Destinos de aventura para mulheres que viajam sozinhas

Por Joana Oliveira Atualizado em 28 out 2022, 13h12 - Publicado em 29 out 2022, 06h00

Por mais que às vezes dê medo, cada vez mais mulheres se vestem de coragem para desbravar o mundo sozinhas. Com dois feriados no mês de novembro (nos dias 2 e 15) e diante de um 2023 que promete nada menos do que sete feriados prolongados, selecionamos cinco destinos perfeitos para aventureiras que adoram fazer a mala (ou o mochilão) para viajar sozinhas.

Jalapão

Um idílio de diferentes paisagens numa mesma região, o Jalapão é um paraíso para ecoturistas. Entre os canyons e trilhas desse parque estadual do Tocantins, se escondem cachoeiras de águas cristalinas e temperatura excelente para a prática de banho, além de fervedouros perfeitos para boiar, belas dunas alaranjadas, serras e morros espetaculares. O destino é um convite para desbravar a natureza.

Porto de Galinhas

Com águas mornas durante o ano inteiro, Porto de Galinhas, em Pernambuco, é um dos melhores destinos de praia do Brasil. Além de degustar os sabores da culinária local, notadamente marcada pelos frutos do bar, o destino é excelente para quem curte praticar mergulho. Pontos turísticos imperdíveis da região são a Praia de Carneiro e a Ilha de Santo Aleixo. Para quem quer passar mais dias, vale a pena esticar até Olinda, Recife e Maragogi, cujas águas cristalinas lhe renderam o apelido de “Maldivas brasileira”.

Deserto do Atacama

Um dos desertos mais secos do mundo, o Atacama, no Chile, guarda tesouros para qualquer viajante apaixonada por aventura e belas paisagens. Ali fica San Pedro de Atacama, capital arqueológica do país, e a Lagoa Cejar, que abrange três cúpulas salinas cheias de água e cuja salinidade é tão grande que é impossível afundar (quase um pequeno Mar Morto). Outro deleite é o local conhecido como Ojos del Salar, formado por dois sumidouros de água doce que parecem dois grandes olhos, além dos Geysers del Tatio, formações raras consideradas o terceiro maior campo de gêiseres do mundo, onde se formam colunas de vapor e jatos d’água. Tudo isso em meio ao magnífico ambiente da Cordilheira dos Andes.

Arraial D’Ajuda

Em é Arraial D’Ajuda, na Bahia, que fica a Praia do Espelho, considerada uma das mais bonitas do país. As piscinas naturais formadas pela maré baixa deixam em êxtase as admiradoras de águas calmas e cristalinas. Em plena Rota do Descobrimento, esse destino também tem pontos turísticos históricos, com destaque para a Aldeia Indígena Coroa Vermelha e o vilarejo de Caraíva, que conserva suas ruas de areia e, separado do continente por um rio, é um deslumbre à parte.

Salta

Salta tem uma mistura sedutora de arquitetura histórica, vistas pitorescas e vinhedos a perder de vista. Localizada no encantador Vale de Lerma, no sopé dos Andes argentinos, é a cidade do país vizinho que melhor conservou sua arquitetura colonial. Além dos passeios e degustações pelas vinícolas, a vista impressionante do topo do morro de San Bernardo é um dos pontos altos desse destino.