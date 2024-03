Liana Ferraz conduzirá sarau de encerramento na Casa Clã 2024

Que tal refletir, de forma livre e intuitiva, sobre as diferentes facetas do amor? Esta é a proposta do sarau de encerramento da Casa Clã 2024, que deve fechar o maior evento feminino da Editora Abril com chave de ouro. Na ocasião, a romancista Liana Ferraz irá conduzir a mesa enquanto recita textos de autoria própria (tanto inéditos quanto obras já publicadas em livros, como “Sede De Me Beber Inteira”).

Vivi Duarte, escritora, Carol Tilkian, criadora de conteúdo sobre o amor (@amorespossiveis) e Cris Rioto, atriz e poeta (@caixadesaida) também participam do sarau.

“Convidamos mulheres que trarão diferentes cores e nuances sobre o tema. A ideia não é apenas informar, mas sim, trazer a oportunidade de resgatar a nossa escuta poética e realizar uma ativação afetiva”, explica Liana.

Público poderá participar do Sarau

Para tornar a experiência ainda mais imersiva, o sarau contará com microfone aberto, onde o público terá a oportunidade de falar sobre os seus sentimentos em relação ao amor, ler uma frase que goste ou até mesmo recitar um texto de autoria própria.

“É um convite para que a plateia sinta essa vontade de se expressar livremente”, diz a romancista.

Ao todo, a vivência (que acontece no domingo (10/03) durará 45 minutos. Neste breve período, Liana nos aconselha a estarmos abertos à transformação através das palavras.

“Não espere uma técnica ou um recurso. A poesia servirá como uma brecha para que possamos ter uma vivência íntima, generosa, metafórica e compartilhada”, declara.

Como se inscrever no sarau de encerramento da Casa Clã 2024

E aí, ansiosas? A segunda edição de Casa Clã acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo, com grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações gratuitas.

Para confirmar a sua presença no sarau (e em outras experiências no casarão), basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla.

A trajetória e legado de Liana Ferraz

Desde que estreou com o romance “Um prefácio para Olívia Guerra”, Liana Ferraz vem desafiando as nossas concepções artísticas e emocionais acerca do afeto (tanto aquele que compartilhamos com o outro quanto o que sentimos por nós mesmos).

Nascida em Bragança Paulista, 1982, a escritora é doutora em Artes da Cena pela UNICAMP com pós-doutoramento pela ECA/USP.

Também é membro do corpo docente permanente da Escola Superior de Artes Célia Helena, onde atua como professora de expressão vocal e orientadora do Mestrado Profissional em Artes da Cena.

Atualmente, vem se dedicando às práticas de escrita e estudos da vocalidade. Com cursos e grupos desenvolvidos ao longo de mais de uma década de atuação, a poeta visa fortalecer o lugar da arte enquanto potência transformadora e emancipadora.

Em seu Instagram (@lianaferraz), é possível consumir inúmeros textos reveladores da autora, que passeiam por temas urgentes como relacionamentos, autoestima, senso de propósito e autoimagem.

Até o momento, ela acumula mais de 148 mil seguidores. E, em breve, Liana integrará o time de colunistas de CLAUDIA. Mal podemos esperar!