Vacina da Pfizer é autorizada para adolescentes com mais de 12 anos

A vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Pfizer foi aprovada nesta sexta-feira (11) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser usada em adolescentes a partir dos 12 anos de idade no Brasil.

Com a decisão da Anvisa, a bula do imunizante passará a contar com essa permissão da nova faixa etária, que até então só permitia o uso em pessoas com mais de 16 anos. No Brasil, a vacina é a única que pode ser aplicada em menores de 18 anos.

A Pfizer e a BioNTech, responsáveis pelo produção do imunizante, realizaram estudos internacionais, que comprovaram a eficácia de 100% em adolescentes com idades entre 12 e 15 anos. A pesquisa fez com que a Anvisa avaliasse e, posteriormente, ampliasse a faixa etária da vacina.

Nos Estados Unidos, onde o imunizante já é autorizado para adolescentes de 12 anos ou mais – assim como no Canadá, no Reino Unido e na Europa –, bebês a partir de 6 meses e crianças até 11 anos, estão sendo testados.