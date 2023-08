Para que serve a acupuntura? Benefícios da beleza à gestação

Está sentindo dores e está pensando na acupuntura? Ótimo! Mas você talvez queira considerar todos os benefícios que a prática milenar chinesa pode trazer ao seu corpo, porque, acredite, vai muito além do alívio da dor! Desde equilíbrio emocional até apoio na gravidez, essas pequenas agulhas podem estimular o seu bem-estar e cuidar da sua saúde. Conversamos com Rosiane Pinho (@drarosianepinho), médica e especialista em acupuntura pela Universidade Federal de São Paulo, para desmistificar as vantagens e os mitos da técnica chinesa. Veja a seguir.

O que é acupuntura?

Muitos pensam que a acupuntura é apenas colocar agulhas finas ao longo do corpo e com viés apenas energético, mas a verdade está longe disso! “Inicialmente, não se sabia muitas coisas de anatomia, fisiologia, então os chineses explicavam tudo pela questão energética, pelos meridianos, os canais de energia do corpo”, conta Pinho. Na medicina tradicional chinesa, a acupuntura está fundamentada no conceito Ying e Yang, isto é, quando duas forças ou energias opostas se complementam, trazendo equilíbrio ao corpo.

“Mas, hoje em dia a gente, já temos vários estudos pela medicina ocidentalque explicam tudo com base na neurofisiologia. Então, esses canais meridianos seriam na verdade canais de condução elétrica do corpo e os pontos de acupuntura seriam pontos com maior acúmulo de neurotransmissores”, explica Rosiane.

Mas no que consiste a técnica? Simples! Trata-se da perfuração da pele por agulhas finas, de cerca de 1 mm, que, de acordo com a especialista, são colocadas em pontos específicos do corpo, que possuem maior concentração de células nervosas – conhecidos como meridianos – que conseguem induzir o corpo a secretar hormônios. As sessões, geralmente, duram cerca de uma hora, sendo 30 a 40 minutos desse tempo, com as agulhas inseridas no paciente.

Benefícios da acupuntura para a saúde

Você já deve ter ouvido falar do uso da acupuntura para tratamentos em casos de dor muscular e, de fato, é uma das grandes possibilidades da técnica! “No caso da dor, por exemplo, que é um mecanismo mais estudado, a gente consegue fazer com que, em determinados pontos, ela induza a liberação de substâncias analgésicas”, diz Rosiane. A especialista ainda revela que diversos estudos comprovaram que a mesma substância que inibe a ação de analgésicos- como os opióides e a morfina – exibem o mesmo efeito da acupuntura.

Mas os benefícios da técnica chinesa não param por aí! A acupuntura também pode ter uma influência na manutenção do bem-estar, isto é, pode ter resultados na saúde emocional do paciente. “Estimula a liberação de hormônios e neurotransmissores associados ao bem-estar, como a serotonina, noradrenalina, dopamina, que atuam tanto nessa sensação do bem-estar, quanto também nessa via da dor”, explica a acupunturista. É importante lembrar, portanto, que os efeitos da prática variam de caso em caso, de modo que em determinados cenários a acupuntura deve ser acompanhada de medicamentos e acompanhamento médico.

“A acupuntura tem alguns pontos que ajudam a melhorar a qualidade do sono, e também ajudam nesse relaxamento na hora de dormir, porque o objetivo maior da acupuntura é equilíbrio do corpo inteiro, do corpo e da mente”, diz Pinho. A especialista também destaca que a técnica chinesa pode regular o intestino do paciente e ajudar nas cólicas menstruais.

A Organização Mundial de Saúde, inclusive, reconhece que a acupuntura é uma terapia eficaz para 41 doenças, como a enxaqueca crônica. E os atletas? Apesar de existir o rumor de que a acupuntura melhora o desempenho, a verdade é que não há estudos que comprovem. Contudo, a especialista conta que ao fazer uso da técnica durante um período de afastamento por lesões pode acelerar o processo de cura.

Acupuntura e gestação

“Na gestação e no parto acaba sendo uma opção muito legal, porque não tem as contraindicações que as medicações convencionais têm e também ajuda tanto no relaxamento para facilitar mesmo o processo de parto”, explica Rosiane sobre os benefícios de realizar acupuntura durante o período de gravidez e, inclusive, no puerpério.

Além de auxiliar nas famosas dores da gestação, a técnica pode ter diversos benefícios para as gestantes e mamães, ajudando, inclusive, no estímulo da produção de leite.

E a acupuntura estética?

A acupuntura estética também é uma vertente famosa, favorecendo a beleza e saúde da pele, agindo nas áreas com maior acúmulo de gordura e flacidez e aumentando a circulação sanguínea da face. Além disso, pode ser usada como tratamento complementar para reduzir bolsas e olheiras, estimular a produção de colágeno ou só conseguir aquele viço tão desejado.

Há riscos na acupuntura?

As contraindicações para a acupuntura são raras, e Pinho conta que se centralizam na manipulação incorreta de agulhas, que podem ser inseridas profundamente em locais de risco e produzir lesões internas, como a perfuração do pulmão. A ausência de efeitos colaterais graves é uma vantagem da acupuntura em comparação, por exemplo, ao uso prolongado de medicamentos. Portanto, a maior indicação ao pensar em aderir é encontrar um profissional competente e especializado na técnica.

E se eu tenho medo de sentir dor durante a sessão? “Não é que não dói, mas é uma coisa bem suportável. Geralmente, você sente uma sensação diferente quando coloca a agulha na pele, mas logo depois essa sensação se vai e você não fica sentindo dor durante o processo. É só na hora que coloca agulha e depois você relaxa e não sente nada. Inclusive, se estiver sentindo porque alguma coisa está errada e a gente reposiciona o ponto”, finaliza Rosiane.