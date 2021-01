4 poderosos banhos de limpeza energética recomendados pelas benzedeiras

Tudo é uma questão de intenção e o prazer está em pequenos detalhes. Ritualizar ações cotidianas, colocando energia e atenção em atividades triviais como um banho de chuveiro ou banheira dão um colorido a mais na vida, provocando uma sensação de bem-estar.

Se apenas a água já tem um pode altamente purificador e relaxante, adicionar ervas, cristais e flores aumenta consideravelmente o poder de limpeza energética do banho. A prática milenar amplamente utilizada mundo afora, está recomendada no livro Diário de uma Benzedeira, da terapeuta, bióloga e benzedeira da nova era, Jacqueline Naylah.

No livro, ela compartilha diversos jeitos de trazer mais bênçãos transformadoras para o dia a dia e recomenda, por exemplo, quatro tipos de banhos de limpeza e atração de boas energias:

Banhos de ervas:

Podem reunir uma ou diversas ervas maceradas. Ideal escolher ervas frescas e, com as mãos na água morna, macerá-las. Reze, entoe mantras ou apenas mentalize coisas boas e o que deseja atrair enquanto prepara o banho. Depois do banho normal, jogue o preparado do pescoço para baixo.

Algumas ervas que você pode utilizar:

Alecrim: a erva da alegria, também utilizada para atrair prosperidade.

Arruda: aniquila fluidos negativos e larvas astrais.

Alfazema: equilibra, traz paz e harmonia.

Camomila: tranquiliza, promove sensação de bem-estar.

Louro: atrai prosperidade e riqueza.

Banho de sal grosso

É um dos banhos mais tradicionais de limpeza energética por ser poderoso para purificar o corpo de cargas negativas. Pode ser preparado dissolvendo sete colheres de sopa de sal grosso em um litro de água morna.

Após o banho regular, despeje do pescoço para baixo o preparado de água com sal grosso mentalizando o que quer limpar do seu corpo. Mas, a benzedeira faz um alerta, o banho de sal grosso é forte e limpa também as energias positivas, por isso, é recomendado tomar um banho doce (veja logo abaixo) no dia seguinte para repor a carga positiva.

Banho doce

É o banho ideal, segundo a autora, para tomar com o corpo já purificado de energias negativas. Durante o banho doce o ideal é exercitar o sentimento de gratidão pelas bênçãos que seu corpo vai receber com ele: amor, prosperidade, saúde, harmonia, sucesso, paz.

A receita é simples junte pétalas de rosas, um punhado de canela, cravo e gotas mel em água morna. Todos esses ingredientes, segundo a benzedeira, atraem energias positivas.

Banho de cristais

Os cristais emanam energia e podem nos ajudar a nos reequilibram e elevar a vibração, segundo a autora. Ela recomenda duas maneiras de preparar seu banho de cristais. A primeira é fazer de forma semelhante ao banho de ervas, mentalizando, rezando e entoando mantras enquanto coloca os cristais na água do banho. Outra maneira de preparar é com um saquinho de tecido com pequenos cristais para encaixar na ducha do chuveiro.

Sobre qual ou quais cristais utilizar, a autora indica estas opções e seus benefícios energéticos:

Ametista: tem efeito calmante e reforça a concentração.

Citrino: motivação, abundância e prosperidade.

Granada: paixão, coragem e energia.

Hematita: proteção e purificação.

Olho de Tigre: proteção, limpeza e firmeza nos objetivos.

Pérola: condutor de luz, soluciona conflitos.

Pirita: conhecida como ouro de tolo, atrai riqueza.

Quartzo rosa: amor-próprio, amor incondicional.

Selenita: vitalidade, energização e serenidade.

Sodalita: intuição, criatividade e comunicação.

