A Netflix divulgou quais são as grandes novidades de filmes e séries para o mês de dezembro. A plataforma de streaming disponibilizará itens ecléticos, que vão de clássicos natalinos a continuações de séries famosas.

Entre os destaques estão o filme Dois Papas, com Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, e Corra!, que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original.Além disso, muitos clássicos do cinema entraram no catálogo da plataforma. Entre eles está o filme Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, com Jim Carrey e Kate Winslet.

Confira abaixo na galeria 17 filmes e séries que estreiam na Netflix em dezembro:

1. Dois Papas zoom_out_map 1 /17 Dois Papas (estreia em 20/12): O filme de Fernando Meirelles retrata o papa Bento XVI e o futuro papa Francisco em um dos momentos mais dramáticos da história da Igreja. (Reprodução/Netflix)

2. O Barato de Iacanga zoom_out_map 2 /17 O Barato de Iacanga (estreia em 16/12): Documentário retrata o antológico Festival de Águas Claras, que levou ao palco nomes como Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, João Gilberto e Raul Seixas. (Reprodução/Netflix)

3. Passageiros zoom_out_map 3 /17 Passageiros (estreia em 01/12/2019): Ao acordar de sua hibernação décadas antes do previsto, o único passageiro de uma jornada interplanetária enfrenta um dilema. Com Jennifer Lawrence e Chris Pratt. (Reprodução/Netflix)

4. Manchester à beira-mar zoom_out_map 4 /17 Manchester à beira-mar (estreia em 15/12): Com a morte de seu irmão, um zelador se torna o responsável pelo sobrinho e volta para sua cidade natal. O drama rendeu o Oscar de Melhor Ator a Casey Affleck. (Reprodução/Netflix)

5. A Chegada zoom_out_map 5 /17 A Chegada (estreia 24/12): Quando naves alienígenas aterrisam na Terra, uma linguista é recrutada pelo exército para tentar se comunicar com os alienígenas e descobrir se eles representam uma ameaça. Com Amy Adams. (Reprodução/Netflix)

6. Virgin River zoom_out_map 6 /17 Virgin River (estreia em 06/12): Para recomeçar a vida, uma enfermeira troca Los Angeles por uma cidadezinha remota e se surpreende com o que (e com quem) encontra no novo endereço. (Reprodução/Netflix)

7. História de um Casamento zoom_out_map 7 /17 História de um Casamento (06/12): Com Scarlett Johansson e Adam Driver, o filme de Noah Baumbach é um olhar sensível sobre um casamento que acaba e uma família que permanece unida. (Reprodução/Netflix)

8. O Príncipe do Natal: O Bebê Real zoom_out_map 8 /17 O Príncipe do Natal: O Bebê Real (estreia em 05/12): Aldovia ganha um presente de Natal inesquecível: um bebê real. A rainha Amber precisa encontrar um tratado de paz desaparecido. (Reprodução/Netflix)

9. Debi & Lóide - Dois Idiotas em Apuros zoom_out_map 9 /17 Debi & Lóide - Dois Idiotas em Apuros (estreia em 01/12): Uma dupla de amigos totalmente sem noção atravessa o país para devolver uma mala cheia de dinheiro a seu dono. Com Jim Carrey e Jeff Daniels. (Reprodução/Netflix)

10. Eu os declaro Marido... e Larry zoom_out_map 10 /17 Eu os declaro Marido... e Larry (estreia em 16/12): Para que seus filhos sejam beneficiários do seguro de vida, o viúvo Larry pede que seu amigo Chuck se passe por seu marido, e os dois se envolvem em muita confusão. Com Adam Sandler, Kevin James e Jessica Biel. (Reprodução/Netflix)

11. Você: Temporada 2 zoom_out_map 11 /17 Você: Temporada 2 (estreia em 26/12): Joe se esconde da ex em Los Angeles. Será que ele vai conseguir encarar o passado e começar de novo, desta vez com a mulher certa? (Reprodução/Netflix)

12. Especial de Natal Porta dos Fundos_ A Primeira Tentação de Cristo zoom_out_map 12 /17 Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo (estreia em 03/12): Prestes a fazer 30 anos, Jesus traz uma visita para conhecer a família. Um especial de Natal tão incorreto só poderia ser do Porta dos Fundos. (Reprodução/Netflix)

13. Scarface zoom_out_map 13 /17 Scarface (estreia em 16/12): Neste clássico de Brian De Palma, Al Pacino é Tony Montana, o chefe do tráfico de cocaína cujos inimigos e ego crescem na mesma proporção de seu império. (Reprodução/Netflix)

14. Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças zoom_out_map 14 /17 Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (estreia em 16/12): Jim Carrey e Kate Winslet estrelam este sucesso de público e crítica sobre um casal que decide apagar da memória todo o seu relacionamento através de um novo tratamento. (Reprodução/Netflix)

15. Entrevista com o Vampiro zoom_out_map 15 /17 Entrevista com o Vampiro (estreia em 01/12): Neste filme baseado no romance de Anne Rice, o vampiro Lestat narra suas experiências a um jovem jornalista. Com Tom Cruise, Brad Pitt e grande elenco. (Reprodução/Netflix)

16. Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal zoom_out_map 16 /17 Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal (estreia em 05/12): Liz se apaixona por Ted Bundy e, durante anos, se recusa a acreditar na verdade sobre seus crimes. Drama baseado em fatos reais. Com Zac Efron. (Reprodução/Netflix)

17. Corra! zoom_out_map 17/17 Corra! (estreia em 15/12): Em uma relação inter-racial, um jovem afro-americano aceita passar o fim de semana na casa dos pais da namorada e aos poucos percebe que a família esconde alguns segredos. O filme ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original. (Reprodução/Netflix)

