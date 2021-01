Após supostas mensagens de canibalismo, Armie Hammer deixa elenco de filme

O ator Armie Hammer deixou o elenco do longa “Shotgun Wedding”, depois de mensagens atribuídas a ele circularem na internet. Com conteúdo chocante, as supostas mensagens do ator teriam sido trocadas em conversas privadas pelo Instagram e revelam comportamento canibal e abusivo.

Ele nega ser o autor por trás das mensagens. Segundo reportagem do The Guardian, Hammer, que é estrela de filmes como “Me chame pelo seu nome” e “A Rede Social” se diz vítima de um ataque falso e cruel.

O filme “Shotgun Wedding” tem previsão de começar as gravações em breve e o ator iria atuar ao lado de Jennifer Lopes. Ao The Hollywood Reporter, ele disse que apesar de não responder às declarações absurdas, não teria como passar quatro meses gravando o filme na República Dominicana, e ficar longe dos seus filhos nesse momento.

A divulgação das mensagens no começo dessa semana levou o nome do ator aos trending topics do Twitter, gerando dezenas de milhares de comentários.

Enviadas pela conta do ator no Instagram, as supostas mensagens citam situações chocantes de canibalismo e também de extrema violência sexual.

Na suposta conversa, ele teria vontade de beber sangue e admite que é 100% um canibal. Também há revelações sobre intenso desejo de estuprar e dominar suas vítimas.