Chega de bagunça! Saiba como organizar cada canto da casa

Armários abarrotados, roupas espalhadas pelo chão, bolsa e pequenos objetos soltos por todos os cantos e superfícies da casa – quem nunca se desesperou com a bagunça em meio ao caos de uma rotina corrida? Vivendo uma pandemia, mais ainda. Quando essas pequenas desorganizações se tornam frequentes e começam a atrapalhar a praticidade do dia a dia, é hora de reavaliar e criar soluções que te ajudem a manter tudo no lugar.

Para driblar o problema e ir direto à causa, batemos um papo com a personal organizer Margô Belloni, que explica o que fazer e quais as melhores soluções para cada ambiente.

Primeiro passo: levar cada item para o seu cômodo

“Se você deixa tudo em qualquer lugar e de qualquer jeito, a primeira coisa é pegar tudo o que está largado e levar para o espaço correto da casa. Saia recolhendo e já deixe cada um em seu cômodo. Com isso, fica mais fácil começar a arrumar e realmente destinar corretamente”, explica.

Desentulhe!

Será que você precisa mesmo de tantas roupas, sapatos, panelas e outros objetos? “Para ter organização é muito importante olhar para o que existe na casa. Geralmente, cozinha e closet são os espaços nos quais mais acumulamos excessos e itens desnecessários”, conta. E você não precisa fazer tudo de uma só vez: abra um armário por dia e faça uma seleção do que deve ficar, do que precisa ser reformado ou arrumado e do que você já não usa e pode ser doado ou dispensado.

Crie espaços estratégicos

Nada mais comum do que chegar em casa e largar bolsa, óculos, chaves e outros pequenos objetos largados na mesa ou em qualquer superfície que você alcance primeiro. Pode parecer uma pequena bobagem, mas é assim que começa a bagunça. “É essencial ter um local para depositar o que você traz da rua. Se cada dia colocamos essas coisas em um local diferente, perdemos tempo procurando e ainda deixamos tudo caótico, com vários pequenos focos de desorganização”, alerta. E não é preciso investir muito: ganchinhos na porta ou uma caixa ou cesta perto da entrada já dão conta do recado!

Organização por ambientes mais problemáticos

Quarto

No quarto, o essencial é mesmo fazer a separação de todas as roupas e sapatos. Certamente existe ali alguma peça que não é usada por não servir, por não estar em condições adequadas ou simplesmente porque não agrega. “Nosso estilo muda, então é natural que de tempos em tempos a gente tenha que rever”, completa a especialista.

Outras boas opções para quem tem muitos objetos e pouco espaço são as sapateiras de porta e os organizadores de armário que permitem criar mais níveis nas prateleiras, tornando o acesso às suas peças muito mais prático.

Cozinha

Depois de revisitar tudo o que você esconde nos armários, é hora de otimizar o espaço! Organizadores de panelas e tampas são muito bem-vindos, assim como divisórias de gavetas, ganchinhos para xícaras – que podem ser colocados dentro do armário – prateleiras intermediárias removíveis (que permitem organizar melhor a despensa) e puxa-sacos. “Aquelas facas, colheres e escumadeiras que você usa mais devem ficar ao alcance das mãos, e para isso podemos usar os ganchos ou as barras de utensílio”, indica.

Banheiro

Há quanto tempo você não visita seu armário de cosméticos e maquiagem? “É muito comum que os banheiros acumulem um monte de produtos vencidos ou até repetidos, e isso só dificulta a vida. Precisamos olhar periodicamente para descartar o que já não está mais seguro para uso e até para saber o que realmente precisamos comprar.”

Lavanderia

Aqui, uma marcenaria bem construída é a melhor pedida, principalmente quando você tem pouco espaço. Se não puder investir, tente pelo menos apostar nos penduradores de vassouras para a parede e no varal de teto, que ajudam a organizar.