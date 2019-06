Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em julho

Horóscopo de julho! Mais um mês começa e, com ele, os fenômenos e as mudanças trazidas pelos astros. Confira as previsões de Susan Miller para cada signo no mês de julho de 2019:

Câncer

21/06 a 21/07

Este será um mês poderoso. Nele, acontecem dois eclipses – um solar, no seu signo, e outro lunar, em Capricórnio, seu signo oposto. O conjunto de elementos acentuará seus desejos e os do parceiro (amoroso ou profissional). O primeiro ocorre no dia 2, na Lua nova, e a obrigará a fechar as portas do passado para abrir novos caminhos. Urano, o planeta das surpresas, trará novidades. Com Saturno oposto ao Sol, você estará pronta para assumir responsabilidades. Talvez se case ou entre de cabeça em um compromisso. O segundo eclipse, na Lua cheia do dia 16, exigirá um ajuste grande na vida. Será um período estranho. Não tome decisões definitivas mesmo que se sinta pressionada. A carreira e as finanças serão impactadas. Cuide da saúde, pois ficará exausta em alguns momentos.

Leia as previsões para Câncer em 2019

Leão

22/7 a 22/8

Marte no seu signo ajuda a controlar os acontecimentos. O eclipse solar, no dia 2, será em Câncer, na sua casa dos segredos. Isso quase sempre desenterra informações obscuras. Urano, planeta das surpresas, na casa das realizações e prêmios, promete novidades maravilhosas relacionadas à sua posição profissional. Como esse eclipse traz Saturno oposto ao Sol e à Lua, sua carga de trabalho deverá ser pesada. Não lance nada novo nos dias 9, 10 e 11. Já o eclipse lunar, durante a Lua cheia do dia 16, anuncia tensões. Proteja ossos e dentes e certifique-se de estar descansando o suficiente. Urano alinhado a Marte e Mercúrio pode causar uma discussão inesperada com o parceiro amoroso ou alguém no escritório. Você ficará espantada com o caminho que a Lua nova no seu signo abrirá no dia 31, mas mantenha a calma. Uma conjunção de planetas perto dessa Lua a deixará mais charmosa, encorajando paixões. A criatividade também será afetada. Aproveite, pois as melhores ideias virão à tona.

Leia as previsões para Leão em 2019

Virgem

23/8 a 22/9

Mercúrio, seu regente, estará retrógrado entre os dias 7 e 31, mas você sentirá a desaceleração antes, o que pode ser frustrante. Afinal, nessa fase é comum nos distrairmos, esquecermos compromissos e perdermos coisas. Evite tratar de acordos importantes. O eclipse solar, na Lua nova do dia 2, será em Câncer, sua casa das amizades. Você estará mais sociável e talvez viaje com amigos. No dia 16, o eclipse lunar, durante a Lua cheia, fará com que você tome uma decisão a respeito do seu par. Caso tenha filhos, deve querer fazer algo especial com eles. Com Saturno no seu setor do amor, os compromissos ficarão mais sérios. Você estará ciente de que está dando um grande passo, e isso não a assustará. Vênus oposto a Saturno não diminuirá sua dedicação ao trabalho. Apesar da preocupação com dinheiro, suas perspectivas são bem maiores do que você imagina. Elas se tornarão cada vez mais evidentes conforme o fim do ano se aproxima – a abundância está a caminho.

Leia as previsões para Virgem em 2019

Libra

23/9 a 22/10

As mudanças em sua carreira prometem ser intensas. No dia 2, o eclipse solar, durante a Lua nova em Câncer, vai colocar as coisas em movimento. Fique de olho nas ligações. As novidades serão animadoras. Saturno estará diretamente oposto à Lua. Então qualquer vaga lhe trará influência e responsabilidade. Negocie seu salário, mas, se possível, não assine contratos, pois Mercúrio estará retrógrado até 31. Com o eclipse lunar, durante a Lua cheia em Capricórnio, no dia 16, transformações vão exigir sua atenção. Talvez você precise guardar dinheiro ou lidar com uma reforma. Os amigos terão papel importante, trazendo conforto e relaxamento em um mês atarefado. Tente tirar um fim de semana de folga prolongado, especialmente entre os dias 25 e 28, e viajar para um lugar próximo. Na segunda Lua nova do mês, no dia 31, quatro corpos celestiais em Leão iluminarão seu setor da amizade, sugerindo que o começo de agosto será ideal para encher o calendário de compromissos.

Leia as previsões para Libra em 2019

Escorpião

23/10 a 21/11

Suas baterias parecem estar acabando. Mercúrio retrógrado de 7 a 31 deste mês indica que nenhuma decisão importante deve ser tomada. É o momento certo para dar uma pausa. A Lua nova do dia 31 trará mudanças inesperadas, que vão envolver discordâncias com parceiros de negócios, mas crescimento e aumento da remuneração. Urano controlará seu medo. Antes dessa etapa, porém, você terá a oportunidade de viajar. Perto do eclipse solar do dia 2, durante a Lua nova em Câncer, você vai sentir vontade de ir para um lugar pitoresco próximo à água. Mas não se desligue completamente do trabalho. Urano, planeta dos eventos inesperados, entrará em conflito com Marte, levando a confusões no escritório. No dia 16, o segundo eclipse, lunar, será incontrolável. Poderá haver uma grande pressão para que assine um contrato. Se puder, adie até agosto. Esse fenômeno dará uma guinada em sua vida, impedindo que você enxergue as coisas. É possível que suas prioridades mudem. Tenha calma para encarar o período.

Leia as previsões para Escorpião em 2019

Sagitário

22/11 a 21/12

As finanças serão afetadas, reflexo de novos objetivos e prioridades. Ainda que a situação a deixe tensa, não se desespere. Alguns planetas virão ao seu encontro para ajudá-la. Durante o eclipse solar, na Lua nova do dia 2, talvez herde ou ganhe dinheiro da sua família. Ao mesmo tempo, contas inadiáveis aparecerão. Netuno pode trazer alguma confusão; então confira tudo muitas vezes. Urano, de olho na bagunça, enviará um recurso-surpresa para que você saia de qualquer emergência. O eclipse lunar do dia 16, durante a Lua cheia em Capricórnio, encerrará a questão financeira. Mercúrio estará retrógrado de 7 a 31. Você se sentirá pressionada a aceitar propostas. Fuja de tudo que exigir obrigatoriedade. A comunicação terá diversas falhas. Não assine nada – nem mesmo a papelada do divórcio. Uma vez passado o fenômeno, você recuperará as energias. A Lua nova em Leão, no dia 31, resgatará o otimismo. Vênus no mesmo signo aumenta a atmosfera de romance.

Leia as previsões para Sagitário em 2019

Capricórnio

22/12 a 20/1

Você mergulhará em seus relacionamentos para decidir qual o próximo passo. O eclipse solar, durante a Lua nova do dia 2, concentrará sua energia em uma parceria de amor ou de negócios. Saturno, o planeta professor, desafiará o Sol e a Lua, sugerindo que você assuma um compromisso sério ou cumpra uma promessa feita a alguém. Mercúrio, que rege contratos, estará retrógrado de 7 a 31, mas os efeitos já serão sentidos antes. É possível que uma quantia de dinheiro saia da sua conta. Será, porém, por uma boa razão – um objetivo importante que você tem em mente. O próximo eclipse lunar, que acontecerá na Lua cheia do dia 16, exigirá que tome uma decisão. Plutão em conjunção com a Lua lhe dará força e convicção. Dinheiro será o tema, pois Urano e Marte anunciam uma despesa inesperada. Mas não se preocupe, pois a Lua nova em Leão, no dia 31, trará a oportunidade de ganhar uma boa soma. Júpiter entrará em sintonia, vislumbrando um horizonte financeiro mais positivo.

Leia as previsões para Capricórnio em 2019

Aquário

21/1 a 19/2

Emissários de mudanças, os eclipses colocarão os holofotes sobre as questões do trabalho. No solar do dia 2, durante a Lua nova em Câncer, uma revelação referente ao escritório vai deixá-la surpresa. Ela pode envolver a saída de alguém de confiança. Ainda assim, o fenômeno reunirá informações para que você faça planos e saiba se posicionar. Saturno estará oposto ao Sol e à Lua, levando ao desânimo ou mesmo a uma atmosfera depressiva. O mês exigirá muito de você. Procure se preservar mentalmente e se cuidar. Um familiar oferecerá suporte. O eclipse lunar do dia 16, durante a Lua cheia, poderá trazer promoção, aumento salarial ou a finalização de um projeto. Qualquer tensão entre você e o par (amoroso ou profissional) se dissipará na Lua nova do dia 31. Com um grupo de planetas em seu setor das parcerias enviando boas vibrações para Júpiter, talvez você converse com o parceiro sobre morarem juntos ou oficializar o compromisso.

Leia as previsões para Aquário em 2019

Peixes

20/2 a 20/3

No dia 2, o eclipse solar, durante a Lua nova em Câncer, colocará o foco na vida pessoal. Com Saturno oposto à Lua e ao Sol, o fenômeno trará mais responsabilidades. É provável que engate um compromisso sério com o parceiro. Seja qual for a promessa assumida, ela perdurará. Urano, o planeta dos eventos inesperados, em ângulo amigável com o Sol e a Lua, anuncia que uma ótima surpresa está por vir. Pode ser que você embarque em uma viagem rápida e divertida. O segundo eclipse, lunar, será na Lua cheia do dia 16. A atenção se voltará para um amigo que tentará lhe dizer algo importante. Talvez vocês discordem ou ele lhe cobre algo que você não considera justo. Saturno em ângulo tenso com Vênus indica que tarefas de trabalho devem ser finalizadas antes do lazer. Marte e Urano também ficarão retesados. Evite viajar. O percurso terá inconvenientes. Podem precisar de você em casa. Apesar da comoção, na segunda metade do mês você se destacará profissionalmente.

Leia as previsões para Peixes em 2019

Áries

21/3 a 20/4

Dois eclipses trazem mudanças (mesmo que você não queira). O primeiro, solar, em Câncer, ocorrerá no dia 2 e impactará o setor do lar e da família. Como esse eclipse acontece na Lua nova, ele abre portas para novas direções. Você pode se mudar, reformar ou comprar um imóvel. Como Urano dará apoio, você encontrará tudo de que precisa muito rapidamente – e talvez envolva uma barganha. O segundo eclipse, lunar, ocorre durante a Lua cheia do dia 16, em Capricórnio, sua casa de reputação, carreira e prêmios, e será mais emotivo. Marte em Leão, sua área do amor, também influenciará sua criatividade, que estará em alta. O planeta não se dará bem com Urano, causando uma discussão sobre dinheiro. Mercúrio, astro da comunicação, fica retrógrado de 7 a 31. Pode ser que a falta de comunicação atrapalhe. Leve tudo com tranquilidade. Entrar em conflito vai ser improdutivo. A segunda Lua nova do mês, no dia 31, vai iluminar a seara da paixão. Os laços com o par se fortalecerão.

Leia as previsões para Áries em 2019

Touro

21/4 a 20/5

Viagens estão saltando do seu mapa – os eclipses farão você arrumar as malas e partir. A primeira fuga deve ser espontânea e curta, resultado do eclipse solar do dia 2, na Lua nova. Você se afastará um pouco das responsabilidades da carreira e curtirá o melhor da vida pessoal. Já o eclipse lunar, durante a Lua cheia, no dia 16, será em Capricórnio, motivando-a a mergulhar na história dos seus ancestrais pelo mundo. Deve ser uma viagem mais longa. Brigas por dinheiro e posses na família podem surgir. Não espere entrar em acordo ainda este mês. Saturno estará próximo da Lua, fazendo com que às vezes você se sinta sobrecarregada. Se necessário, peça ajuda. Não se deixe levar por medo e inseguranças, achando que não vai dar conta. Reflita sobre as novidades, não responda rapidamente. Dê um tempo a si mesma para absorver o que está acontecendo. No dia 31, uma segunda Lua nova traz evolução para sua casa. Urano provocará mudanças na carreira.

Leia as previsões para Touro em 2019

Gêmeos

21/5 a 20/6

É possível que o eclipse solar, durante a Lua nova em Câncer, no dia 2, faça você trocar de trabalho, obter um aumento ou conquistar um novo cliente. A posição de Saturno exigirá que preste atenção nos detalhes e respeite o tempo das coisas. Você precisará exercitar a paciência. Se preciso, consulte um planejador financeiro para ter certeza de que lidará bem com o dinheiro extra. No dia 16, o eclipse lunar, durante a Lua cheia

em Capricórnio, irá influenciar novamente o orçamento, em especial na área de dívidas. Como Mercúrio estará retrógrado de 7 a 31, atrasos e adiamentos são esperados. Sua agenda pode ficar bastante irregular. Com Marte no setor de viagens, marque uma escapada curta e sem compromisso em um fim de semana. Pode ser para um lugar próximo, quente e ensolarado – é a oportunidade ideal para ficar mais tempo com a família. Na carreira, o melhor dia para fechar um acordo será 25, mas só formalize no próximo mês, depois que Mercúrio voltar ao movimento direto.

Leia as previsões para Gêmeos em 2019

Leia também:As previsões para o amor em 2019

+ Como será sua carreira em 2019

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA