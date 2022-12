Banhos energéticos: 5 receitas para atrair o que deseja em 2023

De pular sete ondas no mar a comer lentinhas para atrair sorte, todo mundo quer começar 2023 com o pé direito. E, para alcançar suas metas e objetivos de Ano Novo, é bom começar a renovar as energias desde já, recomenda Juliana Viveiros, espiritualista da plataforma iQuilíbrio. “Esse é o momento de renovar sua fé e principalmente fortalecer o espírito, para que as más energias se desfaçam e você entre com total proteção no novo ano. Outra dica valiosa é fazer uma reflexão de tudo que viveu. Dessa forma, você se prepara para alcançar todos seus desejos e não se esqueça nunca de agradecer”, ela aconselha.

Juliana diz que os banhos de ano novo proporcionam energias de proteção, prosperidade, harmonia e amor. Por isso, para que eles realmente funcionem, é preciso ter fé e manter pensamentos positivos, elevando suas vibrações com intenções de esperança.

“Prefira fazer os banhos entre os dias 30 de dezembro e 7 de janeiro, de preferência, logo pela manhã, entre os horários de 10h até 11h55 ou entre as 13h e as 14h55”, orienta a também espiritualista Kélida Marques. Ela explica que os horários de 9h, 12h, 15h, 18h e 24h são aberturas de portais energéticos e, por isso, os banhos não são indicados para esses momentos.

As especialistas ensinam cinco receitas de banhos para atrair tudo o que for bom.

Banho energético para atrair amor

Materiais: 1 litro de água; 1 maçã; pétalas de rosas vermelhas; 3 cravos da índia; 1 pau de canela e perfume de alfazema.

Modo de fazer: Para fazer o banho de canela do amor, coloque 1 litro de água em uma panela e leve-a ao fogo. Quando estiver fervendo, misture os demais ingredientes. Após cozinhar, desligue o fogo e tampe até ficar em temperatura ambiente. Tome o banho de higienização normalmente, em seguida despeje toda a mistura pelo corpo, do ombro para baixo. Deixe secar e utilize o perfume de alfazema. Esse é um banho para o último dia do ano.

Banho para prosperidade

Materiais: 5 folhas de louro; 1 litro de água; 3 paus de canela; 7 gotas de essência de baunilha; 1 colher de sopa de açúcar cristal; 1 colher de sopa de sal grosso e 1 vela amarela.

Modo de fazer: Para fazer o banho de sal grosso e açúcar, pegue a água, coloque para ferver e adicione os ingredientes, menos a vela. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe o líquido esfriar um pouco. Depois, coe toda a mistura e jogue do pescoço para baixo. Faça o banho de higiene habitual, deixando o corpo secar naturalmente. Pegue a vela, acenda e faça uma oração pedindo prosperidade e agradecendo por tudo que aconteceu no seu ano. Recolha os restos da mistura que foi coada e despeje-os num jardim que julgue próspero.

Banho para atrair sorte e proteção

Materiais: 1 ramo de arruda; 1 maço de guiné; 1 espada de São Jorge ; Vasilha e 1 litro de água.

Modo de fazer: Ferva 1 litro de água e, depois, pique todos os ingredientes, abafe o conteúdo com uma tampa, desligue o fogo e espere esfriar. Despeje toda essa mistura sobre o corpo, sempre do pescoço para baixo. Mentalize o Arcanjo São Miguel e peça todo o amparo no ano que está chegando. Esse é outro ótimo banho para começar bem o ano.

Banho para abrir caminhos no emprego

Materiais: 1 litro de água e 7 pontinhas da espada de São Jorge.

Modo de fazer: Ferva 1 litro de água e macere as pontas da espada de São Jorge. Coe todo o líquido e banhe-se do pescoço para baixo. Depois, tome o seu banho de higiene normalmente. Vale ressaltar que esse banho é para o último dia do ano e precisa ser feito antes de dormir. Dessa forma, as energias serão incorporadas na última noite de sono, antes do dia 31.

Banho para atrair saúde

Materiais: 1 punhado de lavanda, camomila, manjericão roxo e alecrim; 10 pétalas de rosa branca e 1 litro de água.

Modo de fazer: Ferva 1 litro de água e misture todos os ingredientes. Tampe, desligue o fogo e deixe esfriar. Depois, banhe-se como de costume e despeje toda mistura do pescoço para baixo.