“Que Xou da Xuxa é esse?”: descubra quem é a menina do meme

Uma cena cômica da série documental “Para Sempre Paquitas”, da Globoplay, vem viralizando nas redes sociais. Nela, uma fã mirim surge revoltadíssima por não conseguir entrar para as gravações do programa “Xou da Xuxa“, que estava comemorando dois anos no ar na ocasião.

Entrevistada por uma repórter, a garota pega o microfone e grita: “Eu cheguei aqui três horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que Xou da Xuxa é esse? Que Xou da Xuxa é esse?”, declarou, visivelmente irritada.

Não demorou para que os internautas ficassem surpresos com o quanto a menina possuía uma enorme facilidade em expressar o seu descontentamento, apontando as caras e bocas da jovem como impagáveis. No TikTok, por exemplo, o áudio da cena vem sendo replicado e dublado à exaustão. Confira o vídeo:

Quem é a menina do meme do ‘Xou da Xuxa’

Mas afinal, quem é a menininha revoltada? Ao que tudo indica, a professora Patrícia Veloso Martins, hoje com 47 anos, é a protagonista do meme. Ela compartilhou a informação através de uma publicação no TikTok, afirmando que, na época, era muito fã da cantora, e que o seu maior sonho era “encontrá-la e lhe dar um abraço.”

Ao ser questionada sobre a veracidade das declarações, Patrícia postou uma foto usando a mesma roupa e laço utilizados pela menina do meme.

A história também foi confirmada por sua irmã, Renata Amorim, que afirmou ter presenciado a confusão no dia em que o trecho foi gravado.

A série ‘Para Sempre Paquitas’

A série “Para sempre Paquitas” traz um retrato intimista e revelador acerca da vida das assistentes de palco do icônico “Xou da Xuxa”, transmitido entre 1986 e 1992. Disponibilizada na última segunda-feira (16), a produção exclusiva para o streaming conta com cinco episódios.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos.

