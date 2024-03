Bela Gil irá debater o trabalho invisível das mulheres na Casa Clã 2024

Estamos chegando perto do maior evento feminino da Editora Abril: a Casa Clã 2024! Programado para acontecer no Dia Internacional da Mulher e se estender por todo o fim de semana (de 8 a 10 de março de 2024), esse encontro presencial irá reunir em São Paulo artistas, atrizes, cantoras, empresárias e ativistas para debater temas de interesse do universo feminino. E o melhor: tudo de graça. Basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla neste link.

Trabalho invisível das mulheres

Um dos debates mais aguardados vai reunir a chef e ativista alimentar Bela Gil e a colunista de finanças de CLAUDIA Paola Carvalho para discutir o trabalho invisível das mulheres. O talk vai acontecer no dia 8 de março, às 16:30.

Cuidar de crianças e idosos, cozinhar, limpar, arrumar, organizar a dinâmica do lar: tudo isso faz parte do trabalho invisível geralmente delegado às mulheres. O trabalho não remunerado ainda é um dos maiores entraves econômicos para a carreira e independência econômica das mulheres – embora contribua pelo menos US$ 10,8 trilhões por ano à economia global.

Uma pesquisa publicada pelo jornal Folha de São Paulo em outubro do ano passado concluiu que as mulheres brasileiras se consideram “sobrecarregadas”. De acordo com o estudo, 86% delas dizem ter muita carga de responsabilidade e 57% se declararam ser responsáveis por alguém, seja pelos cuidados de filhos pequenos, pais idosos ou outros familiares.

O tema central da conversa será o recém-lançado livro de Bela Gil “Quem vai fazer essa comida?”, que olha para as particularidades dessa realidade no Brasil.

Como participar da Casa Clã 2024

A segunda edição de Casa Clã acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo, com grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações gratuitas. Para participar, basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla neste link