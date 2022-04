Elon Musk comprou o Twitter: o que muda na prática?

Após fortes rumores nos últimos dias, Elon Musk confirmou a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares (algo em torno de R$ 215 bilhões). Com isso, a rede social passa a ser uma companhia de capital fechado. Na prática, isso significa que não será mais possível comprar as ações da empresa na bolsa.

A negociação ainda está em fase de conclusão, e precisa de aprovação formal dos órgãos regulatórios e dos acionistas da companhia. “Quero tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotando bots de spam e autenticando todos os humanos. O Twitter tem um enorme potencial, e eu estou ansioso para trabalhar ao lado da empresa para desbloqueá-lo”, declarou em sua conta. Confira:

O que muda para os usuários?

Musk já compartilhou alguns de seus planos para o Twitter, e claro, provocou altas discussões nas redes sociais. Um deles é disponibilizar um botão de edição para tuites. Porém, ele não deixou claro se haverá algum sinalizador de que aquela mensagem foi previamente editada.

Além disso, ele também deseja conceder selos de verificação automáticos para quem realizar uma espécie de assinatura “premium”, o que foi mal visto por grande parte dos usuários. Atualmente, há um processo burocrático para celebridades e marcas que desejem ser “verificados” no Twitter.

E, claro, Musk também revelou que pretende transformar a sede do Twitter em São Francisco em um abrigo para a comunidade sem-teto. O bilionário está consciente da reprovação, e disse esperar que seus “piores críticos” continuem usando a rede social, já que isso significa liberdade de expressão.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

Elon Musk é uma figura controversa na rede social

Até o momento, Elon Musk acumula mais de 80 milhões de seguidores em seu perfil oficial do Twitter. Contudo, isso não o impediu de escrever uma série de depoimentos escandalosos na rede social. Comentários misteriosos sobre expedições em marte, declarações sobre o seu filho X Æ A-Xii, ataques à criptomoedas, como as bitcoins, e até um recente confronto com o presidente Vladimir Putin movimentaram a plataforma nos últimos meses. O que será que vem por aí?