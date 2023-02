Folicute: livre-se de vez das bolinhas vermelhas

Pescoço, bumbum e pernas. Não importa qual parte do corpo seja, provavelmente você já encontrou bolinhas vermelhas, que não eram espinhas, bem na região dos pelos ‒ a insistente foliculite. O problema, que tem maior incidência entre as mulheres, quando em estágios graves, pode causar cicatrizes e até perda de cabelo permanente. Neste texto, a CLAUDIA vai dizer o que fazer para evitar e como tratar o problema.

“A foliculite é uma inflamação do folículo piloso, uma estrutura da pele onde nascem os pelos e cabelos, causada pela bactéria Staphylococcus aureus ou fungos”, segundo a dermatologista Juliana Tamanini. Ela aparece em forma de bolinhas vermelhas, com ou sem pus, que podem doer, coçar e deixar a região sensível, em qualquer parte do corpo, mas com mais frequência no couro cabeludo, nádegas, costas e pescoço. Este último, inclusive, porque o estrato córneo, que é a camada mais externa da pele, é fino, a vascularização é maior e a sensibilidade também, de acordo com a especialista.

Geralmente, ela dá as caras depois de depilar, usar roupas muito apertadas, tomar uma picada de inseto ou sentar na beira da piscina com roupas de banho. “Pessoas com problemas na barreira da pele, como desidratação e dermatites, ou que têm partes do corpo que sofrem atritos cronicamente, como virilha, axilas e glúteos, tendem a apresentar mais essa condição do que quem não faz parte desses grupos.” Quando a contaminação é pelo fungo, pode aparecer se houver excesso de suor, aumento da produção de sebo ou depois de um tratamento extenso com antibióticos ou corticóides.

Como evitar a foliculite

A foliculite pode ser evitada com hidratação, que vai ser responsável pela manutenção da barreira e, consequentemente, haverá proteção contra as agressões, explica Juliana. Além disso, é importante trocar de lâmina para depilação, pois, ao deixá-la por meses no banheiro, um acúmulo de umidade na região vai acontecer. Higienizá-la e secá-la bem, além de guardar em um local sem umidade, também são importantes.

Fazer esfoliação antes da depilação, lavar com água fria, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos regularmente e não pegar sol na região antes de 24 horas do procedimento de retirada dos pelos são mais algumas indicações.

Tratamento da foliculite

A foliculite geralmente desparece sozinha, mas há casos em que a irritação é tanta que é preciso adotar alguns cuidados. O tratamento contra ela envolve cuidados na barreira cutânea, com hidratantes adequados. “A depender do caso, o uso de antibióticos tópicos pode ser prescrito por um médico, em outros também pode haver a associação de medicamentos orais”, termina a profissional.