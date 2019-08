Horóscopo: As previsões de Susan Miller para setembro

Começamos mais um mês! O que será que os astros reservam? Confira a seguir as previsões de Susan Miller para setembro de 2019:

Virgem

23/8 a 22/9

O mês após a data de nosso aniversário é muito poderoso. Comemore, pois chegou a sua vez! Aproveite a energia boa que esse período traz. Ele favorece praticamente todas as áreas da sua vida. A fase é perfeita também para fazer mudanças no visual. Experimente um corte de cabelo diferente

ou, se possível, renove o guarda-roupa. Com certeza, isso dará um up na sua autoestima e, consequentemente, nos relacionamentos amorosos. Procure sair bastante. Você vai atrair a atenção de todos ao seu redor e conhecer gente interessante. Se já estiver comprometida, o ar romântico da

Lua cheia do dia 13 deverá incentivá-la a dar um passo mais sério – talvez vocês decidam ficar noivos ou até mesmo morar juntos.

Leia as previsões para Virgem em 2019

Libra

23/9 a 22/10

O ritmo lento deste mês vai deixar você pensativa. Reflita sobre seus planos para os próximos meses. Urano em seu setor financeiro pode lhe trazer sorte. Talvez valha a pena apostar na loteria. O dinheiro extra virá em boa hora. Se estiver focada no lar, ele permitirá planejar detalhes e criar a casa dos sonhos. Poderá também usar a quantia para ajudar um familiar que vem passando por dificuldades. A Lua cheia do dia 13 será ideal para fazer um check-up, consultar um terapeuta para aprender a lidar com uma situação incômoda ou voltar para a academia. Ela trará ainda a conclusão de um projeto no qual você esteve trabalhando em segredo. Se tem corrido atrás de prazos, certifique-se de estar na mesma sintonia que seu chefe ou cliente para não interpretar de forma errada instruções e pedidos. Seu trabalho ganhará destaque na Lua nova do dia 28, quando mostrará ao mundo o que andou fazendo nos bastidores. Invista em um novo visual. Com o poder de atração ao máximo, você se tornará ainda mais sedutora.

Leia as previsões para Libra em 2019

Escorpião

23/10 a 21/11

Considere mudar a maneira como lida com o trabalho. Relaxe um pouco e socialize mais. Um colega poderá ajudá-la a dar um grande passo na carreira. Na vida pessoal também terá muito a ganhar se puder contar com amigos. Caso se junte a um clube ou grupo de voluntários, receberá em troca benefícios além de suas expectativas. Desejos materiais ou espirituais deverão se realizar. Durante a Lua nova do dia 28, um parceiro afetivo ou profissional lhe trará sorte. Notícias boas continuarão chegando na Lua cheia do dia 13. Se estiver solteira, prepare-se para conhecer alguém especial. Mas, como as escorpianas precisam de tranquilidade, logo você vai se cansar de tanto agito. Procure então tirar um tempo para traçar estratégias para a carreira. Tudo indica que conseguirá uma boa recompensa financeira em um futuro projeto. Marte e Plutão, seus dois regentes, em sincronia no dia 19, tornam a ocasião perfeita para uma reunião de negócios ou para organizar um jantar com amigos.

Leia as previsões para Escorpião em 2019

Sagitário

22/11 a 21/12

Sua carreira está prestes a decolar e as oportunidades surgirão depressa, tirando-lhe o fôlego. Você trabalhou duro por muito tempo. Chegou a hora de receber as recompensas por seus esforços. Todos os projetos aos quais você se dedicar neste mês despertarão atenção, trazendo-lhe status, influência, poder e, claro, boa remuneração. Seja você funcionária de uma empresa ou dona do próprio negócio, passará por um momento muito estimulante. A experiência que acumulou lhe permitirá executar tarefas mais sofisticadas. No dia 13, a Lua cheia mudará o foco para a finalização de um projeto relacionado ao lar. Esteja atenta para infiltrações ou outros problemas domésticos que envolvam água. Uma vez que forem resolvidos, trate de festejar. Na Lua nova do dia 28, você será capaz de parar e desfrutar da companhia de amigos e familiares. Talvez surja uma preocupação com as despesas do mês, mas basta se manter alerta e nada sairá do controle. Divirta-se, você merece!

Leia as previsões para Sagitário em 2019

Capricórnio

22/12 a 20/1

Oportunidades de todos os tipos surgirão, permitindo finalmente que você exerça seu potencial. No início do mês, procure atuar em áreas de seu interesse. Além das excelentes perspectivas profissionais, sua vida romântica estará a todo vapor. As solteiras devem se deparar com pessoas bastante atraentes. Já as comprometidas podem esperar por um novo patamar no relacionamento. É provável que você faça uma pequena viagem na metade do mês, seja com o parceiro amoroso, seja com a família. Aproveite esse tempo para se divertir. Se estiver aguardando respostas, fique tranquila. Elas virão, fazendo com que você avance em seus planos. Talvez surja a necessidade de assinar um contrato na Lua cheia do dia 13. Considere mostrá-lo a um advogado primeiro para esclarecer todas as cláusulas. Após a Lua nova do dia 28, portas se abrirão no setor profissional. Deixe seu currículo pronto e prepare-se para entrevistas. Se trabalha como autônoma, um cliente lucrativo poderá surgir.

Leia as previsões para Capricórnio em 2019

Aquário

21/1 a 19/2

Mantenha o otimismo em relação às questões financeiras, pois os astros irão favorecê-la. Você poderá até receber uma herança ou algum pagamento inesperado. Se estiver prestes a se divorciar, negocie com o (ex) parceiro para chegar a um acordo justo. Talvez você enfrente um processo intenso para conquistar um novo cargo, mas ele se mostrará frutífero. Já se estiver envolvida em trâmites legais e temendo uma perda devastadora, saiba

que o jogo pode virar a seu favor. A Lua cheia do dia 13 em Peixes colocará um ponto final em suas negociações e preocupações com as finanças. Uma discrepância nos números da contabilidade poderá surgir, mas Netuno trará a verdade à tona. Nos bastidores, Saturno lhe garantirá proteção. Alguém cuja identidade lhe é desconhecida estará cuidando de seus interesses. A Lua nova do dia 28 será muito bem-vinda. Talvez você viaje para um lugar distante em companhia de alguém querido ou para visitar um amigo. Será uma experiência enriquecedora!

Leia as previsões para Aquário em 2019

Peixes

20/2 a 20/3

Trabalhar de forma colaborativa é a melhor escolha. Ao juntar forças com outras pessoas, você obterá resultados empolgantes. Como um complementa o outro, contribuindo cada qual com seus conhecimentos, vocês serão imbatíveis. Na vida amorosa, talvez você assuma um compromisso mais sério. Se já é casada, muitas novidades relacionadas ao cônjuge surgirão. Urano, o planeta das surpresas, poderá despertar uma súbita vontade de fazer uma viagem rápida e inesperada. Com a Lua cheia do dia 13 no seu signo, um de seus sonhos pode se concretizar, seja ele pessoal ou profissional. Já no dia 28, a Lua nova dará início a uma fase de duas semanas dedicadas a assuntos financeiros. Se está em busca de um novo emprego, avalie os benefícios oferecidos pelas vagas. Talvez você deixe de participar de um evento social para economizar, mas a contenção de gastos será temporária. Logo você estará desfrutando de um fluxo de dinheiro mais generoso.

Leia as previsões para Peixes em 2019

Áries

21/3 a 20/4

Setembro promete ser muito produtivo para você. Logo no dia 1º, Mercúrio, o planeta da comunicação, se alinha a Urano, o planeta das surpresas, tornando o início do mês perfeito para viajar e exercitar seu lado criativo. Como você não gosta de ficar parada, se sentirá realizada com a agenda cheia. Todo projeto que desenvolver nesse período trará avanço e novas oportunidades. A Lua cheia do dia 13 vai despertar a necessidade de recolhimento e descanso. Tome cuidado com o que ingerir nesses dias, porque você estará mais propensa a reações alérgicas. Aproveite a pausa para refletir e buscar solução para um problema que vem incomodando você faz algum tempo – mas não deixe que os outros influenciem suas decisões. Saturno voltará ao movimento normal no dia 18. Por volta dessa data, esteja preparada para a chegada de grandes novidades. No final do mês, com a energia da Lua nova, experimente trabalhar em grupo e irá obter, assim, os melhores resultados.

Leia as previsões para Áries em 2019

Touro

21/4 a 20/5

Prepare-se para um mês cheio de amor! A Lua nova do início do mês é uma boa oportunidade para conhecer alguém interessante. Procure sair bastante e se divertir com os colegas. Esteja sempre atenta às pessoas ao seu redor. Caso seja comprometida, é importante fortalecer os laços. Planeje um jantar ou uma viagem romântica e curta bastante essa fase, que promete trazer muita felicidade e harmonia. Se vocês pretendem ter um bebê, esta é a melhor hora para tentar. Setembro estimula principalmente as atividades criativas. Não desperdice as possibilidades que surgirão, pois terá que esperar muito por um mês tão favorável como este. Com a Lua cheia do dia 13 no signo de Peixes, você poderá ser convidada para um evento especial. Não hesite em ir a uma festa, um casamento ou qualquer outra celebração, ainda que para isso tenha que viajar. O período é ideal também para reencontrar parentes e amigos distantes que não vê há muito tempo.

Leia as previsões para Touro em 2019

Gêmeos

21/5 a 20/6

Toda a sua energia estará voltada para assuntos relacionados ao lar neste mês. Se fizer parte dos seus planos mudar de casa, fazer reformas ou trocar os móveis, chegou a hora de colocá-los em prática. Essas mudanças geralmente exigem muito dinheiro, mas você conseguirá levantar a quantia necessária, ainda que seja com a ajuda da família ou até de um empréstimo no banco. Com a Lua cheia do dia 13 no signo de Peixes, comece a focar mais na carreira. Suas ideias criativas ganharão destaque e você poderá obter um aumento, uma promoção ou bônus. O reconhecimento é mais que merecido. Afinal, você trabalhou muito para isso. A Lua nova do dia 28 iluminará o setor do amor. Se for solteira, poderá finalmente conhecer alguém verdadeiro, que se importe realmente com você. Se for casada ou estiver namorando, use essa forte energia para organizar uma viagem de fim de semana com a pessoa amada. O estreitamento da relação poderá levar vocês a pensar até mesmo em filhos.

Leia as previsões para Gêmeos em 2019

Câncer

21/6 a 21/7

Que tal sair da rotina? Setembro será o mês das viagens. Logo no início, graças a Urano, o planeta das surpresas, você deverá receber o convite de um amigo para uma escapada a uma cidade próxima no fim de semana. Mas pesquise antes o que fazer, onde comer e onde ficar para evitar contratempos. Com a chegada da Lua cheia do dia 13, prepare-se para fazer uma viagem mais longa com alguém especial. Se, nos últimos tempos, você estava confusa e vinha colocando em dúvida seus sentimentos em relação a seu companheiro ou a algum amigo, neste mês conseguirá enxergar com mais clareza o que espera dessa pessoa. Depois de meses retrógrado, Saturno voltará ao movimento normal no dia 18 e, então, você encontrará coragem para revelar seus dilemas. Se estiver mesmo apaixonada, a relação terá tudo para evoluir. Caso contrário, poderá preferir colocar um ponto final na questão e partir para outra, em busca de alguém que possa fazer você mais feliz.

Leia as previsões para Câncer em 2019

Leão

22/7 a 22/8

Este mês lhe reserva muitas surpresas no setor das finanças e do trabalho. Será o melhor do ano para negociar um aumento com seu chefe ou benefícios na empresa. Conte com os astros. Eles estarão trabalhando a seu favor. Portanto, não tenha medo de expor seus objetivos nem de se posicionar quando tiver que resolver algum problema. Esse período favorável se estenderá principalmente pelos primeiros dez dias do mês. Com a Lua cheia do dia 13 no signo de Peixes, o foco continuará sendo o dinheiro, mas, desta vez, você deve tomar cuidado com gastos supérfluos para não se endividar. Por outro lado, não tente economizar com aquilo que realmente é necessário porque isso poderá acarretar gastos ainda maiores depois. Na última semana do mês, a Lua nova, Vênus e Mercúrio estarão em Libra. Reserve esses dias e a primeira quinzena de outubro para fazer viagens rápidas a lugares novos. Com as finanças em dia, você poderá desfrutar desse prazer.

Leia as previsões para Leão em 2019

PODCAST – Como pedir aumento de salário?