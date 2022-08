7 dicas para adotar um estilo de vida saudável na prática

O dia a dia é repleto de estresse e é possível observar o impacto negativo que isso causa na vida e na saúde. Uma forma de diminuir os efeitos prejudiciais ao corpo e a mente, é buscar melhorias que colaboram ativamente para o bem-estar. Inicialmente pode parecer um grande desafio, entretanto, pequenos gestos podem proporcionar uma melhora na qualidade de vida. Quer saber como adotar um estilo de vida mais saudável de maneira prática? Abaixo, descobrimos juntas!

O médico nutrólogo Nataniel Viuniski, membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife Nutrition do Brasil, deu 7 dicas para ajudar a adotar um estilo de vida mais saudável e, consequentemente, mais feliz.

Beba mais água​

A água é o líquido mais importante para a saúde, ele mantém todas as funções do organismo trabalhando adequadamente, já que o corpo humano é formado por mais de 70% de água. Além de auxiliar os rins a eliminarem as impurezas filtradas pelo sangue, ela contribui ainda para prevenir a prisão de ventre e ajuda no funcionamento adequado do cérebro.

E a ciência comprova, viu? Um estudo publicado no The Lancet mostra que um aumento no consumo de 1,5 litros de água diariamente tem um efeito positivo sobre a dor de cabeça de pessoas que sofrem com enxaqueca. “O ideal é que cada pessoa consuma cerca de 35 ml de água por quilo de peso ao longo de todo o dia, além de observar a cor e o odor da urina. Também vale incluir sucos e chás sem adoçar, mas não deixe de consumir a água pura”, afirma o médico.

Tenha uma rotina de sono​

O sono é um dos pilares básicos da saúde e um dos mais negligenciados. Dormir e acordar no mesmo horário faz com que o corpo fique em sincronia com o ciclo circadiano, que envolve a liberação de hormônios nos diferentes períodos do dia. Isso não só ajuda a ter um sono melhor, como também contribui para que você tenha mais energia e vitalidade para as atividades do dia a dia.

Se você está exausta o tempo todo, é possível que seu relógio biológico interno esteja desregulado. Problemas no sono assombram milhares de pessoas ao redor do mundo, de acordo com um estudo realizado pela Philips. A pesquisa entrevistou 13 mil adultos em 13 países, 70% deles relataram mais desafios para dormir durante a pandemia e 60% diz que o período pandêmico afetou diretamente sua capacidade de dormir bem.

Inclua proteínas vegetais na dieta​

Esses alimentos não contém altos níveis de colesterol e cumprem muito bem a função de manter ou ganhar massa magra. Além disso, proteínas vegetais são mais sustentáveis, portanto, são boas para a nossa saúde e para a saúde do planeta. “A soja e combinações de proteínas da quinoa, ervilha e arroz oferecem praticamente os mesmos benefícios que a proteína da carne, do ovo e do leite em se tratando de ganhos de hipertrofia (massa muscular) quando associadas a exercícios de resistência por terem uma boa absorção”, explica o médico nutrólogo.

Coma verduras e frutas todos os dias​

Os vegetais e as frutas são fontes riquíssimas de vitaminas e minerais importantes para a saúde e o bom funcionamento do organismo. Eles também ajudam a evitar uma queda na imunidade, mantendo o corpo mais saudável. Além disso, esses alimentos são ricos em fibras que atuam no bom funcionamento do intestino. “Consuma de cinco a sete porções de frutas e vegetais ao longo das refeições do dia”, orienta Viuniski.

Faça exercícios

Não se fala em saúde sem falar de atividade física, seja qual for ela. O sedentarismo é um grande inimigo do corpo e da mente, por isso passe a encarar a atividade física como uma tarefa diária, assim como comer, dormir, tomar banho entre outras atividades do cotidiano. Também procure motivos para manter-se em movimento, como subir a escada ao invés de usar o elevador, ou incluir pequenas atividades no meio da rotina. O corpo humano é preparado para isso. Portanto, fique menos tempo no sofá e levante-se da mesa do trabalho com mais frequência. Até no home office é importante tirar pausas ao longo do dia para alongar o corpo.

Aprenda a equilibrar o estresse​

No dia a dia nos deparamos com diversos problemas, que, algumas vezes, não têm solução ao nosso alcance. Existem várias situações que não merecem nosso desperdício de energia e sofrimento. Nesses casos, busque ser mais prática na resolução dos conflitos e, aos poucos, sua vida acaba se descomplicando também. O médico sugere ainda apostar em acompanhamento psicológico e em técnicas de meditação, oração e de organização prática e mental.

Divirta-se!​

Marque encontros com seus amigos de tempos em tempos e aproveite para dar muitas risadas! Rir libera serotonina e endorfina, substâncias que trazem a sensação de bem-estar, prazer e alegria, portanto, contribui para a saúde mental, diminuindo o risco de depressão. Saúde e felicidade sempre andam juntas, então ter boas companhias para compartilhar a vida é essencial.