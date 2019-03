Por que Mercúrio é um planeta tão influente quando retrógrado?

Que Mercúrio deixou de ser retrógrado na quinta-feira (28) nós já sabemos. Agora, por que o planeta tem tanta força e tanta influência em nossas vidas? Conversamos com a astróloga Paula Bueno Brandão para entendermos melhor como o astro se comporta.

Segundo a especialista, o poder de Mercúrio tem se mostrado mesmo para aqueles que não acreditam muito em astrologia. Pesquisas observaram que, durante o período retrógrado do planeta, muitos problemas relacionados à comunicação têm ocorrido.

“Isso porque Mercúrio rege tudo no universo da comunicação. Por esse motivo é importante tomar cuidado com as palavras e até com os negócios nessa época”, explica. De acordo com Paula, os servidores de algumas redes sociais até caíram por culpa do movimento retrógrado.

Giro oposto

Por ser maior que a Terra, Mercúrio tem uma translação mais rápida que o nosso planeta e, assim, três vezes ao ano, durante três semanas, parece estar girando no sentido contrário. Daí vem o nome de sua condição.

A última configuração, no entanto, foi um pouco mais rara do que o usual. “Mercúrio estava em conjunção com Netuno, o planeta das imagens e da fantasia. Ambos estavam em Peixes e, por isso, algumas impressões sobre pessoas podem se mostrar diferentes e até falsas”, conta Paula.

A astróloga ainda conta que essa união é um pouco mais complexa que as usuais, justamente porque mexe com ilusões. “Netuno influencia muito a forma como vemos as coisas. É como se ele colocasse uma camada de névoa entre nós e as imagens.”

Os efeitos negativos

Por ter essa característica, o planeta faz com que as pessoas fiquem um pouco menos atentas. É por esse motivo que, durante a conjunção, é pouco indicado que se assinem contratos, acordos ou projetos. “Se houver a opção de adiar a papelada, ótimo. Se não tiver, seria melhor conferir as entrelinhas várias vezes”, explica Paula.

O momento pelo qual passamos recentemente é ainda mais distinto porque uniu muitos eventos ao mesmo tempo. Além da volta de Mercúrio ao movimento normal, a lua termina seu ciclo em sua fase minguante e ainda acabamos de passar por três Superluas seguidas. Todos fenômenos muito poderosos.

Fase de tranquilidade

E, agora que a fase retrógrada de Mercúrio passou, é possível fazer decisões e escolhas com mais tranquilidade. “Tudo na astrologia acontece em ciclos. E as coisas costumam dar mais certo quando estamos em sincronia com os planetas e fenômenos. No entanto, continua sendo necessário ter muita atenção”, explica Paula.

Ainda assim, esse é o momento de analisar tudo o que aconteceu nas últimas semanas, enquanto Mercúrio ainda estava retrógrado. Será possível perceber que tudo ficará mais claro e mais fácil de compreender e resolver.

“A astrologia dá avisos, ela indica caminhos a serem seguidos e assuntos nos quais você deve prestar mais atenção”, explica. “Os signos que mais sentirão o poder de Mercúrio e as mudanças que irão ocorrer agora, por exemplo, são Gêmeos e Virgem, que são regidos pelo planeta.”

