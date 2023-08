A solidão da mulher casada: sem amizades, elas se sentem abandonadas

A cena se repete: uma mulher encontra seu grande amor, firma o relacionamento e perde amizades. Seja pelo foco exclusivo na vida amorosa, pela dupla jornada de trabalho ou pelo próprio abandono das amigas, é comum encontrar quem se sinta sozinha mesmo depois de casada.

Uma pesquisa da Universidade de Oxford descobriu que pessoas comprometidas têm menos amigos do que as solteiras. Um dos lados do casal, entretanto, encontra uma realidade pior: “Desde muito novas, mulheres são atravessadas pelo mito social de que o auge da felicidade é estar em um relacionamento. Elas aprendem que precisam mantê-lo a todo custo, mesmo que para isso precisem abdicar de outros fatores importantes, inclusive amizades”, contextualiza Júlia Moretti (@porelaspsi), psicóloga ativista.

Por outro lado, homens são incentivados culturalmente a cultivar diversas áreas, como trabalho, estudos e lazer. “A nossa cultura nos mostra que eles podem ser o que quiserem, dificilmente são reprimidos por escolherem a carreira ao invés de família e filhos, por exemplo. Em razão dessa socialização masculina, eles encaram a relação como mais uma ponto de suas vidas, onde irão se dedicar, assim como nas outras”, explica Julia.

Também é possível que a amizade seja tóxica e tenha provocado o afastamento por não concordar com a união. Ou o responsável seja a dupla jornada de trabalho sem rede de apoio, com as tarefas domésticas e o serviço remunerado fora de casa feitos pela mulher. Dependência emocional, ansiedade, autoestima baixa e pressão para atender às expectativas de padrões elevados são outros causadores da situação.



“As experiências das mulheres em relação a amizades e solidão são complexas e profundamente influenciadas por uma intersecção de fatores sociais, culturais, emocionais e pessoais”, diz Alissa Vitória (@alissavitoria), psicóloga de mulheres. Embora sejam vítimas na maioria dos casos – estímulo a gastar todas as energias no relacionamento, amizade tóxica, problemas emocionais, ausência de uma rede de apoio, entre outros – elas levam a culpa.

As consequências da solidão para nossa autoestima



“A desconexão da identidade pessoal em um relacionamento acontece quando alguém se envolve tanto no papel de parceiro que deixa de lado suas próprias paixões, interesses e conexões sociais fora. Isso pode levar à sensação de solidão, mesmo quando a pessoa está em um relacionamento, porque ela perde o senso de quem é como indivíduo”, pontua Alissa.



Continua após a publicidade

O próprio casal tende a sofrer. “A autenticidade é a base de relacionamentos saudáveis e significativos. Uma mulher autêntica é capaz de criar conexões verdadeiras com os outros, permitindo que eles a conheçam em sua essência. Isso promove a confiança e a intimidade, resultando em namoros e casamentos mais profundos e duradouros”, completa a especialista.

Qual a importância de manter amizades enquanto namora?

“Ter uma vida além do relacionamento é fundamental para a saúde e o sucesso dessa uniao”, aponta Nayana Ribeiro (@psico.nayana), psicóloga de relacionamentos, e acrescenta: “interesses, atividades e amizades independentes contribuem para um equilíbrio saudável entre a vida a dois e as partes individuais de cada parceiro. Isso permite que ambos continuem a crescer como indivíduos, mantenham uma identidade própria e evitem depender exclusivamente do relacionamento para satisfação e felicidade.” Além disso, com novas experiências, histórias e perspectivas, você torna o relacionamento mais interessante e enriquecedor, diz ela.

Como construir novas amizades estando em uma relação

Seu relacionamento é saudável, mas você sente que perdeu amizades? Além de conversar com essas pessoas, pode ser o caso de fazer novas conexões. Mas por onde começar? “Participe de atividades sociais que você gosta, pratique a escuta ativa para demonstrar interesse genuíno, seja autêntica e paciente, utilize redes sociais e aplicativos, esteja disposta a investir tempo e manter o contato regular, mostre estar aberta para conexão”, indica Nayana. “Também entenda que as pessoas podem ser diferentes e que construir amizades é um processo gradual, empático, que exige esforço, mas também muito reconfortante e gratificante”, completa.

E quando o homem não permite a amizade?

“Controlar o círculo social da mulher pode ser um comportamento tóxico e preocupante. É importante reconhecer os sinais e tomar medidas para proteger sua saúde emocional”, pontua Alissa. Ela indica: “Se você reconhece que alguém que ama está dentro de um relacionamento assim, crie um ambiente seguro para conversar a respeito, faça uma escuta sem julgamentos, permitindo que a pessoa compartilhe seus pensamentos, sentimentos e experiências. Realce os sinais de alerta e gentilmente apresente como eles podem se manifestar no cotidiano para gerar identificação.”