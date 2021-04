Use objetos do cotidiano para fazer exercícios em casa

Com o endurecimento das medidas de isolamento social e as academias fechadas, surge a dúvida de como manter o condicionamento físico dentro de casa. Pensando nisso, CLAUDIA traz dicas de como usar objetos do cotidiano em exercícios.

Segundo o professor de educação física Marcelo Augusto Spinelli, que atua há 17 anos na área, um alerta importante é sempre equilibrar o peso dos objetos com o do seu peso para evitar acidentes. “Cada pessoa tem uma condição física, coordenação e limite de carga. O primeiro passo para se exercitar de forma segura é respeitar os seus limites e suas características”, orienta.

Antes de abandonar o sedentarismo, é importante sempre ter um acompanhamento médico. Com o aval, todo mundo pode se mexer dentro de casa, segundo o educador. “Comece com um vídeo de dança ou uma atividade com exercícios simples de um profissional reconhecido, mas não inicie a prática de maneira intensa, o ideal é ir fazendo exercícios moderados para pegar o ritmo”, salienta.

Saco de arroz como aliado

Você pode usar sacos de arroz para fazer levantamento, mas claro, sempre atento ao tanto que você realmente pode levantar e tomando cuidado para não causar nenhum acidente doméstico. Outras opções são saco de açúcar ou feijão, que podem substituir o de arroz.

Sofá

O sofá te ajudará a fazer exercícios com as pernas. Em pé você irá colocar um pé no sofá, esticar bem as pernas para se alongar e fazer o exercício com o lado direito e esquerdo do corpo. Você também pode se exercitar colocando o pé direito e após o esquerdo em cima do sofá, mas não tão rápido para não se desequilibrar e cair. Um pufe ou cadeira firme podem substituir o sofá.

Escadas

Se na sua casa existirem escadas, você pode subi-las e descê-las para queimar calorias. Não é necessário subir e descer correndo, o exercício contínuo já ajuda a manter o condicionamento físico.

Galão de água

Você pode fazer levantamentos com o galão de água cheio, mas sempre se atente a sua condição física antes de iniciar a prática. O que pode substituir a água é o feijão, e o galão uma garrafa pet de dois litros.

Use barras

Você pode usar barras para fazer alguns alongamentos que fazia na academia, mas com cautela para não ocorrer nenhum acidente. O que pode substituir a barra é um cabo de vassoura ou rodo.

O próprio corpo

Você pode fazer polichinelos e outros tipos de alongamentos para estimular seu corpo durante a quarentena.

