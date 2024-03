Vida após diagnóstico de Câncer de Mama é tema de talk da Casa Clã 2024

Em 2024, o câncer de mama deve continuar como o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres do Brasil. A estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, é de que 73.610 brasileiras sejam diagnosticadas com a doença neste ano. Receber a notícia nunca é fácil, mas existe uma vida depois da descoberta. Pensando nisso, a Casa Clã 2024 trouxe o tema para debate, com a colaboração de Astrazeneca.

Helena Galante, diretora de CLAUDIA e Boa Forma, comanda um talk sobre a vida após o diagnóstico de câncer de mama. A médica oncologista Débora Gagliato e a paciente Erika Vissotto também estarão presentes para falar sobre o assunto. O público pode se inscrever para participar do evento. Garanta seu ingresso gratuito no Sympla.

O que é o câncer de mama e quais são os fatores de risco?

O câncer de mama acontece quando há a multiplicação desordenada de células da mama. Esse crescimento é responsável por gerar células anormais, causando o tumor.

As mulheres acima dos 50 anos são mais propensas a desenvolver a doença, mas a incidência vem crescendo também entre as mais jovens. Desde 2020, o câncer de mama em pacientes com menos de 35 anos passou de 2% para 5%, segundo a Oncoguia.

Uma das razões para as alterações genéticas é o estresse que as células da mama são expostas por conta de má alimentação, sedentarismo, álcool, cigarro e uso inadequado do hormônio estrogênio.

Pessoas com histórico familiar de câncer de mama também estão no grupo considerado de alto risco para a doença. No entanto, apenas 10% de todos os casos de câncer de mama são hereditários. Entre pacientes com menos de 35 anos, a influência da herança genética aumenta para até 25%, de acordo com a ONG. Tudo porque essas pacientes nasceram com uma alteração fundamental: de um gene de proteção do DNA.

Como o diagnóstico interfere na vida das mulheres?

As mulheres enfrentam a apreensão com a doença, o medo da depressão e a possibilidade de rejeição dos parceiros. A autoestima e as constantes preocupações abalam a saúde mental das pacientes, representando mais um dos desafios do encontro com o câncer de mama.

A falta da rede de apoio também é uma realidade para quem recebe o diagnóstico. Cerca de 70% dos homens abandonam suas parceiras durante o tratamento contra o câncer, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia.

Como se inscrever na Casa Clã 2024?

A segunda edição de Casa Clã acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, que fica na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo. Para participar, garanta seu ingresso gratuito no Sympla

Sobre a Casa Clã 2024

Casa Clã é um evento da Editora Abril que reúne mulheres influentes, como Claudia Raia, Bela Gil, Nanda Costa e Helena Rizzo, em shows, palestras e atividades para falar sobre as vivências femininas. A programação e curadoria é realizada por CLAUDIA e Boa Forma.

Confira a programação do evento aqui.

Casa Clã 2024 é um evento com curadoria de @claudiaonline e @boaforma, que tem o oferecimento de @astrazenecabr @merzaesthetics_br @rededor_oficial_star @apsenfarmaceutica @aguasprata @labasqueoficial @donadodoce @ecoflamegarden @studiow