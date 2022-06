Amor em alta! 5 banhos para fortalecer o relacionamento

Sabemos que não existe solução mágica para os problemas amorosos. Mas as ervas – seja pelas suas propriedades, ou pela força da intenção que colocamos nelas – podem ajudar quando o assunto é atração, romance e autoestima. Aprenda 5 banhos para fortalecer o relacionamento e, de quebra, relaxar neste inverno.

“Os banhos fazem com que você encontre energias de acordo com o que precisa. Por isso, para que eles realmente funcionem, é preciso que tenha fé e manter sempre seus pensamentos positivos, elevando suas vibrações com intenções de esperança” explica Juliana Viveiros, espiritualista da iQuilíbrio, que ensina a prepará-los.

Banho para manter a emoção em sua relação

Ferva 3 litros de água, coloque em um recipiente seguro e coloque as seguintes ervas: lavanda, canela, jasmim pétalas de rosas brancas e pétalas de rosas vermelhas.

Modo de fazer: cubra com um pano e deixe amornar, assim que estiver em uma temperatura agradável despeje do pescoço pra baixo.

Banho para apimentar a relação

Material: 3 litros de água, 10 gotas de almíscar, 10 gotas de sândalo e 10 cravos da índia.

Modo de Fazer: ferva somente o cravo. Após a fervura, coloque em um recipiente e despeje as gotas de almíscar e sândalo, deixe chegar a uma temperatura suportável e tome o banho do pescoço pra baixo, no momento do encontro pode passar umas gotas de almíscar pela pele toda.

Para felicidade no relacionamento

Material: 3 litros de água fervente, 3 galhos de manjericão, 7 pétalas de rosas brancas, 7 pétalas de rosas vermelhas, 3 galhos de alecrim, 3 pedaços de canela em pau e algumas gotas do perfume preferido.

Modo de fazer: ferva as ervas secas. Coloque tudo em um recipiente. Após, coloque as ervas frescas com as pétalas de rosas e, quando chegar a uma temperatura adequada, tome o banho do pescoço pra baixo.

Banho harmonizar e esquentar o relacionamento

Material: 3 paus de canela, 1 colher de mel, 1 rosa vermelha, 1 maça, 1 punhado de flores de laranjeira.

Modo de fazer: em um recipiente seguro, junte as ervas e macere (enquanto isso, faça seus pedidos pela relação e seus desejos). Ferva a água e despeje no recipiente com as ervas, cubra com um pano e, quando chegar uma temperatura confortável, coe em uma peneira ou tecido e tome o banho. As ervas que você coou, coloque sob uma árvore que tenha flores.

Banho para harmonização de relacionamento e tranquilidade

Material: 3 punhados de cravo, 3 canelas em pau, 3 punhados de camomila, 3 punhados de erva doce e 3 colheres de mel.

Modo de Fazer: ferva as ervas como um chá, reserve em um recipiente até obter uma temperatura confortável, e pode tomar o banho do pescoço pra baixo

“Estes banhos te auxiliam a expulsar as cargas negativas do seu corpo, abrindo sua energia para novas oportunidades, te deixando mais sensual e confiante em seu poder, você se sentirá pronta para viver novas experiências.”