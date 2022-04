Bumbum care: cuidar da beleza dos glúteos está em alta

Você já pensou em cuidar da beleza do bumbum? Mais do que malhar a região para atingir o famoso “bumbum na nuca”, a grande tendência do momento é investir em produtos e tratamentos que deixem ele ainda mais bonito e pronto para ser exibido – entre quatro paredes, na praia ou onde mais você desejar. O chamado Bumbum Care, termo usado para aqueles tratamentos e produtinhos específicos para ele, nunca esteve tão em alta, e ajuda a combater incômodos estéticos como foliculite, celulite, estrias e, claro, deixar a pele lisinha. CLAUDIA conversou com a médica dermatologista, Luciana Passoni (@dralupassoni), que explicou como uma rotina de skincare pode ajudar a solucionar os dilemas que citamos anteriormente.

“No caso das estrias e celulites, elas precisam de um tratamento mais profundo do que a skincare para evitar que elas existam, mas uma rotina de cuidados voltada para região de foco, no caso as nádegas, somado a um tratamento especializado faz toda diferença”, diz. “Estria, celulite e flacidez em uma pele tratada é mais fácil de camuflar com um tratamento. Nesse sentido de cuidado entram os agentes hidratantes que são: ácido hialurônico, ácido glicólico, ácido retinóico, ureia, ácido salicílico, manteiga de karité. Clareadores como Alpha arbutin; ácido kójico; niacinamida. E ativos drenantes, como hibiscos, cafeína e chá verde”, referência a especialista.

Exercícios físicos, boa alimentação e beber bastante água, somados aos cuidados hidrantes e drenantes que Luciana comentou, também ajudam a manter a saúde da região em dia, assim como a estética.

O que realmente a skincare combate nos glúteos, de acordo com a especialista é o ressecamento, acne, queratose pilar e foliculite. “As nádegas é também são uma região que movimentamos muito no nosso cotidiano, por isso, o skincare é recomendado para combater o ressecamento e inflamações que podem surgir também nesta parte do corpo. E além disso, um bom tratamento garante aquele chamado ‘bumbum lisinho’”, enfatiza Luciana. A esfoliação também entra nessa rotina, e pode ser feita semanalmente para evitar as bolinhas!

Pensando nas dicas que a dermatologista apontou, montamos uma lista com alguns produtos que podem te ajudar na rotina de cuidados. Confira:

1- Máscara de bumbum, oBoticário, R$59,90. Compre aqui.

2- Kit bumbum demais, Salve, R$139,80. Compre aqui.

3- Creme corporal Brazilian Bum Bum Cream, Sol de Janeiro, R$329. Compre aqui.

4- Creme firmador empina bum bum, Feito Brasil, R$249. Compre aqui.

5-Esfoliante corporal, Rêve de Miel Nuxe, R$181,90. Compre aqui.

6- Óleo de cuidado para pele, Bio Oil Óleo, R$53,99. Compre aqui.

7- Loção Corporal Firmadora Targeted, Mary Kay, R$189,90. Compre aqui.

8- Creme hidratante desodorante, O.U.I, R$138,97. Compre aqui.

9- Chronos Acqua Biohidratante Renovador, Natura, R$89,90. Compre aqui.

10-Máscara Firmadora de Glúteos, Kiss New York, R$18,90. Compre aqui.