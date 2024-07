Unha marrom é a tendência elegante que você deve testar

Se você gosta de cores mais escuras, mas quer ir além do preto, ou simplesmente quer apostar em um tom mais ousado, mas sem perder a elegância, tem uma opção que precisa entrar no seu radar: a unha marrom!

Com diferentes tonalidades disponíveis, dá para fazer adaptações de acordo com o seu estilo, seja para trazer mais seriedade ou mesmo descontração para o seu visual.

Que tal conferir algumas inspirações para a sua próxima ida à manicure?

Unha marrom com filete prateado

Elegância com atitude! As faixas metalizadas de diferentes tamanhos são uma maneira discreta, mas muito estilosa, de dar um toque a mais no visual.

Unha marrom elegante

Se a ideia é permanecer no básico que funciona, os tons mais fechados, como o café, transmitem elegância. É um clássico que pode ser uma boa opção se você ainda estiver com receio e quiser só testar ou explorar a cor aos poucos.

Unhas com degradê de marrom

O degradê, que é um queridinho de quem gosta de ousar, não poderia ficar de fora, né? Diferentemente do preto, o marrom possui diferentes tonalidades e essa é a maneira ideal de tirar vantagem disso.

Nail art marrom suave

Delicadeza é a chave aqui. Apesar do marrom ser uma cor forte, profunda, o contraste com o rosa traz feminilidade e leveza.

Nail art marrom e azul

Se você quer explorar o marrom, mas não quer deixar de trazer uma corzinha a mais no visual, vale a pena contrastá-lo com um tom mais claro, como o azul turquesa. A linha curvada dá ainda mais personalidade às unhas.

Nail art camuflada

Verde e marrom é um combo clássico, né? Fazer um mix com tons terrosos, imitando o padrão da estampa camuflada, pode ser uma ótima opção se a intenção é trazer variedade sem exageros.