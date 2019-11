Angelina Jolie passou por momentos de tensão durante a gravação de Os Eternos, na última segunda-feira (4). O elenco do filme e toda a equipe de produção tiveram que evacuar o set por causa de uma ameça de bomba.

De acordo com o portal The Sun, Jolie e o ator Richard Madden, famoso por interpretar Robb Stark na série Game Of Thrones, contracenavam em Fuerteventura, uma das ilhas do arquipélago das Canárias, na Espanha, quando um membro da equipe encontrou o artefato. Rapidamente toda a equipe foi evacuada do local. “Foi aterrorizante. A bomba poderia estar lá por décadas intocada, mas quem sabe o que poderia ter acontecido”, disse uma fonte ao site.

Um esquadrão antibomba foi chamado para verificar e tentar desarmar o artefato. De acordo com a equipe que gerenciou a situação, a bomba deveria estar no local desde a Segunda Guerra Mundial, visto que os alemães tinham uma base naquela região.

O longa Os Eternos é a nova aposta da Marvel e está previsto para novembro de 2020.

