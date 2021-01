Ex-modelo Loni Willison é flagrada vasculhando lixo na Califórnia

Loni Willison, 37, foi flagrada no Sul da Califórnia vasculhando lixo pelo portal The Sun, que publicou as imagens. A ex-modelo está em situação de rua desde que sofreu um colapso nervoso em 2016 e perdeu suas posses e emprego.

A modelo era conhecida por estampar capas de revista e realizar ensaios fitness, além de ter sido casada com o astro de “Baywatch”, o ator Jeremy Jackson, que se recusou a ajudar Loni anos após a separação de ambos em 2014.

Loni afirmou ao The Sun que tem tudo o que precisa. “Posso viver sozinha. Tenho tudo de que preciso aqui. Ninguém realmente se importa comigo e eu não quero vê-los, eles não querem me ver.”

Jeremy preferiu não se pronunciar sobre a atual situação de sua ex-esposa.