. Demonstre o que sente usando de romantismo, tarefa nada fácil para você. Não tenha medo de fugir da praticidade, que lhe é comum, ou de parecer vulnerável. A capacidade de amar e transmitir isso é a chave para um bom relacionamento. Aposte também em seu lado mais sensual. Para tanto, é importante que seu coração esteja tranquilo. Lembre-se de cuidar de si mesma, pois isso impacta diretamente na forma de lidar com o outro.

Aquário

21/1 a 19/2

Se você quer viver uma paixão, o segredo é se cuidar. Quanto mais gostar de si mesma, mais segura estará para entrar em um relacionamento saudável. Apesar de ser sempre encantador envolver-se com alguém, nos últimos tempos você anda mais independente. Quer ficar sozinha e precisa de tempo para você. Caso seja comprometida, tenha uma conversa com seu par sobre o assunto, pois, se for alguém ciumento, poderá provocar brigas e desconfortos. Seja com quem for e como for, é para ser leve. Os desejos sexuais estarão à flor da pele e você deverá viver momentos deliciosos. Curta cada um deles. Sozinha ou acompanhada, saiba que esta é a hora de ser feliz.

Peixes

20/2 a 20/3

Se é para estar junto, que seja para valer. Tente assumir um compromisso sério e passar mais segurança para seu par. É fundamental dedicar energia à relação, demonstrar o que está sentindo e cuidar de quem você ama. Mostre seu romantismo e esteja atenta a cada detalhe, valorizando o que é importante de verdade. Não deixe a rotina minar o relacionamento. Cuide das suas emoções e de si mesma. Talvez um amor do passado reapareça. Avalie se vale a pena investir. Há um alto risco de ilusão. Essa história só dará certo se vocês dois tiverem mudado. Leve à frente somente se ambos estiverem olhando na mesma direção, compartilhando os momentos bons e ruins e aspirando às mesmas coisas.

