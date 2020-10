Estou com câncer de mama. E agora?

Todos os anos, cerca de 60 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Os movimentos de Outubro Rosa alertam para a urgência do combate à doença e para a necessidade do diagnóstico precoce. É preciso falar também sobre a vida das mulheres que convivem com o câncer de mama, desde o momento em que recebem a notícia até as transformações provocadas por ele nas trajetórias delas. Esse é o tema deste episódio do podcast Senta lá, CLAUDIA, em parceria com o A.C.Camargo Cancer Center.

“Como as mulheres que receberam o diagnóstico de câncer podem se fortalecer nessa jornada? O que é importante saber logo no início? Qual é o papel dos amigos e da família? É possível viver bem em meio ao tratamento?” são algumas das perguntas que o podcast aprofunda. Nessa conversa, as convidadas são a oncologista clínica e vice-líder do Centro de Referência em Tumores da Mama do A.C.Camargo, Solange Sanches; a psico-oncologista e head do Departamento de Psicologia também do A.C.Camargo Cancer Center, Christina Tarabay; além de Esther Rosalen, gerente de projetos internacionais e paciente em tratamento para câncer de mama metastático, que relata sua experiência.

Ouça no YouTube:

Ouça no Spotify: