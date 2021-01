Vacinação começaria 20 de janeiro em todo Brasil, segundo prefeitos

Eduardo Pazuello, atual ministro da Saúde ,se encontrou com 130 prefeitos, nesta quinta-feira (14), para tratar do programa de imunização contra o novo coronavírus (Covid-19). A principio prefeitos afirmam, segundo reportagem do G1, que na reunião foi dito que a data de vacinação será dia 20 de janeiro, mas mesmo assim data depende de aprovação da Anvisa para utilização emergencial das vacinas Coronavac e Astrazeneca. Decisão é prevista para domingo (17).

Serão 2 milhões de doses da vacina produzida pela Astrazeneca e 6 milhões da Coronavac. Um dos prefeitos a se pronunciar sobre a reunião e o número de doses, foi o de Florianópolis, Gean Loureiro, pelo Twitter.

As prefeituras de Salvador, Curitiba, Cuiabá, Maringá, Ribeirão Preto e Araucária (PR) também confirmam a data 20 de janeiro como sendo o plano do Ministério da Saúde. Curitiba vai vacinar primeiro os grupos prioritários, 70 mil profissionais da saúde e 300 mil idosos, de acordo com o prefeito Rafael Greca.