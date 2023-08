Dicas infalíveis para preparar marmitas saudáveis e deliciosas

Preparar marmitas saudáveis e deliciosas para o dia a dia é uma prática repleta de vantagens. Além de ser uma ótima maneira de economizar dinheiro, programar a alimentação semanalmente ajuda a controlar melhor os ingredientes e garantir uma dieta equilibrada.

Entretanto, se programar para preparar a rotina alimentar demanda tempo e, principalmente, organização. Elaborar cardápios diários exige planejamento, inclusive, antes de sua execução – ao comprar os alimentos corretos – e até depois, em relação ao armazenamento.

Para ajudar nessa tarefa, preparamos algumas dicas para ajudá-la na organização semanal das suas marmitinhas e também receitas para variar o menu. Confira:

Planejamento do cardápio

Antes de começar a preparar as marmitas, faça um plano com as refeições que deseja preparar durante a semana. Pense em variedade e inclua proteínas, carboidratos, gorduras saudáveis e vegetais em cada refeição.

Escolha dos alimentos

Dê preferência aos alimentos frescos e naturais. Opte por carnes magras (como frango, peixe e vermelhas como o patinho), grãos integrais, legumes, verduras e frutas. Evite alimentos processados e ricos em açúcares e gorduras saturadas.

Além disso, dê preferência por métodos de cozimento saudáveis, como grelhados, cozidos no vapor, assados e refogados, em vez de frituras.

Tamanho das porções

Lembre-se de controlar o tamanho das porções para evitar exageros e garantir uma alimentação balanceada. No geral, são recomendados entre 150 gramas e 250 gramas.

Congelamento adequado das marmitas

Se for preparar as marmitas para a semana inteira, certifique-se de que elas possam ser congeladas sem perder a qualidade. Use recipientes adequados para congelamento e marque a data de preparo em cada marmita. O ideal é não guardar por mais de 30 dias.

Combinação de sabores

Experimente combinações de ingredientes que tornem suas refeições mais saborosas e interessantes. Por exemplo, misture diferentes tipos de grãos, folhas verdes, legumes e molhos.

Outra dica é utilizar temperos e ervas naturais para dar mais sabor às preparações, reduzindo assim a necessidade de adicionar sal em excesso.

Receitas de marmitas saudáveis para sua semana

Explore diferentes receitas e tipos de culinária para evitar a monotonia – nem toda refeição saudável é sinônimo de salada. Existem diversas opções deliciosas para todos os gostos. Lembre-se sempre de respeitar suas preferências alimentares e necessidades nutricionais individuais.

Com um pouco de planejamento e criatividade, é possível preparar marmitas deliciosas e nutritivas para toda a semana. A seguir, você confere algumas dicas de receitas práticas, saudáveis e saborosas:

Segunda-feira : Frango com quinoa e legumes assados

Ingredientes

2 peitos de frango sem pele e sem ossos

1 xícara de quinoa lavada

2 cenouras médias, cortadas em rodelas

1 abobrinha média, cortada em cubos

1 pimentão vermelho, cortado em tiras

Azeite de oliva

Sal e pimenta a gosto

Temperos de sua preferência (por exemplo, alho em pó, páprica, cominho)

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 200°C. Tempere o frango com sal, pimenta e os temperos de sua preferência. Em uma assadeira, coloque os peitos de frango e os legumes cortados. Regue com azeite de oliva e misture para que tudo fique bem temperado. Asse no forno por cerca de 25-30 minutos ou até que o frango esteja cozido e os legumes estejam macios. Enquanto isso, cozinhe a quinoa em água fervente por cerca de 15 minutos ou até ficar macia. Divida o frango, os legumes e a quinoa cozida em marmitas. Pronto para servir!

Terça-feira : Salada de grão-de-bico e atum

Ingredientes

1 lata de grão-de-bico cozido (400g)

1 lata de atum sólido em água ou azeite (170g)

1 pepino médio, cortado em cubos

1 tomate médio, cortado em cubos

1 cebola roxa pequena, fatiada finamente

Suco de 1 limão

Azeite de oliva

Salsa picada

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Escorra e lave o grão-de-bico em água corrente. Em uma tigela, misture o grão-de-bico cozido, o atum escorrido, o pepino, o tomate e a cebola. Tempere com suco de limão, azeite, salsa picada, sal e pimenta a gosto. Misture bem todos os ingredientes. Divida a salada em marmitas. Pronto para servir!

Quarta-feira : Strogonoff de cogumelos e palmito

Ingredientes

300g de cogumelos frescos (champignon, shiitake, ou outros de sua preferência)

1 vidro de palmito picado (300g)

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

1 lata de creme de leite (200g)

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de ketchup

1 colher de sopa de molho inglês

Azeite de oliva

Sal e pimenta a gosto

Arroz integral ou batata doce cozida para acompanhar

Modo de preparo

Aqueça um pouco de azeite em uma frigideira grande e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione os cogumelos fatiados e refogue até ficarem macios. Acrescente o palmito picado e continue cozinhando por mais alguns minutos. Em uma tigela separada, misture o creme de leite, a mostarda, o ketchup e o molho inglês. Tempere com sal e pimenta a gosto. Despeje o molho sobre os cogumelos e palmito na frigideira. Cozinhe por mais alguns minutos até aquecer bem o molho. Sirva o strogonoff acompanhado de arroz integral ou batata doce cozida. Divida em marmitas para levar durante a semana! Essas são apenas algumas ideias de marmitas saudáveis e saborosas. Lembre-se de adaptar as receitas conforme suas preferências e necessidades alimentares. Bom apetite!

Quinta-feira : Salada de grão-de-bico com abobrinha grelhada

Ingredientes

1 lata de grão-de-bico cozido (400g)

1 abobrinha média, cortada em fatias finas

1 pimentão vermelho, cortado em tiras finas

1 cebola roxa média, cortada em fatias finas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Salsa picada

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o grão-de-bico cozido e escorrido. Tempere o grão-de-bico com o suco de limão, azeite de oliva, salsa picada, sal e pimenta a gosto. Misture bem para que todos os sabores se incorporem. Em uma frigideira ou grelha, grelhe as fatias de abobrinha com um pouco de azeite até ficarem macias e com marcas de grelha. Adicione as fatias de abobrinha, as tiras de pimentão e as fatias de cebola ao grão-de-bico temperado na tigela. Misture todos os ingredientes até que a salada esteja bem combinada.

Divida a salada em marmitas para levar ao trabalho ou onde preferir. Essa salada é uma opção saudável e nutritiva para o almoço ou jantar. O grão-de-bico oferece proteínas e fibras, enquanto a abobrinha e o pimentão adicionam cor e nutrientes variados à refeição.

Sexta-feira : Wrap de frango com abacate e vegetais

Ingredientes

2 peitos de frango cozidos e desfiados

1 abacate maduro, cortado em fatias

1 cenoura grande, ralada

1 pepino médio, cortado em tiras finas

Folhas de alface ou espinafre

4 tortilhas ou pães sírios integrais

Suco de 1 limão

Azeite de oliva

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Tempere o frango desfiado com suco de limão, azeite, sal e pimenta a gosto. Em cada tortilha ou pão sírio, coloque uma camada de alface ou espinafre. Adicione o frango temperado por cima da folha verde. Acrescente as fatias de abacate, a cenoura ralada e as tiras de pepino. Enrole o wrap firmemente, dobrando as bordas para dentro para que o recheio fique bem seguro. Corte cada wrap em duas metades e acomode-os em marmitas. Essa receita de wrap é leve, refrescante e rica em nutrientes. Você pode levar as marmitas para o trabalho, escola ou qualquer lugar, e ainda ter uma refeição deliciosa e equilibrada.

