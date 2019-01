O que os astros reservam para seu signo em 2019

Estamos adentrando o ano de Marte, planeta da ação, e isso significa que você deverá ter mais iniciativa e coragem. Júpiter em Sagitário quer que você vá além dos seus horizontes, e Saturno e Plutão em Capricórnio lembram que, para tanto, é preciso ser responsável e ter um objetivo bem claro a perseguir. Parece bastante coisa para apenas 12 meses, não é?

O clima tenso e intenso vai obrigar você a olhar mais para si mesma em busca de recursos e alegrias. Entretanto, seja qual for o obstáculo à sua frente, não deixe de sonhar e mantenha sua fé. Ao seu redor, as máscaras estão caindo – e vão continuar –, o que pode ser chocante e duro, mas, ao mesmo tempo, facilita resolver quem você quer ao seu lado de verdade. Trabalhe também a compaixão e o respeito, pois terá que lidar com diferenças constantes no dia a dia.

É hora de perceber que a diversidade faz parte da vida e que, se cada um ficar tentando convencer o outro de que está certo, passaremos o tempo todo brigando. Como ninguém vai sair ganhando se isso acontecer, faça sua parte. Esteja aberta a ouvir e se posicione sempre com amor e cuidado. Vivemos tempos desafiadores e só faremos diferença construindo um futuro sólido juntas.

Em resumo, o que o céu está pedindo é que você encontre o equilíbrio entre suas necessidades pessoais e o que o mundo quer de você. Para dar esses passos confiante e firme, preste atenção nos detalhes. Eles são decisivos e vão lhe indicar o melhor caminho a tomar.

Confira o que os astros reservam para o seu signo:

Áries

21/3 a 20/4

Começa agora a etapa em que você vai construir a vida que quer levar por muito tempo. Estará mais sonhadora e cheia de energia, mas terá que aprender a ser prática e focada se deseja mesmo alcançar grandes objetivos.

Você

O grande desafio vai ser achar o ritmo certo: nem tão acelerado quanto você gosta nem tão devagar que a desconecte da sua essência. Este será um ano de descobertas, principalmente do seu propósito na vida.Aprenda a ficar em paz consigo mesma, a curtir momentos de solidão e a aproveitar a própria companhia. Os astros colaboram com a busca do autoconhecimento e da espiritualidade de forma mais intensa. Há algumas ações que contribuem com essa construção. Viajar para um lugar que sempre sonhou pode causar transformação interna. Estudar também é um caminho para se encontrar e evoluir. Aproximar-se das amigas que a conhecem bem será reconfortante, pois elas revelarão outros aspectos seus.

Amor

Viva um dia de cada vez, dando preferência a ter por perto quem seja companheiro e amigo, além de amante. Mesmo assim, não espere que todas as relações se tornem compromissos sérios. Talvez você precise desfrutar das oportunidades, experimentar uma vida amorosa de menos cobranças e responsabilidades. É possível que pinte até uma amizade colorida. E, se isso for levado de forma divertida – mas que preencha seu coração e o do par –, é provável que daí surja um amor de total entrega no futuro.

Carreira

Trabalho será tema central neste ano, e você poderá viver situações decisivas. Construir seu futuro tijolinho por tijolinho fará toda a diferença. Tente deixar a rotina mais organizada para ter tempo de exercer suas várias funções e cuidar de seus interesses. Lembre-se de que qualidade é mais importante do que quantidade e que bons resultados geram frutos e recompensas. Sua criatividade ficará mais evidente. Alguma quantia de dinheiro deve entrar no começo do ano. Mas não saia gastando tudo de uma vez. Procure economizar e administrar os seus bens. Essa é uma lição que vai além. Saber poupar é garantia de renda para investir em sonhos maiores e ter um futuro mais tranquilo.

Touro

21/4 a 20/5

Você sentirá imediatamente a mudança para um clima mais livre e leve. Ao mesmo tempo, terá vontade de resolver a vida, amarrar pontas soltas. O Universo estará conspirando a seu favor, promovendo sorte e crescimento.

Você

Sua ansiedade pode atrapalhar tudo. Tente respirar fundo e confiar na força do Universo. Talvez seja o caso de encontrar uma válvula de escape adequada, como meditação, um esporte ou outra prática que lhe traga prazer. Invista tempo, dinheiro e atenção em atividades diferentes que, de alguma maneira, contribuam para que seus sonhos aconteçam. Em alguns momentos, vai precisar admitir que não dá conta de tudo sozinha – e isso é duro para as taurinas. Mas aprender a confiar em quem está à sua volta é um processo lindo e enriquecedor. Ainda por cima, transforma sua personalidade, diminuindo a teimosia e tornando-a mais aberta a ouvir sem reagir. A verdade é que a vida dará algumas cambalhotas nos próximos anos, e 2019 será apenas uma prévia do que está por vir. Aviso de antemão: não adianta resistir muito, pois os astros estão empurrando-a para a frente (é nessa direção que se vai, não é mesmo?). No final das contas, sair da zona de conforto pode ser mais divertido do que você imagina.

Amor

É da sua essência ser romântica, mas 2019 pede um pouco mais de pragmatismo e objetividade. Isso significa construir cada relação com calma demonstrando o que está sentindo. O sexo vai ser mais intenso. Lembre-se de que você pode estar presente por inteiro e aproveitar cada momento sem exigir respostas tão concretas e definitivas. É provável que você também queira mais liberdade e independência; então esqueça as cobranças. O ciúme também pode atrapalhar. Confie mais em si mesma e dedique-se a realizar desejos e fantasias.

Carreira

Para conquistar o sucesso merecido, você precisa saber o que quer. Estudar, além de enriquecer o currículo, pode lhe dar uma luz. Seja mais ousada e divulgue seu trabalho. Mostre aos outros como você pode ser criativa. Dedique-se a trabalhar em equipe, aproveitando o melhor de cada pessoa e absorvendo as lições que vão deixá-la mais sábia na área. O crescimento bem fundamentado e estável é sempre a melhor alternativa.

Gêmeos

21/5 a 20/6

O ano promete ser agitado, do jeito que você gosta. As novidades serão muitas e em várias áreas. Não se deixe levar. Respeite sua intuição e tenha foco para que a ansiedade não atrapalhe nenhuma oportunidade.

Você

Se é que isto é possível, você estará ainda mais inspirada e criativa. Para alimentar essa mente fértil, busque atividades que tragam tranquilidade e reflexão, como ioga ou natação. Ao mesmo tempo, esportes de intensidade, como corrida, ajudarão a extravasar energia. Esse equilíbrio, além de ser importante para a cabeça, manterá longe problemas de saúde crônicos que vinham atrapalhando sua rotina. Fique de olho nos seus exames para evitar surpresas. As oportunidades de crescimento virão, e você precisa estar apta para encará-las. Dê atenção também às finanças. Se elas estiverem organizadas, você poderá investir em sonhos e metas que mudarão sua vida na próxima década.

Amor

Só fica solteira em 2019 quem realmente quiser curtir um tempo sozinha. Alguém muito especial ganhará espaço no seu dia a dia. As comprometidas vão ver a relação ganhar profundidade. O problema que pode surgir é que, com tantas áreas demandando atenção, talvez você falhe em dedicar o tempo e o carinho que seu par merece. Tente não deixar isso acontecer. Observe seus passos e faça autocríticas com frequência. Se for necessário, inclua programas com seu parceiro na agenda, dando a mesma importância de uma reunião de trabalho. Assim não deixará um jantar ou cinema de lado. Juntos, planejem uma viagem, mesmo que seja curta, só para esquentar a relação.

Carreira

Os astros prometem sucesso. As pessoas estão acompanhando o seu trabalho e esforço e valorizando cada vez mais os resultados. A criatividade ajudará nesse sentido, abrindo oportunidades em lugares que ninguém enxerga mais nada. Esse reconhecimento será merecido. Aproveite para fazer cursos e viagens, que são estimulantes naturais, e absorva os aprendizados onde menos espera. Uma dica importante: faça um planejamento a longo prazo e organize suas finanças, pois este é o ano ideal para plantar as sementes dos seus sonhos e, em breve, colher deliciosos frutos.

Câncer

21/6 a 21/7

Haverá conflitos entre razão e emoção, mas seu coração sempre apontará o melhor caminho. Então preste atenção no que ele tem a dizer. O desafio será conciliar sua natureza sensível com o pragmatismo necessário.

Você

Sabe a viagem que você sempre quis fazer? Chegou a hora. É provável que ela tenha um caráter espiritual e provoque a faísca de um intenso processo de autoconhecimento. Mesmo que não vá a um retiro ou a outro local desse tipo, só o fato de se encontrar em um lugar diferente pode trazer percepções importantes sobre você. A transformação impactará, inclusive, sua saúde. Você se sentirá mais forte e cheia de energia para realizar planos que vem adiando há tempos. Mas evite excessos. O autocuidado é uma arte que precisamos aprender a dominar. Sua capacidade de observação está ampliada, e isso vai ajudá-la a tomar as decisões certas. Escute com atenção e curiosidade cada pessoa que chega a você. Laços fortes e de longo prazo serão formados.

Amor

Com a rotina pesada, as relações podem se tornar difíceis e até chatas. Esse desgaste precisa ser contido ou recuperado. Só mesmo com muito amor e vontade de ficar junto para fazer dar certo. Caso esteja em um relacionamento complicado e já abalado, não se deixe levar pelo medo de ficar sozinha ou por carência. O ideal é só se comprometer e se doar caso realmente valha a pena. A vida está fazendo uma auditoria nessa área, fortalecendo projetos afetivos com futuro e ajudando a aparar as arestas que estão fora de lugar. Procure contornar problemas sendo afetuosa e evitando confusões.

Carreira

O crescimento no trabalho é certo. Então, concentre-se no seu objetivo e coloque energia naquilo que quer ver prosperar. Quando você se dedica dessa maneira, as portas se abrem sem esforço e a rotina flui. De repente, você nota quão eficiente tem sido e aceita as recompensas sabendo que é merecedora. Ao aprender a confiar em si mesma, mostra-se disponível e apta a chefiar uma equipe ou assumir um cargo de mais responsabilidade. Em algum momento, a família pode reclamar de receber pouca atenção. Explique com calma quais são seus limites e objetivos.

Leão

22/7 a 22/8

Aprender a ser mais paciente e respeitar o ritmo e o limite de tudo e de todos provavelmente vai consumir grande parte do seu ano. Dê um passo de cada vez se quiser superar desafios e alçar bons voos. A realidade pede atenção.

Você

Aceita, leonina, que dói menos. Você precisará entender que nem todo mundo funciona na mesma sintonia que você. Respeitar limites alheios (e os seus) é a maior lição que terá na vida. Lidar com isso leva ao desenvolvimento de um lado mais prático e realista – e menos dramático, como lhe é de costume. Você vai perceber que nem sempre é necessário um esforço descomunal para algo dar certo – entregar o suficiente em vez de uma dedicação visceral é bom também. O céu pede que você viva cada momento com prazer e que saiba valorizar os acontecimentos. Fortaleça sua autoestima sem deixar de lado a modéstia e a consciência sobre seus defeitos. Trabalhar o autoconhecimento constantemente a fará descobrir outros talentos e recursos. Quanto mais você admirar suas vantagens, melhor a energia fluirá.

Amor

Você pode viver uma grande paixão. Quando isso acontecer, permita-se mergulhar sem medo. Não se assuste com a intensidade dos seus sentimentos. Se o par não tiver nada a ver com você, dê-lhe uma chance antes de desistir. O que a vida quer é tirar você da zona de conforto. Ao dividir seus dias com alguém tão diferente, você descobrirá outras possibilidades e sensações e realizará até mesmo fantasias sexuais. A amizade entre vocês será uma força poderosa, capaz de aumentar a intimidade e o prazer. Entregue-se à paixão ainda que não tenha nenhuma garantia sobre o futuro.

Carreira

Não se engane. A rotina de trabalho tende a ficar mais difícil, pois você vem acumulando responsabilidades. Com tanta coisa para fazer, aprenda a pedir ajuda e a dividir tarefas. É um momento especial para trabalhar em equipe, compartilhar conhecimento e ouvir outras opiniões. Se deseja empreender, observe o mercado e dê os primeiros passos em direção ao que almeja. O importante é construir tudo com segurança, com fundações firmes. Saiba conciliar a estabilidade com o lado sonhador.

Virgem

23/8 a 22/9

Os holofotes estão voltados para você. Permita-se ser a estrela. Cuide de si mesma, organize suas ideias e seus planos. Com tanto poder em mãos, poderá desenhar a vida que desejar e aproveitará cada momento.

Você

Olhe mais para si mesma. Vá se mexer, cuidar do corpo e da mente. Entenda que precisa fazer tudo que está ao seu alcance para ser mais feliz. As virginianas têm uma tendência natural a somatizar problemas. Resolva pendências para que elas não interfiram na sua saúde. Os astros movem a energia a seu favor. Tudo a que você realmente se dedicar deve dar frutos. A vida vai lhe mandar sinais. Se você estiver atenta e conectada, saberá direitinho o que fazer em cada momento. Até a rotina flui melhor com você tão centrada e criativa. Muitas pessoas boas vão aparecer no seu caminho. Permita que elas ajudem você. É fundamental estar em contato com a intuição e abraçar as ideias dos outros com o coração aberto, pois elas podem inspirá-la.

Amor

Você viverá uma onda de romantismo puro. Estará pronta para ser amada e valorizada como realmente merece. Se você já tem alguém legal a seu lado, não sinta medo de se expressar. Fale mais sobre seus desejos e necessidades na relação. As virginianas são muito conectadas com suas sensações físicas e emocionais. Um projeto a dois fará muito bem ao relacionamento. Vale adotar atividades prazerosas, como dançar juntos, aprender a tocar um instrumento musical ou fazer um curso do interesse de ambos.

Carreira

Você precisa superar a timidez e expor mais as ideias criativas que tem. Ao falar o que pensa, você fortalece vínculos e ganha aliados. Também mostra às pessoas que sabe bem o que está fazendo, que tem domínio sobre sua área. Invista em bons contatos e abra-se a parcerias. Uma sociedade talvez a faça crescer bem mais do que uma empreitada solo. Há, em você, uma veia empreendedora. Ative-a e veja no que isso vai dar. No entanto, estabeleça limites e não se deixe levar pelas sucessivas realizações. Esse resultado só se mantém a longo prazo se você souber equilibrar com a vida pessoal e manter a cabeça funcionando.

Libra

23/9 a 22/10

Mais descolada e criativa, você saberá usar seu conhecimento e seus recursos para chegar aonde deseja. Entenda, porém, que isso pode levar algum tempo e que a ansiedade é sua inimiga. Não se deixe distrair pelo caminho.

Você

Tanta coisa acontecerá ao mesmo tempo que o grande desafio será não se perder do objetivo final. Evite distrações mantendo a concentração no momento presente. Isso ajudará até a evitar pequenos acidentes. Apesar da rotina atribulada, é importante tentar ser mais leve, resgatar a fé e conservar o bom humor em situações desafiadoras. Este é um bom ano para adotar um animal de estimação, fazer uma viagem diferente ou se inscrever em um curso. Tudo isso deverá abrir sua mente e seu coração, tornando-a mais feliz. Você tem muita sorte, e as oportunidades estão aí. Basta fazer a sua parte que o Universo se encarregará da dele. Esse fluxo promete ser mágico.

Amor

Procure sair da zona de conforto. Apaixone-se por alguém diferente, que agite sua vida com mais emoção e novidades. Ainda que sejam relações efêmeras, trarão aprendizado e sabor ao cotidiano. As comprometidas podem fugir da rotina preparando surpresas para o amado, como escapadas de fim de semana para refrescar os sentimentos. Quando um casal se diverte junto, a amizade entre eles se fortalece e, consequentemente, o relacionamento. Aproveite também para falar das suas ideias e fantasias mais ousadas. Não tenha medo de viver cada situação, de se entregar.

Carreira

Sua criatividade lhe garantirá mais espaço no escritório ou, então, abrirá portas para você empreender em uma área nova. De todo modo, o lado profissional tem muito a ganhar neste ano. Evite cair na tentação das distrações, pois elas interromperão ritmos fluidos de pensamento. Mantenha a agenda organizada e anote compromissos e tarefas. Aprenda a identificar em quem você pode confiar. A dica é escutar sua intuição sempre e não expor sua vida pessoal sem necessidade. Outro setor que deve receber atenção são as finanças. A ansiedade com o trabalho não é motivo para sair por aí gastando tudo o que ganha em vez de focar em um futuro mais satisfatório.

Escorpião

23/10 a 21/11

Desista de tentar controlar tudo o tempo todo. Essa é a chave para viver mais e melhor. Confie nos outros e não abra mão dos seus sonhos por medo. Encontre tempo e disposição para se dedicar às áreas de seu interesse.

Você

Você precisa encontrar um ritmo possível diante de tantas demandas e vontades. Estar com a família, curtir a casa e as pessoas mais queridas dará força e energia extra para realizar seus maiores sonhos. Seja mais seletiva com as amizades e se afaste de quem não contribui em nada com a sua vida. É necessário leveza até para manter a saúde física e mental. Experimente aprender algo que lhe permita movimentar o corpo e adquirir ritmo, como dançar ou tocar um instrumento. Sua criatividade estará em alta. Use isso a seu favor. Busque maneiras alternativas para driblar o stress e relaxar.

Amor

Romantismo não vai faltar. Se tudo o que você quer é amar, ser amada e ter uma relação feliz, busque algo mais estável, leve e saudável. Isso inclui aprender a confiar mais e saber dosar o ciúme. Quanto mais possessiva for, mais brigas terá que aguentar. Se estiver encantada por alguém, crie coragem e declare-se. Procure falar o que sente sem medo. O que o Universo quer é mostrar que o controle não existe no amor. Fortaleça a amizade e o companheirismo a dois caso seja comprometida. Invista em programas íntimos, em que o laço seja reforçado. Além disso, vale pensar em planos e atividades que possam ser realizados em conjunto.

Carreira

A promessa é de estabilidade na vida profissional. As coisas tendem a continuar mais ou menos como estão, mas, claro, se você colocar energia no que quer, melhor ainda. Vale a pena ir tocando o que já está dando certo e, se você quiser mesmo mudar, vá construindo o novo cenário aos poucos, com segurança. As parcerias serão garantia de bons resultados este ano. Esteja aberta a ouvir as pessoas e adote essa postura também no trabalho. Negocie a possibilidade de trabalhar em casa alguns dias, pois, no seu refúgio, o rendimento deverá ser maior. É uma maneira de se preservar das relações tóxicas que acabam ocorrendo no escritório.

Sagitário

22/11 a 21/12

Júpiter, planeta dos presentes e da sorte, está no seu signo. Será um grande ano, que inclui crescimento, expansão e felicidade. Não deixe o excesso de preocupações estragar a festa, lembre–se de que não existe uma vida sem desafios.

Você

Os últimos anos foram difíceis, mas a hora da bonança chegou. Aproveite, comemore, viva os seus sonhos! Este será um período de sorte e de muitas oportunidades. As portas estarão abertas, escancaradas. Sua alegria e seu bom humor contagiarão a todos. Faça o que você mais ama. Viaje, conecte-se com a natureza e afaste-se da correria da cidade. Dedicar-se à espiritualidade e à família será fundamental para você se reabastecer de boas energias e seguir seu caminho.

Amor

Você sentirá ainda mais necessidade de liberdade e independência. Isso acabará rendendo longas discussões com seu parceiro sobre essa expansividade. Para evitar o distanciamento, programe-se para atividades mais íntimas, que possibilitem trocas profundas e ajudem a restabelecer a confiança. É provável que você se sinta mais segura para expor medos ou incertezas. Se a relação permitir, reserve momentos para si mesma, como uma viagem para reflexão ou uma saída com as amigas. Se estiver aberta a um novo amor, aproveite a oportunidade para conhecer pessoas.

Carreira

Você tem tudo para crescer e se desenvolver, alcançando sucesso e concretizando projetos nos quais vem trabalhando há tempos. O astral também é positivo para quem quer começar algo. Pode ser uma mudança de emprego ou um novo negócio. Aliás, se quer ser dona da própria empresa, a hora não poderia ser mais perfeita. Só preste atenção nas finanças, pois não é indicado arriscar tudo que você vem guardando. Separe uma parte para o futuro – parece distante, mas chegará o momento em que vai querer uma vida mais tranquila. Rever seus valores será fundamental para ter clareza sobre suas prioridades e poder investir tempo e energia nas coisas certas. Até porque o Universo promete bons resultados, mas vai exigir que você faça sua parte. Mãos à obra!

Capricórnio

22/12 a 20/1

Este será um dos anos mais importantes da sua vida e o mais significativo dos últimos tempos. Estão a caminho responsabilidades mas também acontecimentos decisivos e vontade de mudar. Estabeleça suas metas principais.

Você

A vida exigirá muito de você, mas retribuirá da mesma forma. Este é um ótimo momento para plantar e colher frutos. Não se engane. Nada virá facilmente. Todas as recompensas serão resultado de muita responsabilidade para lidar com os desafios. Você primeiro terá de empurrar a pedra montanha acima. Uma vez no topo, apreciará a vista e terá aquela sensação maravilhosa de realização. Não se deixe vencer nem desista no meio do caminho, pois o esforço investido até aqui merece ser recompensado. Se precisar de válvulas de escape, matricule-se em cursos ou vá viajar. Reserve tempo para cuidar de você. Afinal, é preciso estar feliz consigo mesma, com seu corpo e sua alma. Valorize-se, pois você é capaz de muito mais do que pode imaginar.

Amor

Talvez você esteja sendo mais exigente do que já é, mas, quando algo não a satisfizer, não fique fria e distante. Pelo contrário. Coloque mais amor e carinho na relação. Demonstre o que sente usando de romantismo, tarefa nada fácil para você. Não tenha medo de fugir da praticidade, que lhe é comum, ou de parecer vulnerável. A capacidade de amar e transmitir isso é a chave para um bom relacionamento. Aposte também em seu lado mais sensual. Para tanto, é importante que seu coração esteja tranquilo. Lembre-se de cuidar de si mesma, pois isso impacta diretamente na forma de lidar com o outro.

Carreira

Você estará mais criativa e inspirada. Entretanto, isso não quer dizer que deixará as responsabilidades e datas de entrega de lado. Você deverá unir o melhor de cada uma dessas características. Tente juntar forças e prefira trabalhar em equipe. Converse com seus colegas ou amigos, pois daí virão as ideias que irão ajudá-la. É provável que você seja reconhecida pelo seu trabalho e receba uma promoção ou bonificação financeira. Isso será o suficiente para estimulá-la e enchê-la de energia. As pessoas também devem elogiá-la, e os chefes deixarão claro que estão satisfeitos com o que você vem fazendo.

Aquário

21/1 a 19/2

O ano será transformador para sua relação com seu corpo e com quem você deseja ser. Fique atenta à saúde e nunca se esqueça da importância dos prazeres do dia a dia para uma vida feliz. Conte com boas notícias e portas abertas.

Você

Este é um ano para passar a vida a limpo e resolver pendências que vem empurrando com a barriga. Você poderá conhecer pessoas, fazer amigos, mudar de casa. Qualquer transformação será possível. Ainda que não faça tudo que deseja de uma vez, dará grandes passos nessa direção. Poderá contar com a ajuda das pessoas próximas para os momentos de alegria e tristeza, mas também atrairá figuras importantes e desconhecidas na hora certa. Tome cuidado para não descontar sua raiva nos outros e segure a língua para não exagerar no excesso de sinceridade.

Amor

Se você quer viver uma paixão, o segredo é se cuidar. Quanto mais gostar de si mesma, mais segura estará para entrar em um relacionamento saudável. Apesar de ser sempre encantador envolver-se com alguém, nos últimos tempos você anda mais independente. Quer ficar sozinha e precisa de tempo para você. Caso seja comprometida, tenha uma conversa com seu par sobre o assunto, pois, se for alguém ciumento, poderá provocar brigas e desconfortos. Seja com quem for e como for, é para ser leve. Os desejos sexuais estarão à flor da pele e você deverá viver momentos deliciosos. Curta cada um deles. Sozinha ou acompanhada, saiba que esta é a hora de ser feliz.

Carreira

Esqueça essa pressa de alcançar resultados, pois o que importa é estar na direção certa. Entenda que, se você planejar direitinho e se dedicar, o crescimento virá. A carreira deve trazer satisfação e alegria. Caso ande mais chateada do que feliz ultimamente, talvez seja a hora de pensar em algo diferente, em fazer uma transição. Organize seu tempo de maneira que possa refletir e avaliar tudo isso. Não tome nenhuma atitude por impulso e aproveite com moderação o dinheiro que ganhar. Muitas vezes, sem perceber, nos perdemos com os pequenos gastos, que, ao final, levam ao prejuízo. Invista somente no que for um plano próspero e guarde o restante.

Peixes

20/2 a 20/3

Sonhos antigos estão se realizando. Sinal de que os esforços dos últimos anos valeram a pena. Você estará ainda mais romântica e sonhadora. Sua habilidade de comunicação aprimorada aumentará sua energia e trará paz interior.

Você

Para chegar a algum lugar sem se perder em um mar de opções e pensamentos, é essencial saber o que quer. Não tenha medo de tomar a iniciativa e lutar pelo que deseja. Você também poderá resgatar um velho projeto ou voltar a fazer alguma coisa que amava. Cuidado com a pressa, em especial ao fazer coisas que envolvam riscos e possam provocar acidentes. Será bom ficar sozinha, buscar autoconhecimento, meditar e fortalecer sua espiritualidade.

Amor

Se é para estar junto, que seja para valer. Tente assumir um compromisso sério e passar mais segurança para seu par. É fundamental dedicar energia à relação, demonstrar o que está sentindo e cuidar de quem você ama. Mostre seu romantismo e esteja atenta a cada detalhe, valorizando o que é importante de verdade. Não deixe a rotina minar o relacionamento. Cuide das suas emoções e de si mesma. Talvez um amor do passado reapareça. Avalie se vale a pena investir. Há um alto risco de ilusão. Essa história só dará certo se vocês dois tiverem mudado. Leve à frente somente se ambos estiverem olhando na mesma direção, compartilhando os momentos bons e ruins e aspirando às mesmas coisas.

Carreira

Este será o ano da virada. Se não está satisfeita com o trabalho atual e quiser experimentar algo novo, chegou a hora de fazer essa movimentação. Vale correr atrás da posição dos sonhos, se candidatar para uma empresa com benefícios melhores ou até abrir o próprio negócio. É possível que você precise manter atividades em paralelo até que a nova função seja definitiva. Aguente firme essa situação, pois ela é temporária e valerá a pena posteriormente. Resgate sua inspiração e criatividade e aprimore a comunicação para expor melhor as ideias e fazer contatos. Para o seu sucesso profissional, também são importantes a organização e a escolha das parcerias. Ter ao seu lado as pessoas certas é o jeito de garantir o melhor resultado.

Siga CLAUDIA no Instagram