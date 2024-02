Casa Clã 2024: Nanda Costa e Lan Lanh comandam talk sobre maternidade

Mais uma edição da Casa Clã, maior evento feminino da Editora Abril está chegando, ocasião em que honramos o Dia Internacional da Mulher, com uma série de talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações que celebram o feminino. Entre os destaques da programação, com curadoria de CLAUDIA E Boa Forma, está a roda de conversas com Nanda Costa e Lan Lanh, que discutem o maternar, com todos seus encantos e desafios.

Talk com Nanda Costa e Lan Lanh

Uma das programações mais aguardadas para o evento, que acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, é o talk com Nanda Costa – que estrelou a edição de setembro de Claudia em 2023 – e sua esposa, Lan Lanh.

Para além de seus portfólios de sucesso, Nanda e Lan são mães de gêmeas, as encantadoras Kim e Tiê, de quase dois anos de idade. O casal irá debater na sexta-feira (08/03), às 15:15, o maternar duplo, além de discutir os desafios cotidianos e as alegrias que permeiam a maternidade.

Conheça Nanda Costa antes do Casa Clã 2024

Nanda Costa é um força múltipla: mãe de gêmeas, esposa, adepta ao muay thai e atriz. O sonho de se destacar como intérprete veio ainda jovem, na cidade de Paraty (RJ), onde montou sua própria escolinha de teatro e se testava para ver quantas personagens poderia interpretar.

Também apaixonada por futebol, Nanda notou muito cedo as limitações impostas por uma sociedade patriarcal, tendo tentado se moldar por anos. “Tive que fazer uma personagem. O próprio nome ‘Nanda’ representou essa pessoa. Depois que saí de Paraty, aos 14 anos, morei com uma tia, consegui uma bolsa, fui parar num pensionato de freira para poder ir atrás desse sonho muito grande. Mas por muito tempo, quando voltava para a minha cidade, eu me montava, alisava meu cabelo, controlava meus gestos para parecer mais mocinha recatada e do lar”, contou durante nossa entrevista de capa.

Lan Lahn

Lan Lahn, nossa segunda estrela do talk, divide a maternidade de gêmeas com Nanda, e é mais conhecida pelos seus trabalhos como percussionista, compositora e vocalista – podemos dizer que é uma família de força artística – tendo colaborado com gênios como Carlinhos Brown, Marisa Monte, Kid Abelha, Tim Maia, Titãs, Nando Reis, Cássia Eller e, inclusive, Cyndi Lauper.

Seu talento lhe garantiu uma indicação no Grammy Latino, em 2018, na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa pela faixa “Aponte”, que conta com participação de Sambê e Nanda.

O duplo maternar de Nanda e Lan

“A maternidade muda tudo. Ainda mais a gemelar. As pessoas comentam que queriam ter dois bebês juntos, eu explico que é dificílimo. Tudo é dobrado, desde a parte financeira. Você descobre já no ultrassom que vai precisar pagar dois exames, porque são duas ali”, revelou Nanda para a Claudia, que lutou com a depressão pós-parto após receber as duas pequenas, e mal conseguia lembrar de um texto lido 15 segundos atrás.

“A maternidade me trouxe uma paciência maior, a necessidade de trabalhar para receber o que chega” , explicou. E agora, você tem a oportunidade de ouvir o casal de perto, discutindo tudo sobre o desafio do maternar. Vem com a gente?

Como participar da Casa Clã 2024

Como no último ano, a participação da Casa Clã é gratuita. Basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla – em link a ser divulgado aqui em nossas redes sociais em breve.

O encontro acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo.