Girl Dinner: trend do Tik Tok pode ser perigosa

Para algumas pessoas, a hora do jantar traz sempre o mesmo dilema: optar por elaborar um prato mais saudável e comer bem, ou escolher uma opção mais rápida e que não deixe de ser deliciosa? É o que a nova trend no Tik Tok vem questionando nas últimas semanas com o viral “Girl Dinner”.

Em uma tradução literal, a nova tendência pode significar “jantar de menina”, porém ela consiste em vídeos que mostram e revelam as mais peculiares opções de refeições para o jantar, que buscam otimizar principalmente o tempo preparo. Aparentemente inofensiva, essa trend de “jantares mais práticos” pode ser confundida com uma alimentação prejudicial à saúde, já que, em sua maioria, as opções de alimentos para essa moda não são nada nutritivos. Confira alguns exemplos:

Continua após a publicidade

Mas, afinal, esse tipo de comportamento e refeição improvisada para o jantar faz bem em longo prazo? Convidamos a nutricionista Irys Morais, que acompanhou de perto esta nova tendência, para explicar se este tipo de comportamento pode ser prejudicial à saúde, além de dar diversas dicas de como se alimentar de maneira mais saudável, sem perder horas preparando uma refeição. Veja a seguir tudo o que descobrimos sobre mais esta tendência viralizada:

Os perigos do girl dinner

Snacks com baixíssimas calorias e macarrões instantâneos estão na lista de refeições viralizadas na trend do “Girl Dinner”. Irys alerta que esse tipo de hábito alimentar pode ser extremamente prejudicial à saúde, independente do momento da refeição. “O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode causar sérias consequências à saúde, contribuindo no desenvolvimento de doenças cardíacas, diabetes, problemas gastrointestinais e, acima de tudo, uma série de deficiências nutricionais”, conta a nutricionista.

Continua após a publicidade

Ela ainda explica que não vale substituir nenhum tipo de refeição por alimentos de baixa caloria, e que essa prática também pode causar sérios impactos. “Alimentos de baixa caloria podem ser pobres em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e proteínas. Se as opções para a refeição consistem principalmente em alimentos de baixa caloria, elas não devem ser a única opção. Caso contrário, pode haver um grande risco de desenvolvimento de deficiências nutricionais”, conclui Irys.

Opções de jantares rápidos e saudáveis

Continua após a publicidade

Se a correria do dia a dia for um empecilho para você ter uma boa alimentação, Irys deixa claro que existem alternativas para otimizar o seu tempo e garantir um jantar de boa qualidade: “A escolha dos alimentos ideais para a janta pode depender de diversos fatores, incluindo as suas preferências pessoais e necessidades dietéticas. No entanto, é recomendável optar por refeições leves e de fácil digestão à noite, como, por exemplo, proteínas magras, do tipo frango e peixe, grãos, vegetais cozidos e sopas com legumes, sem grandes quantidades de gordura” explica a nutri.

Neste caso, vale investir em preparar um cardápio especial para marmitas que possam ser congeladas e consumidas a qualquer hora do dia. Elas podem te ajudar a não ter que perder tempo de cozinhar os alimentos.

Continua após a publicidade

Lanches noturnos

Mesmo com o intuito de começar a ter uma boa alimentação, sempre bate aquela vontade de comer uma besteira, não é mesmo? Irys conta que nem sempre precisamos nos sacrificar, mas que o ideal é sempre manter o equilíbrio. “Ficar sem comer besteiras ou alimentos não saudáveis pode ser um grande beneficio para a saúde, no entanto, é importante lembrar que o equilíbrio é fundamental em uma alimentação saudável. Eliminar completamente todos os alimentos considerados ‘besteiras’ pode ser uma tarefa difícil, ocasionando em quadros de comportamentos alimentares restritivos ou compulsórios. É importante permitir-se indulgências ocasionais, desde que elas não se tornem uma parte predominante da alimentação”, explica Irys.

Que tal optar por manter pequenos lanches reservados para este momento? Pedaços de cenouras, algumas frutas picadinhas, ou até mesmo fazer um bom e delicioso sanduíche natural. O importante é encontrar boas alternativas e manter equilibrada uma alimentação saudável, sem deixar de comer aquilo que se gosta.

Continua após a publicidade

Comer bem pode ser uma jornada com grandes desafios. Busque por alternativas que vão te fazer ter uma boa relação com a comida e encontre o equilíbrio na sua alimentação, sua saúde agradecerá!