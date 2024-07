Casa inteligente: 5 eletrodomésticos para facilitar o seu dia

Os eletrodomésticos inteligentes estão revolucionando a maneira como gerenciamos nossas casas, trazendo conveniência, eficiência e inovação para o cotidiano. Com a integração de tecnologias avançadas como inteligência artificial, internet das coisas (IoT) e conectividade Wi-Fi, esses aparelhos oferecem funcionalidades que vão além das tradicionais.

Desde airfryers que sugerem receitas até aspiradores de pó que limpam de forma autônoma, os eletrodomésticos inteligentes prometem transformar tarefas rotineiras em experiências mais simples e interativas, proporcionando não apenas conforto, mas também economia de tempo e energia.

Conheça abaixo 8 lançamentos para ficar por dentro do assunto!

Casa inteligente: lançamentos que você precisa conhecer

Continua após a publicidade

O ar-condicionado HW Inverter T-Pro da TCL está disponível nas capacidades de 12.000, 18.000 e 24.000 BTU/h com opção “quente e frio”.

O modelo pode ser controlado totalmente via Wi-Fi através do aplicativo TCL Home, compatível com Google Assistente e Alexa. Através do app, você consegue monitorar também o ar-condicionado antes mesmo de chegar em casa e já manter o ambiente agradável.

Já imaginou um chuveiro que toca música? Esta é a proposta do chuveiro Moxie, da Kohler. A caixa de som sem fio é acoplada à ducha e permite mergulhar em canções durante o banho.

De fácil limpeza e manutenção, o dispositivo à prova d’água é acionado via Bluetooth por meio de aparelhos que estiverem próximos.

Com bateria recarregável e autonomia de sete horas por carga, a caixa de som fixada por um ímã pode ser removida do chuveiro e levada para qualquer ambiente da casa. A partir de R$ 500 nas lojas físicas da Kohler.

Continua após a publicidade

Cama Articulada King Luuna Rise Compre agora: Amazon - R$ 7.899,00

A base elétrica da cama Rise, da Luuna, se ajusta à sua posição preferida. É possível mudar os ângulos pelo controle remoto ou pelo app da marca. É possível configurar posições e chegar até elas com apenas um clique. Também possui as funções anti-ronco e anti-refluxo.

Continua após a publicidade

A tecnologia presente na Mi Smart Air Fryer, da Xiaomi, possibilita o acionamento por meio do aplicativo, suportando até 24h de cozimento e preparando as refeições mesmo quando o consumidor não estiver em casa.

Além disso, conta com suporte ao Google Assistente, que dá acesso a mais de 100 receitas inteligentes, auxilia com o passo a passo dos preparos, suporta modos de cozimento personalizados e liga e desliga com o comando de voz.

O visor exibe informações como temperatura selecionada, duração do cozimento, quantidade ideal de comida a ser colocada no cesto, programação personalizada, notifica quando há necessidade de virar o alimento e quando o prato está pronto.

Continua após a publicidade

Lava e Seca Smart Lg Vc4 Compre agora: Amazon - R$ 4.699,00

A lava e seca smart VC4, da LG, com capacidade para até 14 kg, conta com a Inteligência Artificial AIDD™, responsável por analisar automaticamente o peso e a textura dos tecidos dentro do cesto e escolher o melhor padrão de lavagem para as roupas.

Com base em um estudo de 20.000 lavagens acumuladas, o modelo adapta os movimentos do cesto para otimizar as lavagens e preservar até 18% mais os tecidos. Por meio do aplicativo LG ThinQ é possível controlar a máquina à distância.