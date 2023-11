No combate ao câncer de mama, informação é fundamental

O câncer de mama é o tipo mais incidente em todo o mundo, representando cerca de um em cada três casos de câncer diagnosticados em mulheres no Brasil,1 porém a enfermidade tem 95% de chances de cura se descoberta logo no início.2

A AstraZeneca está liderando uma revolução na oncologia, colocando a paciente no centro do cuidado e oferecendo a ela uma das coisas mais importantes na batalha contra o câncer de mama: conhecimento sobre a doença.

Entre as iniciativas desenvolvidas está a campanha Conhecer para Vencer. O objetivo da ação é promover conversas abertas sobre o tema, estabelecendo parcerias importantes com associações de pacientes e sociedades médicas para criar, assim, uma rede de informação e cuidado.

Conhecer para Vencer

A campanha tem como principal objetivo ampliar o conhecimento e empoderar as pacientes sobre os diferentes subtipos de câncer de mama e suas variáveis genéticas. Conhecer para Vencer alinha a importância do conhecimento (autoconhecimento e cuidado, corpo, origens, histórico familiar, informações de qualidade sobre a doença e com respaldo médico) com vencer, no sentido de empoderamento da paciente (sobrevida com qualidade, aproveitamento do tempo com quem se ama, realização de sonhos, conviver e viver, mesmo com o diagnóstico da doença) e de saber que a notícia de ter câncer de mama não é uma sentença de morte.

A importância do conhecimento

A maior parte dos cânceres de mama é descoberta pelas próprias mulheres. Conhecer o próprio corpo é fundamental para identificar anormalidades na região, tais como surgimento de um caroço endurecido, fixo e geralmente indolor; alteração no bico do seio; nódulos na área das axilas; saída espontânea de líquido de um dos mamilos; e pele da mama avermelhada ou retraída.³ Para buscar esse conhecimento, recomenda-se que converse com o seu médico, associações de pacientes e médicas, e, claro, existem informações importantes também no próprio site da campanha Conhecer para Vencer.

O câncer de mama não é tema para ser debatido somente em outubro, mas, sim, o ano todo, e a AstraZeneca sabe bem disso. Por esse motivo, a marca divulga em seus canais informações relevantes para manter as mulheres sempre informadas sobre esse assunto tão importante.

Material destino a público em geral – BR-26945 (outubro/2023)

