“Energia de pinto pequeno”: a resposta de Greta Thunberg a um machista

Greta Thunberg, de 19 anos, ativista pelo clima conhecida por fundar o movimento Fridays For Future, é uma jovem discreta e muito educada. Ela não se nega, no entanto, a dar uma merecida resposta à altura daqueles que a provocam de forma desrespeitosa. Já havia acontecido com o ex-presidente norte-americano Donald Trump. E agora foi a vez de Andrew Tate, um lutador de kickboxing sem grandes louros na carreira, conhecido principalmente por ter participado do Big Brother britânico, por episódios de violência de gênero e por declarações machistas (defendendo, por exemplo, que o estupro é culpa das vítimas) e de ultradireita nas redes sociais. Seu reiterado discurso de ódio fez com que fosse banido, desde agosto, das plataformas do YouTube, TikTok e Meta. No Twitter, que agora pertence a Elon Musk, Tate foi re-admitido em novembro e, desde então, segue com seu discurso misógino. Num golpe publicitário para duas marcas de carro, ele decidiu atacar Greta Thunberg, escrevendo: “Olá Greta Thunberg. Eu tenho 33 carros. Meu Bugatti tem um 16 8.0L turbo [referindo-se ao enorme consumo de combustível do veículo]. Meus dois Ferrari 812 competizione têm 6.5L v12s. Este é apenas o começo. Por favor, me dê um endereço de e-mail para que eu possa lhe enviar uma lista completa da minha coleção de carros e suas respectivas enormes emissões [de carbono].”

A menção a Greta foi feita na terça-feira (27/12) e, apenas algumas horas depois, a jovem ativista respondeu, com grande deboche: “Sim, por favor, me esclareça. Envie toda a informação para energiadepintopequeno@arranjeumavida.com”.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

Quase imediatamente, a resposta de Greta começou a viralizar, causando alvoroço no Twitter, com um milhão de curtidas e mais de 220 mil retuítes. A resposta da ativista causou tanto impacto que o ex-lutador de kickboxing limitou-se apenas a responder: “Como ousa?” Parece que as marcas de carro que ele promove alcançaram, de fato, um impacto global, mas não da forma que esperavam.