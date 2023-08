Super Coffee: Conheça a bebida que conquistou o mundo fitness

Os famosos super cafés ou super coffees vêm ganhando as prateleiras dos supermercados e um espacinho nos armários dos brasileiros, principalmente daqueles que buscam alternativas energizantes com o objetivo de turbinar a rotina. Não demorou para que a bebida viralizasse na internet, e ganhasse status de favorita de atletas e de quem busca ter uma vida fitness. Mas, afinal, ela é mesmo diferente da versão comum? Aqui, você descobre mais sobre ela.

São diversas alternativas de consumo do super coffee. Sua ingestão pode ser feita logo pela manhã, para iniciar o dia com ainda mais energia, ou ao longo da tarde só para apreciar algo diferente. Alguns sabores podem incluir pedaços de cookies e até mesmo matchá.

O que tem no super coffee?

Fúlvia Hazarabedian, head da plataforma de nutrição da Bio Ritmo, começa nos explicando quais são os principais ingredientes do super café e como as variações de sabores podem modificar sua composição: “O super coffee tem como principal base a cafeína, a gordura TCM, que é considerada uma gordura boa, e a taurina. Vale ressaltar também que cada sabor do produto possui outros princípios ativos, como por exemplo o chá verde, que possui efeito termogênico; a coenzima Q10, que é um potente antioxidante; a litirosina, que é um mineral; e o colágeno. Tudo depende de cada receita.”

Mas existe alguma restrição? Fúlvia explica que não: “Sobre os seus benefícios, caso a pessoa não tenha nenhuma restrição à cafeína ou outra questão que envolva quadros de ansiedade ou insônia, o super café não possui contraindicação.”

Entre os ingredientes, a maioria das fórmulas apresentam cafeína, taurina e até termogênico em suas composições, mas afinal, quais são os reais benefícios de ingerir esta bebida?

Quanto super coffee posso consumir por dia?

“A quantidade máxima que um adulto pode consumir de cafeína é 400 mg por dia. Isso vai depender do volume corporal de cada indivíduo e sobre como cada organismo reage à cafeína. Como falei anteriormente, reforçamos que pessoas com tendências a desenvolver insônia e ansiedade não devem tomar essa quantidade. Por isso, deve-se ficar atento e tomar apenas a quantidade indicada pelo seu nutricionista”, alerta.

Continua após a publicidade

Super cafés melhoram o treino?

Agora, se você é do time que ingere o super coffee antes do treino, ou ficou se perguntando se ele pode ser utilizado para praticar alguma atividade física, saiba que está liberado. “Sim! O super coffee pode influenciar de maneira positiva durante as performances físicas e mentais. Ele pode ser ajustado em alimentações com diferentes objetivos, além de se encaixar bem como substituto energético, por ter gorduras boas. Mas, lembre-se, nada de exagero!”, conta Fúlvia.

Super coffee substitui o café original?

“Ele (o super café) pode substituir o café tradicional, mas não pelo valor calórico, e sim pelo efeito que a cafeína pode proporcionar. Ele possui valor calórico agregado, não somente pelos minerais ou por outros componentes, mas também pelo TCM, que por ser uma gordura, tem apenas 9 calorias por grama”, explica.

E ela dá o seu veredito: “Então, nessa comparação, ele substitui entre aspas o nosso tão amado cafezinho. Dando um exemplo mais prático, o café coado possui apenas cafeína e, caso não seja adoçado, ele tem um total de 0 calorias. Já o super coffee tem outras calorias por estar agregado na fórmula. Portanto, aposte no que for interessante para o seu objetivo e alinhe as suas opções com um profissional da nutrição”, conclui Flúvia.

E você, já experimentou essa bebida viral? Para mais informações sobre o consumo de energizantes, converse com o seu nutricionista e saiba como encaixar esta inovadora alternativa em sua alimentação.