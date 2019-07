Como Mercúrio retrógrado afetará seu signo em julho

A segunda metade de 2019 começa agitada em termos de fenômenos astrológicos. Além de dois eclipses, julho traz também o temido Mercúrio retrógrado, entre os dias 7 e 31. A seguir, as previsões de Susan Miller explicam como será essa fase para cada um dos signos. Confira:

Áries

21/3 a 20/4

Mercúrio, planeta da comunicação e contratos, começa a ficar retrógrado no dia 7 e ficará assim até 31 de julho. Você sofrerá os impactos desde o início do mês. Isso pode levar você a fazer julgamentos precipitados, sem ter todas as provas. Pode ser que a falta de comunicação atrapalhe. Leve tudo com tranquilidade. Entrar em conflito vai ser improdutivo.

Touro

21/4 a 20/5

Mercúrio estará retrógrado durante todo o mês, a partir do dia 7. É o momento de pisar no freio e fazer uma checagem minuciosa de cada detalhe. Este fenômeno afeta nossa memória e causa distração. Se você vai viajar, confira as passagens com antecedência, para evitar dores de cabeça. Também evite comprar aparelhos eletrônicos durante o período.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Como Mercúrio estará retrógrado de 7 a 31, atrasos e adiamentos são esperados. Sua agenda pode ficar bastante irregular. Com Marte no setor de viagens, marque uma escapada curta e sem compromisso em um fim de semana. Pode ser para um lugar próximo, quente e ensolarado – é a oportunidade ideal para ficar mais tempo com a família. Na carreira, o melhor dia para fechar um acordo será 25, mas só formalize no próximo mês, depois que Mercúrio voltar ao movimento direto.

Câncer

21/06 a 21/07

Mercúrio estará retrógrado do dia 7 ao dia 31, causando confusão em tudo. Não se prenda a nada agora, dê a você mesmo um tempo para pensar. Nuvens poderão bloquear sua mente, tornando difícil enxergar os caminhos diante de si. Não tome decisões importantes em julho, pois é seu momento de apenas observar e esperar. Seja paciente, dias melhores estão a caminho.

Leão

22/7 a 22/8

Entre os dias 7 e 31, Mercúrio estará retrógrado e leoninos sentirão o fenômeno com mais intensidade. Não assine contratos durante o mês, pois há chances de ter que renegociar os termos mais tarde. Se está tomando um novo medicamento, fique de olho nos efeitos colaterais, pois Mercúrio pode aumentar sua sensibilidade ao composto. Não é uma boa época para começar novos relacionamentos e comprometidos devem buscar reforçar os laços.

Virgem

23/8 a 22/9

Mercúrio, seu regente, estará retrógrado entre os dias 7 e 31, mas você sentirá a desaceleração antes. Ainda que o fenômeno não crie eventos extremos, ele pode ser frustrante. Afinal, nessa fase é comum nos distrairmos, esquecermos compromissos e perdermos coisas. Evite tratar de acordos importantes até que o período tenha passado.

Libra

23/9 a 22/10

Fique de olho nas ligações. As novidades serão animadoras. Saturno estará diretamente oposto à Lua. Então qualquer vaga lhe trará influência e responsabilidade. Negocie seu salário, mas, se possível, não assine contratos, pois Mercúrio estará retrógrado até 31. O fenômeno também poderá trazer, de modo inesperado, um velho amigo de volta à sua vida e será uma reaproximação emocionante e divertida.

Escorpião

23/10 a 21/11

Suas baterias parecem estar acabando. Mercúrio retrógrado de 7 a 31 deste mês indica que nenhuma decisão importante deve ser tomada. É o momento certo para dar uma pausa. Não será um bom período para fazer mudanças drásticas, pois o impulso pode ofuscar a razão. Clientes e parceiros importantes poderão mudar de ideia e será difícil conseguir firmar compromissos, então não force a barra. Deixe a vida seguir seu curso natural.

Sagitário

22/11 a 21/12

Mercúrio estará retrógrado de 7 a 31. Você se sentirá pressionada a aceitar propostas. Fuja de tudo que exigir obrigatoriedade. A comunicação terá diversas falhas. Não assine nada – nem mesmo a papelada do divórcio. Será difícil firmar compromissos neste mês e apenas transações imobiliárias fluirão bem, mas tente fechar negócio apenas em agosto. Uma vez passado o fenômeno, você recuperará as energias.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Mercúrio, que rege contratos, estará retrógrado de 7 a 31, mas os efeitos já serão sentidos antes. É possível que uma quantia de dinheiro saia da sua conta. Será, porém, por uma boa razão – um objetivo importante que você tem em mente. Este não será o mês de se comprometer em negociações importantes, seja por escrito ou mesmo verbalmente.

Aquário

21/1 a 19/2

Mercúrio estará retrógrado em seu setor de relacionamentos do dia 7 ao 31. Isso significa que você precisa ter certeza de compreender bem o que seu parceiro está dizendo. Cuidado para não tirar conclusões precipitadas. Talvez surja a oportunidade de solucionar um problema que nunca foi resolvido na relação até o momento. O fenômeno também pode lhe deixar distraída, então dedique mais atenção a tudo que fizer.

Peixes

20/2 a 20/3

Quando retrógrado, Mercúrio afeta nossa comunicação. Se você está lidando com contratos, poderá perceber que algumas cláusulas não estarão bem claras ou contemplando as áreas certas, o que acarretará em problemas e renegociações futuras. Caso esteja em vias de contratar alguém, certifique-se de que a pessoa possui experiência nos setores necessários.

