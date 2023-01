Manteiga de karité: conheça os principais benefícios para a pele

A manteiga de karité está entre os principais produtos quando o assunto é hidratação da pele. O seu alto potencial hidratante se dá, principalmente, por sua composição ser em grande parte de ácidos graxos – que restauram os lipídios e mantém a umidade natural da pele e, por consequência, diminuem o ressecamento.

Ela nada mais é do que uma gordura vegetal natural proveniente do processamento das castanhas da árvore de karité. E, além de ser adequada para cozinhar, pode ser muito benéfica para a pele e até cabelos.

Mas, o que nem todo mundo sabe, é que a árvore de karité, que significa árvore de manteiga, – de onde se extrai as castanhas de karité – é exclusiva do continente africano, mais precisamente entre a Gambia e o Sudão. Há séculos, os povos desta região utilizam a manteiga e o óleo da árvore como gordura vegetal para a sua alimentação e, também, hidratação, sendo um importante item para a economia local.

Agora, vamos aos principais benefícios da manteiga de karité – e não são poucos!

Alto potencial hidratante

O mais conhecido dos benefícios da manteiga de karité é o seu alto potencial hidrante. Primeiro, a forma em que ela se encontra já a intensifica. “Enquanto os cremes hidratantes têm textura mais leve, as manteigas, por serem feitas com gorduras vegetais, são mais espessas e densas, hidratando ainda mais”, explica Cintia Guedes, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Os óleos encontrados em sua composição restauram os lipídios da pele, garantindo que a umidade natural permaneça por mais tempo. Assim, a barreira protetora é fortificada e o ressecamento diminuído. “Ela é excelente para a hidratação de áreas mais ressecadas e secas do corpo, como os pés, joelhos e cotovelos”, acrescenta.

Alivia sintomas de doenças de pele

A dermatologista explica que, entre os compostos da manteiga de karité, então as vitaminas A, D, E e F, e os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 – que atribuem propriedades hidratantes e regeneradoras à pele. “Ela é excelente para conferir uma hidratação mais intensa e duradoura, podendo ser utilizada em casos de dermatite e psoríase, por exemplo”, indica Cintia.

Além disso, um pequeno estudo – publicado no Jornal Britânico de Dermatologia em 2015 – composto por 25 pessoas com eczema leve a moderado, descobriu que a manteiga de karité pode ajudar a aliviar os sinais e sintomas do eczema.

Propriedades anti-inflamatórias e calmante

Esses mesmos compostos que citamos no item acima possuem propriedades anti-inflamatórias. Ou seja, também auxiliam irritações na pele que podem surgir devido a exposição em excesso ao sol ou ao tempo muito seco.

Não deixa a pele oleosa

Hidratação não é sinônimo de oleosidade! Daí, a importância de hidratar até mesmo as peles mais oleosas – e a manteiga de karité é uma ótima opção para isso. Ela contém altos níveis de ácido linoleico e ácido oleico. Esses dois ácidos se equilibram e fazem com que o produto seja facilmente absorvido pela pele e ela não fique oleosa após a aplicação.

Previne o envelhecimento da pele

Por fim, de acordo com um artigo médico publico no Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia em 2018, a manteiga de karité contém componentes também antioxidantes. Eles combatem a ação dos radicais livres, agindo contra o envelhecimento da pele e prevenindo o surgimento de rugas.