Mahmundi comanda pocket show exclusivo na Casa Clã 2024

Em sua segunda edição, o Casa Clã 2024, maior evento de interação feminina da Editora Abril, recebe com exclusividade o pocket show da cantora e instrumentista carioca Mahmundi, em uma apresentação inédita que promete grandes emoções no próximo dia 9 de março, no Casarão Higienópolis, em São Paulo.

A cantora, indicada ao Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo em 2021, é uma das grandes promessas da música pop contemporânea brasileira.

Sua participação integra a programação imperdível deste evento, que reúne grandes personalidades femininas brasileiras em talk shows, debates e experiências inspiradoras sobre o universo e comportamento feminino. Confira a programação completa a seguir:

Pocket show com Mahmundi

Marcela Vale, conhecida pelo nome artístico Mahmundi, é uma cantora, produtora e instrumentista brasileira, natural do Rio de Janeiro, que encanta o público com suas composições poéticas e voz única no cenário nacional da música pop contemporânea.

Dona de hits como “Leve” e “Alegria”, a carioca também é detentora de uma indicação ao Grammy Latino 2021 pelo aclamado projeto Para Dias Ruins, que lhe rendeu no mesmo ano um convite para integrar a bancada de membros votantes em uma das maiores academias de música latino americana do mundo, a The Latin Recording Academy.

Mahmundi se apresenta no próximo sábado, dia 09 de março em um pocket show exclusivo na segunda edição do Casa Clã 2024, às 20h, no Casarão Higienópolis, em São Paulo.

Sobre a Casa Clã 2024

Em sua segunda edição, a Casa Clã 2024 recebe talks shows inéditos e participações de mulheres influentes nos mais variados ramos, como Claudia Raia, Bela Gil, Nanda Costa, Helena Rizzo e muitas outras para debates e experiências inspiradoras sobre a interação e vivência feminina. A programação e curadoria é realizada por CLAUDIA e Boa Forma.

