Potterheads, esse momento é nosso! A Wizarding World confirmou que o terceiro longa da sequência de Animais Fantásticos se passará no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, na década de 30. O anúncio foi feito junto com a divulgação oficial do início das produções, já as gravações só devem começar no primeiro semestre de 2020.

Assim como os dois primeiros filmes, que se passaram nos Estados Unidos e em Paris, Animais Fantásticos 3 também quer explorar o universo bruxo em outros continentes.

O atores Eddie Redmayne (Newt Scamander), Jude Law (Alvus Dumbledore) e Johnny Depp (Gellert Grindelwald) estão confirmados no filme. Mas ainda não há mais detalhes se as gravações ocorrerão de fato em terras brasileiras ou se a cidade maravilhosa será recriada em estúdio. Por aqui, estamos torcendo para ver vários feitiços pelas praias do Rio.

O filme está previsto para novembro de 2021.

