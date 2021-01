Lady Gaga cantará hino nacional na posse de Joe Biden e Kamala Harris

Lady Gaga irá cantar o hino nacional dos Estados Unidos durante a cerimônia de posse do presidente eleito Joe Biden e da vice Kamala Harris na Casa Branca. A informação foi publicada pelo Comitê de Organização Presidencial do evento nesta quarta-feira (14).

Após participar ativamente da campanha do democrata Joe Biden, acompanhando o presidente eleito democraticamente em seus comícios, a cantora foi escolhida para representar um dos momentos mais importantes e marcantes da posse.

Além da performance de Gaga, o evento contará com outros nomes de prestígio da música, como Jennifer Lopez, Demi Lovato, Justin Timberlake e Bon Jovi. Amanda Gorman, vencedora do Prêmio Nacional de Jovem Poeta, que fará leitura de um de seus poemas, e Andrea Hall, presidente da Associação Internacional de Bombeiros, que apresentará o juramento da bandeira, também são nomes confirmados.

Em 2016, durante a posse de Donald Trump, grandes artistas se recusaram a participar do evento do então presidente eleito. A ampla participação feminina no novo governo é uma vitória.