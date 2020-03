Brasil registra a primeira morte por coronavírus

Foi registrado nesta terça-feira (17) a primeira morte em decorrência do coronavírus no Brasil. Ele estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O paciente era um homem de 62 anos que tinha doenças doenças crônicas como hipertensão, diabetes e hiperplasia prostástica.

A primeira morte aconteceu quando o país registra 234 casos confirmados. A cidade de São Paulo já está em transmissão comunitária e 152 casos registrados.

Bruno Covas, prefeito de São Paulo anunciou na segunda-feira(16) medidas para desacelerar o avanço do vírus na cidade, que visa conter a circulação das pessoas e contato social.

Os detalhes serão divulgados em uma coletiva de imprensa durante a tarde.